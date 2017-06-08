Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Раньше дрались голыми кулаками». Как Игорь Вовчанчин бился с лучшими бойцами

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 8 июня, исполняется 44 года одному из лучших бойцов постсоветского пространства украинцу Игорю Вовчанчину, который на профессиональном ринге одержал 76 побед.

«Советский спорт» рассказывает о карьере прославленного бойца, который получил в Японии прозвище «Хладнокровный».

76 побед! Уникальная статистика. Когда Игорь Вовчанчин выступал в смешанных единоборствах, дрались еще голыми кулаками, а не в перчатках, как сейчас. Раньше бойцы спокойно могли проводить по 10 боев за год, сейчас же некоторые дерутся один раз в полугодие.

Вовчанчин обладал уникальным талантом, сильным ударом и спокойным выражением лица в любой ситуации. Если он проигрывал – был спокойным. Если выигрывал – был спокойным. Благодаря этому его прозвали «Хладнокровным».

Игорь начинал карьеру в кикбоксинге и становился чемпионом по версии IAKSA. В течение пяти лет (1995-2000) Вовчанчин не знал поражений. По неофициальным данным в ММА он провел 87 поединков, из которых 76 завершились его победами. Известный портал sherdog.com не учитывает многих турниров и ведет свою статистику. Так по мнению сайта Вовчанчин провел 65 боев, 55 выиграл.

На сегодняшний день, завершив спортивную карьеру, Игорь Вовчанчин не прекратил свои отношения с миром спорта: он является президентом промоутерской компании «Честь Воина».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Игорь родился в селе Феськи Харьковской области. В детстве он очень часто дрался и выделялся непростым характером. Несмотря на бойцовский характер, он пошел в легкую атлетику. Только через некоторое время он увлекся боксом и стал кандидатом в мастера спорта. В то время большими темпами развивался кикбоксинг и Игорь решил попробовать свои силы в этом виде спорта.В 1993 году в Игорь Вовчанчин завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии IAKSA.

ГОДЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ММА

В 1995 году Вовчанин решил попробовать себя в смешанных единоборствах. Тогда это называлось просто – бои без правил. На турнире «Честь воина» в Харькове он нокаутировал первых двух соперников, а третий бой проиграл болевым приемом.

1996 год начался с участия Вовчанчина в январском турнире «Мистер Силач Сэкай». Это был один из первых турниров по смешанным единоборствам, проходивший на постсоветском пространстве.

На арене цирка, где проводились соревнования, Игорь последовательно нокаутировал Николая Яцука, Сергея Бондаровича, Романа Тикунова и завоевал титул чемпиона.

В конце марта Вовчанчин участвовал в турнире «Битва в Киеве». Во всех поединках ему противостояли американские атлеты, значительно превосходившие Игоря в росте и весе. В частности, его соперник по четвертьфиналу Фред Флойд был более чем на 60 кг тяжелее. Однако Вовчанчин сумел одержать досрочные победы во всех поединках.

Далее Игорь участвовал во многих турнирах, но известным стал после того, как начал драться в Японии – в организации Pride.

11 рктября 1998 года он провел первый бой в «Прайде» нокаутировав в первом раунде Гари Гудриджа. Следующие два поединка в организации Игорь также уверенно выиграл у Акиры Седзи и Карлоса Баретто. 12 сентября 199года Вовчанчин победил Сарка Керра. Победа была присуждена Вовчанчину, но из-за использованных им запрещённых ударов коленом в голову лежащего бой был признан несостоявшимся. После этого Вовчанчин провел еще 23 поединка в организации и стал узнаваем в Японии.

Вовчанчин бился с такими легендарными бойцами, как Марк Коулмен, Квинтон Джексон, Мирко Филиппович и Алистар Оверим. Но, к сожалению, не смог одержать  в этих схватках побед. Несмотря на это, он запомнился красивыми поединками.


Завершив карьеру, Игорь Вовчанчин сосредоточился на ресторанном бизнесе в родном Харькове. Несмотря на появившиеся в некоторых СМИ слухи о его возвращении на профессиональный ринг, категорически их опроверг, указав причиной травму правой руки. Тем не менее, он продолжает тренироваться сам, а также тренирует молодых ребят.

Титулы и достижения

Чемпион мира по кикбоксингу IAKSA (1993)

Победитель турнира «Мистер Силач Сэкай» (1996)

Победитель турнира «Украинский Восьмиугольник» (1996)

Победитель турнира «Битва в Киеве» (1996)

Победитель Открытого Кубка России IAFC (1997)

Победитель Кубка мира по панкратиону IAFC (1997)

Чемпион мира по Вале Тудо (1998)

