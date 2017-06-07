Даниил Марков: Однажды я чуть не побил нынешнего тренера «Нэшвилла» в раздевалке

Обозреватель «Советского спорта» беседует с известным защитником Даниилом Марковым, выступавшим за «Нэшвилл», но болеющим за «Питтсбург».

«МЭР РАЗРЕШИЛ ОПАЗДЫВАТЬ»

- Правда, что болельщики в Нэшвилле так не разбирались в хоккее, что на стадионе им надо было объяснять правила? Вы же играли там в сезоне-2005/06.

- Может, так было раньше, когда команда только образовалась. В мое время зрители ходили, но сумасшедшего ажиотажа не было. Это был новый вид спорта для штата. Да и «Предаторз» тогда в плей-офф попадали редко. Вот в мой сезон мы попали, но вылетели в первом раунде от «Сан-Хосе».

Зато сейчас весь город живет хоккеем, а мэр даже разрешает опаздывать на работу на следующий день после матча. Любовь у болельщиков невероятная!

- «Нэшвилл» стал 16-м в регулярном чемпионате. За счет чего команда так прибавила в плей-офф?

- За счет работоспособности, правильных действий всей пятерки. «Хищники» играют быстро, у них состав помоложе, чем у «Питтсбурга». Есть хоккеисты, которые могут решить судьбу любого матча. Это энергозатратный стиль, но смотреть интересно. Много подключаются защитники, прогрессирует молодежь. И конечно, вратарь Пекка Ринне отлично делает свою работу.

Почему сейчас «пингвины» так забуксовали? Потому что провели больше матчей по пути к финалу. Но смотреть финал интересно. Я даже не ожидал. Сам болею за «Питтсбург». Очень нравится, как ребята играют во всех зонах, что они делают на льду.

Надеюсь, что команда отдохнет за два дня перерыва. Потому что два матча в Нэшвилле не получились (1:5, 1:4). В первом периоде «пингвины» играли очень хорошо, но не реализовывали моменты. А в итоге «хищники» задавливали «Питтсбург», который подседал по «физике».

«НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ВЕТЕРАНЫ»

- Сейчас «Нэшвилл» тренирует Питер Лавиолетт. Вам удалось пересечься в 2004 году в «Каролине»?

- Еще как удалось! Это единственный тренер, с которым я чуть не подрался при всех сначала на лавочке, а потом в раздевалке.

- А что там было?

- Весомый конфликт. Этого тренера я никогда не забуду. Тогда Лавиолетта спасли заслуженные ветераны. Например, Рон Фрэнсис, сейчас он генменеджер «Каролины», а еще Глен Уэсли. Они меня попросили, я их уважил.

На следующий день меня поменяли в «Филадельфию», чем я был очень доволен.

- Какой хоккей ставит Лавиолетт? Чего он требует от игроков?

- Я сказать не могу. Но вижу, что акцент делается на работоспособность и физическое состояние. «Нэшвилл» и «Питтсбург» вообще играют в разный хоккей. Вот у «пингвинов» больше мастерства, качественных решений. Ну а «хищники» все упрощают. Это неплохо, у каждого свой стиль. Но особой импровизации там нет. Голы идут после давления, добиваний. Вот играли в прошлом раунде с «Анахаймом» и забили их вратаря. В итоге он сломался, бедняга, и «Дакс» уступили. Может, кому-то нравится такой хоккей. Но не мне.

Вообще мне был симпатичен «Анахайм». А еще удивил «Эдмонтон» - молодая команда, вышла в плей-офф впервые с 2006 года и так сыграла! Их серия во втором раунде была на загляденье. Невозможно было оторваться.

«ПРОВОКАЦИЯ ПРОТИВ МАЛКИНА»

- Вы предложили «Питтсбургу» убрать вратаря Мэтта Мюррея, заменив его на Марка-Андре Флери. Чем поможет этот ход?

- Не гарантирую, что поможет. Но я бы так сделал. Мюррей был неплох, однако команда с ним два раза проиграла. И это может встряхнуть «Питтсбург».

- Как «Нэшвилл» работает против Сидни Кросби? С одной стороны – его опекает Майк Фишер. С другой – его троллит защитник Пи-Кей Суббан. Эта история с ополаскивателем для рта – просто интернет-мем.

