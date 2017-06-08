«Раньше дрались голыми кулаками». Как Игорь Вовчанчин бился с лучшими бойцами

Сегодня, 8 июня, исполняется 44 года одному из лучших бойцов постсоветского пространства украинцу Игорю Вовчанчину, который на профессиональном ринге одержал 76 побед.

«Советский спорт» рассказывает о карьере прославленного бойца, который получил в Японии прозвище «Хладнокровный».

76 побед! Уникальная статистика. Когда Игорь Вовчанчин выступал в смешанных единоборствах, дрались еще голыми кулаками, а не в перчатках, как сейчас. Раньше бойцы спокойно могли проводить по 10 боев за год, сейчас же некоторые дерутся один раз в полугодие.

Вовчанчин обладал уникальным талантом, сильным ударом и спокойным выражением лица в любой ситуации. Если он проигрывал – был спокойным. Если выигрывал – был спокойным. Благодаря этому его прозвали «Хладнокровным».

Игорь начинал карьеру в кикбоксинге и становился чемпионом по версии IAKSA. В течение пяти лет (1995-2000) Вовчанчин не знал поражений. По неофициальным данным в ММА он провел 87 поединков, из которых 76 завершились его победами. Известный портал sherdog.com не учитывает многих турниров и ведет свою статистику. Так по мнению сайта Вовчанчин провел 65 боев, 55 выиграл.

На сегодняшний день, завершив спортивную карьеру, Игорь Вовчанчин не прекратил свои отношения с миром спорта: он является президентом промоутерской компании «Честь Воина».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Игорь родился в селе Феськи Харьковской области. В детстве он очень часто дрался и выделялся непростым характером. Несмотря на бойцовский характер, он пошел в легкую атлетику. Только через некоторое время он увлекся боксом и стал кандидатом в мастера спорта. В то время большими темпами развивался кикбоксинг и Игорь решил попробовать свои силы в этом виде спорта.В 1993 году в Игорь Вовчанчин завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии IAKSA.

ГОДЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ММА

В 1995 году Вовчанин решил попробовать себя в смешанных единоборствах. Тогда это называлось просто – бои без правил. На турнире «Честь воина» в Харькове он нокаутировал первых двух соперников, а третий бой проиграл болевым приемом.

1996 год начался с участия Вовчанчина в январском турнире «Мистер Силач Сэкай». Это был один из первых турниров по смешанным единоборствам, проходивший на постсоветском пространстве.

На арене цирка, где проводились соревнования, Игорь последовательно нокаутировал Николая Яцука, Сергея Бондаровича, Романа Тикунова и завоевал титул чемпиона.

В конце марта Вовчанчин участвовал в турнире «Битва в Киеве». Во всех поединках ему противостояли американские атлеты, значительно превосходившие Игоря в росте и весе. В частности, его соперник по четвертьфиналу Фред Флойд был более чем на 60 кг тяжелее. Однако Вовчанчин сумел одержать досрочные победы во всех поединках.

Далее Игорь участвовал во многих турнирах, но известным стал после того, как начал драться в Японии – в организации Pride.

11 рктября 1998 года он провел первый бой в «Прайде» нокаутировав в первом раунде Гари Гудриджа. Следующие два поединка в организации Игорь также уверенно выиграл у Акиры Седзи и Карлоса Баретто. 12 сентября 199года Вовчанчин победил Сарка Керра. Победа была присуждена Вовчанчину, но из-за использованных им запрещённых ударов коленом в голову лежащего бой был признан несостоявшимся. После этого Вовчанчин провел еще 23 поединка в организации и стал узнаваем в Японии.

Вовчанчин бился с такими легендарными бойцами, как Марк Коулмен, Квинтон Джексон, Мирко Филиппович и Алистар Оверим. Но, к сожалению, не смог одержать в этих схватках побед. Несмотря на это, он запомнился красивыми поединками.





Завершив карьеру, Игорь Вовчанчин сосредоточился на ресторанном бизнесе в родном Харькове. Несмотря на появившиеся в некоторых СМИ слухи о его возвращении на профессиональный ринг, категорически их опроверг, указав причиной травму правой руки. Тем не менее, он продолжает тренироваться сам, а также тренирует молодых ребят.

Титулы и достижения

Чемпион мира по кикбоксингу IAKSA (1993)

Победитель турнира «Мистер Силач Сэкай» (1996)

Победитель турнира «Украинский Восьмиугольник» (1996)

Победитель турнира «Битва в Киеве» (1996)

Победитель Открытого Кубка России IAFC (1997)

Победитель Кубка мира по панкратиону IAFC (1997)

Чемпион мира по Вале Тудо (1998)

Финалист мирового Гран-при Pride (2000)