Финалист мирового Гран-при Pride (2000)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ММА обгоняет бокс. Конор Макгрегор – 24-й в списке ForbesММА обгоняет бокс. Конор Макгрегор – 24-й в списке ForbesИрландский боец смешанного стиля, чемпион UFC Конор Макгрегор попал в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов.Бруно Соуза де Оливейра станет новым соперником Гоги ШаматавыБразильский боец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра по прозвищу «Муравей» заменит Джованни да Сильва Сантоса и встретиться с россиянином Гогой Шаматавой.Акоп Степанян: Хочется просто реабилитироваться и выйти на победную сериюДебютный поединок в лиге АСВ сложился для Акопа Степаняна неудачно. Он проиграл Мухаммеду Кокову на турнире АСВ 57. 17 июня Акопу представится шанс реабилитироваться после неудачного дебюта. Его бой против бразильца Фелипе Круза станет со-главным событием вечера.Ломбард сразится против Смита на турнире UFC Fight Night 115Кубинский боец смешанного стиля Гектор Ломбард свой следующий поединок проведет в рамках турнира UFC Fight Night 115, который состоится 19 августа в Сиэттле.M-1 Challenge 80. Александр Бутенко сразится против Кори Нельсона15 июня на турнире M-1 Challenge 80 состоится поединок между экс-чемпионом M-1 Challenge в легком весе Александром Бутенко (Fight Empire, 43-12) и чемпионом Australian Fighting Championship Кори Нельсоном (Австралия, 18-6-1).M-1 Challenge 80. Карлос Эдуардо сразится против Рене Хоппе15 июня в Харбине на турнире M-1 Challenge 80 ветеран Bellator Карлос Эдуардо (Бразилия, 15-4) сразится с не знающим поражений немецким бойцом Рене Хоппе (Германия, 7-0).Россиянин Молдавский проведет бой против американца Аялы на турнире Bellator 181Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Валентин Молдавский, который является спортсменом Fedor Team, дебютирует в американской организации Bellator 14 июля.Александр Шаблий: С психологической точки зрения драться в США было бы легчеАлександр Шаблий: С психологической точки зрения драться в США было бы легчеЛюбимец ростовской публики в интервью «Советскому спорту» рассказал, как пережил поражение в своем последнем поединке.Молодцов проиграл Героеву на турнире Industrials & Fight Club «Чердак»: «Вызов»Молодцов проиграл Героеву на турнире Industrials & Fight Club «Чердак»: «Вызов»3 июня в иркутском ДС «Труд» состоялось громкое событие в мире российских смешанных единоборств.Чуть не убил порнозвезду. Боец ММА наказан пожизненно за жесткое избиение (фото)Чуть не убил порнозвезду. Боец ММА наказан пожизненно за жесткое избиение (фото)Скандальный боец смешанного стиля 35-летний американец Джонатан Коппенхэйвер по прозвищу Машина Войны был приговорен к пожизненному.Чемпион ММА Амриев сбежал из здания прокуратурыБоец смешанных единоборств Мурад Амриев сбежал из-под стражи в здании прокуратуры. На данный момент его местонахождение неизвестно.Иван Штырков: боец одного региона или иллюзия раскрутки уральского ХалкаИван Штырков: боец одного региона или иллюзия раскрутки уральского Халка«Советский спорт» рассказывает о карьере Ивана Штыркова.Виталий Минаков: Рад победе над Силвой, но мои главные триумфы еще впередиРоссийский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу над бразильцем Антонью Силвой, с которым встретился в рамках турнира по смешанным единоборствам, состоявшегося 4 июня в Санкт-Петербурге.Новый чемпион UFC и победы Шлеменко и Минакова. Чем запомнилась неделя в ММАНовый чемпион UFC и победы Шлеменко и Минакова. Чем запомнилась неделя в ММА«Советский спорт» – о главных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.Окленд, Сеул, Манаус. Календарь турниров ММА на эту неделюОкленд, Сеул, Манаус. Календарь турниров ММА на эту неделю«Советский спорт» представляет календарь турниров по ММА на эту неделю (5-11 июня).Бои Приказа — Шарипов и Махно — Сильва призаны лучшими на турнире M-1 Challenge 79Предлагаем вашему вниманию имена бойцов, заработавших бонусы в номинациях «лучший бой» и «лучшее выступление» на турнире M-1 Challenge 79, который прошел 1 июня в Санкт-Петербурге.M-1 Challenge 80. Немец Шарма сразится против китайца Нуертибиеке15 июня в Харбине на турнире M-1 Challenge 80 чемпион Road To M-1 Germany Саша Шарма (Германия, 12-3) сойдется в бою с одним из сильнейших китайских полулегковесов Мусу «iron King» Нуертибиеке (Китай, 7-2).Макс Холлоуэй: Я нокаутировал Алдо на его же территории. Так делают королиМакс Холлоуэй: Я нокаутировал Алдо на его же территории. Так делают королиПосле сенсационного результата боец ответил на вопросы журналистов.Холлоуэй нокаутировал Алдо и стал новым чемпионом UFC в полулегком весеВ Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся турнир UFC 212, в главном поединке которого чемпион организации в полулегком весе бразилец Жозе Алдо провел бой против «временного» чемпиона промоушена в этом дивизионе американца Макса Холлоуэя.Корешков сразится против Нжокуани на турнире Bellator 182Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков свой следующий поединок проведет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 182.
Футбол
Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи»
Футбол
Андрей Тихонов: Приложим все силы, чтобы вернуться в премьер-лигу
Футбол
В структуру тульского «Арсенала» вошел «Химик» из Новомосковска
Футбол
Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства