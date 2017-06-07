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Несите ваши денежки… В Россию пришел один из крупнейших букмекеров мире

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Несите ваши денежки… В Россию пришел один из крупнейших букмекеров мире
Фото: Gettyimages.ru

Наверняка это – хорошая новость для российских любителей ставок на спорт – на наш рынок выходит один из крупнейших игроков мира – бренд Bwin.

Об этом в среду официально объявил исполнительный директор по развитию холдинга Rambler&Co, генеральный директор ООО «Диджитал Беттинг» Дмитрий Сергеев.

- Это – плод сотрудничества двух крупных холдингов, JVC Holdings и Rambler&Co. Наш партнер – один из самых крупнейших в мире холдингов, занимающихся игорным бизнесом. JVC Holdings - это не только решение для десктопа, но и мобильное решение, это риск-менеджмент, это – полный спектр решений по трейдингу и, конечно, торговый знак. Rambler&Co – это техническая поддержка, экспертиза в digital-маркетинге и привлечение аудитории. «Диджитал беттинг» очень долго скрывал название бренда. Сейчас мы занимаемся деятельностью по лицензии, маркетинговое продвижение продукта и глобальное продвижение продукта в России, - рассказал Сергеев.

Большая рыба – большая рыбалка

Если вы хоть раз делали ставки на спорт, вы наверняка знаете, что такое Bwin. Если нет – попытаемся объяснить. Общая сумма ставок на платформе Bwin в год составляет порядка 4,5 млрд евро. Для сравнения эксперт «Диджитал беттинг» оценивают объем российского букмекерского онлайн-рынка ставок примерно в 140 млрд рублей – такая сумма оседает на виртуальных кошельках российских игроков за год. В иностранной валюте – это порядка 2,2 млрд евро – в два раза меньше, чем объем ставок в Bwin.

В иностранных рейтингах Bwin входит в десятку крупнейших букмекерских компаний, уступая лишь таким гигантам мира ставок, как например Paddy Power с BetFair, William Hill  и Unibet. Общая капитализация холдинга JVC Holdings – порядка 3 млрд евро. Офисы у них расположены в 16-ти странах, лицензии – в 14-ти странах.

Всего в России минимум раз в год ставит на спорт порядка 2,5 млн рублей. Более миллиона из них делают ставки минимум раз в месяц – то есть на регулярной основе. Как уже говорилось, общий объем онлайн-ставок в России – порядка 140 миллиардов рублей, что дает букмекером чистый выигрыш на ставках порядка 30 млрд рублей. Рынок перспективный. Но еще более перспективны планы компании – 10% от рынка через три года, выход в топ-3 в интернете и ведущая роль на мобильных устройствах игроков.

Как это получится? По опросам Bwin был самым популярным иностранным букмекером в России в 2012-2015 годах. Отчасти на имя и делается расчет. Европейский бренд по мнению владельцев должен дать преимущество по сравнению с российскими конкурентами.

- Если бы мы на это не рассчитывали, я бы здесь сейчас не стоял, - ответил на соответствующий вопрос Дмитрий Сергеев.

Нам не страшен серый волк?

Думаете, что российские конкуренты трепещут? Как бы ни так. То ли они крепятся, то ли они и правда сохраняют абсолютное хладнокровие.

- Отреагировали нейтрально. У нас работает достаточно российских компаний, и появление нового игрока – это никакая не новость. Более того, выходит не сам Bwin, а его франшиза, которая будет выпущена под лицензией «Диджитал беттинг». Поэтому какие-то выводы можно будет сделать только после того, как контора заработает, - считает директор по стратегическому развитию и рекламе компании «Фонбет» Дмитрий Малков.

- В «Лиге ставок» – никак не отреагировали. Не заметили этого. С позиции компании, честно говоря, я не знаю, что можно прокомментировать. Да, заходит игрок. Но у нас эти игроки часто заходят. Бояться? Не думаю, что на рынке их кто-то боится. Скорее всего здесь речь идет об использовании программы и бренда. Это не сам Bwin заходит. Что касается самой компании, то за последние два года она заметно опустилась – была сделка и ее купил другой крупный холдинг, - сказал президент БК «Лига ставок» Юрий Красовский.

Кроме того мы обратились к Юрию Красовскому, занимающему пост президента Первой саморегулируемой организации букмекеров, с вопросом, как приход нового игрока повлияет на весь российский рынок букмекеров.

- Если рассуждать с позиции Первой СРО – на рынок выходит крупный бренд. Мы даем этому высокую оценку. Это показательно для нашего законодательства и для всего нашего рынка. Это означает, что за последние годы были существенно уменьшены риски в России – рынок начал нормально регулироваться. Рынок догоняет высокие регуляционные рынки мира. Мы очень довольны приходу на рынок Bwin и надеемся, что это будет не единичный случай и другие операторы обратят внимание на букмекерский бизнес в России. Конкуренция с такими известными операторами должны придать стимула росту нашим операторам.

Уверены в том, что в скором времен за первой ласточкой на российском рынке потянутся и остальные иностранные «птицы», и в Bwin. Более того, Дмитрий Сергеев даже знает, что некоторые отечественные копании уже ведут переговоры с зарубежными букмекерскими брендами. Но тем, кто будет стараться выйти на наш рынок нужно быть готовыми и к проблемами.

Не все так просто 

Одно из самых больных мест – сервера. По российскому законодательству хранить персональные данные игроков, без которых невозможно принимать ставки, необходимо на территории России. Следовательно, у компании должны быть собственные сервера в нашей стране, а это – большая проблема – большие затраты.

В общем, Bwin сыграл на опережение, благодаря своим российским партнерам. Что из этого выйдет? Скоро увидим. Полноценный запуск проекта намечен на начало осени.
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