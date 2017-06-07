Как увеличить уровень Battle Pass The International 2017 в Dota 2

Приобретая Боевой пропуск, большинство из пользователей задает себе вопрос: стоит ли докупать уровни или возможно ли достичь самых крутых наград без дополнительных вложений? Мы разобрались в этом и готовы рассказать, какими способами эффективнее всего улучшать Battle Pass и хватит ли у среднего игрока очков, чтобы получить новый ландшафт или вторую главу кампании.



Тот самый новый подводный ландшафт.







Выполнение заданий — 30 уровней



Квесты — одно из самых интересных, но одновременно с этим и наиболее сложное задание, позволяющее заработать очки для Боевого пропуска. Надо обозначить, что в этот раз награды заметно возросли: обычно за выполнение всех заданий можно было получить не более 25000 очков (25 уровней), но в этот раз ставки возросли до 30000 очков.

С другой стороны, выполнить некоторые квесты стало труднее: особенно это касается «командной» ветки заданий. С этим нет никаких проблем, если вы играете впятером, но одиночкам придется сложно — нужно будет убедить тиммейтов в необходимости того или иного пика, использовать нестандартные стратегии и подумать над тем, как эффективнее достичь необходимого результата. Впрочем, награда за потраченные 80-100 часов (средний показатель выполнения всех квестов на три звезды) тому соответствует — помимо 30 уровней вы получите три уникальных сета с открытыми стилями.





Выполнение других заданий — от 10 до 15 уровней



Помимо основной ветки, любители поиграть в Dota 2 могут развлечь себя дополнительными ежедневными и еженедельными квестами. Награда в 100 очков за челлендж «Герой дня» не кажется хорошим вложением времени, но, как говорится, копейка рубль бережет. Так, за первый месяц владельцы компендиума могли заработать пять с половиной лишних уровней.





Впереди еще два — так что вы сможете добавить в свою копилку более 10000 очков даже с учетом «пропусков»: трудные герои и дни, когда любимой игре нельзя посвятить ни минуты, бывают у всех.





Ставки перед матчами — от 20 до 30 уровней



Чтобы достичь максимального эффекта и собрать хороший урожай баллов, нужно понимать несколько простых правил. Не стоит ставить на пик, в котором вы не уверены; на команду, в которой вы не уверены. Кажется простым, но большинство игроков «сливают» свои фишки в первых же матчах, независимо от их подготовки. Немного анализа позволит вам выигрывать не с вероятностью 50%, а с шансом около 75%. За 12 недель можно пополнить свой баланс на 14-18 уровней.



Нововведение этого Пропуска — командные ставки. Если вы играете со своими друзьями, то за каждую совместную ставку можете получить более 1000 очков. В иных случаях не спешите нажимать на золотые фишки первым; лучше при игре в режиме для владельцев Battle Pass предложите поставить вместе или дождитесь, пока кто-нибудь еще не решится первым.





Достижения — 20 уровней



При подсчетах становится ясно, что за открытие ачивок пользователь получает возможность заработать до 30000 очков. Большая часть достижений откроется по ходу игры: просто делайте задания, голосуйте за аркану и ставьте фишки. В то же время выполнение самых прибыльных пунктов бесплатно почти невозможно — Valve, как и в прошлом году, предлагают купить компендиум другу и открыть 12 сокровищниц (столько без дополнительных вложений получить не выйдет). Таким образом, бесплатно можно выполнить лишь часть достижений, которые принесут вам около 20000 баллов.







Темный водоворот — от 5 до 10 уровней



Не забывайте о том, что раз в неделю разработчики дарят возможность испытать удачу и побороться за один из десяти The International Sunken Relic. И если «выбить» редкую реликвию у кого-то из читающих это вряд ли выйдет, то получить немного очков для Battle Pass каждому вполне по силам. Не стоит только забывать, что для игры нужно сыграть не менее трех матчей в Dota за последнюю неделю.



Battle Cup — от 0 до 10 уровней



Даже если вы никогда не пробовали режим Captain’s Mode и у вас нет крепкой команды, не стесняйтесь использовать свой билет на Боевой Кубок. По сути, это ничем не отличается от обычного паблика, разве что соперники от матча к матчу все сильнее. Порой все зависит не только от скилла, но и от везения — даже Evil Geniuses в прошлом году проиграли в финале малоизвестному американскому стаку. Попробуйте, вдруг вам повезет; в случае победы вы заработаете еще 10000 очков.

Предсказания и фентези-лига — от 10 до 35 уровней

Пока об этом говорить рано, но в августе возможность повысить уровень будет у любителей профессиональной доты. Да, для наилучшего результата придется потратить немного времени: изучить статистику, ознакомиться с мнением специалистов и с умом сделать свой выбор. Хотя киберспорт — штука довольно непредсказуемая, что-то вы точно угадаете, получив дополнительные баллы. За правильное предсказание призового фонда можно поднять сразу 10 уровней.





Таким образом, приложив некоторое количество усилий, можно заработать от 90 до 150 уровней без дополнительных финансовых вложений. Как видим, до крутых наград этого не хватает — ландшафт Reef’s Edge доступен на 150 уровне, второй этап кампании — на 165, аркана и уникальный предмет на Kunkka и того дальше. Вряд ли вы сможете достичь всех этих наград, даже если стартуете с 75 левела. Докупать уровни или довольствоваться сокровищницами и эффектами — решать в итоге вам.



Уникальный предмет на Kunkka