- Это нормальная ситуация. Так всегда было, когда хоккеисты болтают, проезжая мимо лавочки. Вы просто по телевизору многое не слышите. А когда играл я, постоянно кого-то тыркали. Да, до вызывающих оскорблений не доходило. Но так ты заводишь себя и партнеров.

Не думаю: что на Кросби сказываются такие слова. Просто «Нэшвилл» выглядит свежее.

- А как оцените конфликт между Евгением Малкиным и болельщиком, на которого он замахнулся клюшкой?

- Тут меня удивили организаторы в Нэшвилле. Фанаты стоят на трибуне, швыряются мусором в проходящих внизу игроков – и никто не выдвинул защитный рукав, по которому хоккеисты попали бы в коридор.

А как еще должен был отреагировать Малкин, когда в него швырнули полотенцем? Ну замахнулся, это нервы. Тем более он заведен после поражения. Но где был рукав? А если бы вообще плеваться с трибуны начали? Думаю, сами организаторы спровоцировали эту историю.

- Сейчас можно сказать, кто выиграл от эпического обмена Ши Уэбер – Пи-Кей Суббан?

- Тут интересно, конечно. Вот Суббан выступает в финале, может завоевать Кубок Стэнли. И все скажут, что Пи-Кей выиграл от такого перехода.

Но вы ведь не скажете, что Уэбер плохо показывает себя в «Монреале». Оба – отличные защитники. Но у «Канадиенс» другой состав, который вылетел в первом раунде. А если через год-два все будет наоборот?

«КОГДА В БАКЕ НЕТ БЕНЗИНА»

- Понятно, как должен сыграть «Нэшвилл» в первом раунде для победы. Но как спастись «Питтсбургу»?

- «Пингвины» очень хорошо начинают матчи. И если им удается забить больше, чем одну шайбу, то они выигрывают. А еще у «Питтсбурга» должно заработать большинство. Пока оно буксует (1/16 реализации), и это серьезный пробел. Очень хорошие моменты были у «Пенс» в четвертом матче, но не забили. Потом сами пропустили, и в конце второго периода все было решено.

Хоккей уже в такой стадии, что сил на третий период не хватает, как ни тужься. Никакая мотивация в раздевалке не поможет. Просто в баке нет бензина. Тем более «Питтсбург» второй год подряд выходит в финал Кубка Стэнли. А это очень непросто.

- Хорошо ли, что так много русских едет в НХЛ в последние годы, начиная от Шипачева и заканчивая Дыбленко?

- Это очень спорный вопрос. Я очень рад за ребят, которые едут попробовать свои силы. Со многими разговаривал, когда они приняли решение. Не вижу ничего плохого в том, если человек едет в НХЛ. Получится ли – другой вопрос. Это уже от игрока зависит.

Но не стоит делать выводы, как в российской прессе. Пишут, что многие не зарекомендовали себя в КХЛ, а едут в Америку. Но ведь хватает примеров из истории, когда хоккеисты мало что показывали в МХЛ, в суперлиге, а потом раскрылись в НХЛ, выступали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Хотя из России пробиться в сборную вряд ли бы смогли.

- Это вы себя имеете в виду? Уехали в 20 лет из «Спартака», на драфте вас «Торонто» взял под номером 223. Но вы пробились в основу, раскрылись.

- Сам себя не похвалишь – никто тебя не похвалит, - смеется Марков. – Но вообще шанс выпадает один раз. Почему бы не попробовать? Ребята все делают правильно.

Я понимаю, что у каждого своя точка зрения. Ветераны думают иначе. Но ведь изменились жизнь, сам хоккей. Раздражают те, кто ничего не знают о хоккее НХЛ, никогда не играли в Северной Америке, но делают решительные выводы – кого отправят в фарм-клуб, кто провалится, кого тренер задушит. А сами разобраться до сих пор не могут, во что играют канадцы. Даже оскорблений доходит. Разве это правильно?

Лучше сами садитесь к телевизору – и смотрите, например, как «Питтсбург» бьется с «Нэшвиллом». А потом уже что-то говорите.