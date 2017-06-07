Несите ваши денежки… В Россию пришел один из крупнейших букмекеров мире
Наверняка это – хорошая новость для российских любителей
ставок на спорт – на наш рынок выходит один из крупнейших игроков мира – бренд Bwin.
Об этом в среду официально объявил исполнительный директор по
развитию холдинга Rambler&Co,
генеральный директор ООО «Диджитал Беттинг» Дмитрий Сергеев.
- Это – плод сотрудничества двух крупных холдингов, JVC Holdings и Rambler&Co. Наш партнер –
один из самых крупнейших в мире холдингов, занимающихся игорным бизнесом. JVC Holdings - это не только решение
для десктопа, но и мобильное решение, это риск-менеджмент, это – полный спектр
решений по трейдингу и, конечно, торговый знак. Rambler&Co – это техническая поддержка,
экспертиза в digital-маркетинге
и привлечение аудитории. «Диджитал беттинг» очень долго скрывал название бренда.
Сейчас мы занимаемся деятельностью по лицензии, маркетинговое продвижение
продукта и глобальное продвижение продукта в России, - рассказал Сергеев.
Большая рыба – большая рыбалка
Если вы хоть раз делали ставки на спорт, вы наверняка
знаете, что такое Bwin. Если
нет – попытаемся объяснить. Общая сумма ставок на платформе Bwin в год составляет порядка 4,5 млрд
евро. Для сравнения эксперт «Диджитал беттинг» оценивают объем российского
букмекерского онлайн-рынка ставок примерно в 140 млрд рублей – такая сумма
оседает на виртуальных кошельках российских игроков за год. В иностранной
валюте – это порядка 2,2 млрд евро – в два раза меньше, чем объем ставок в Bwin.
В иностранных рейтингах Bwin входит в десятку крупнейших букмекерских компаний, уступая
лишь таким гигантам мира ставок, как например Paddy Power с BetFair, William Hill и Unibet. Общая капитализация холдинга JVC Holdings –
порядка 3 млрд евро. Офисы у них расположены в 16-ти странах, лицензии – в 14-ти
странах.
Всего в России минимум раз в год ставит на спорт порядка 2,5
млн рублей. Более миллиона из них делают ставки минимум раз в месяц – то есть
на регулярной основе. Как уже говорилось, общий объем онлайн-ставок в России –
порядка 140 миллиардов рублей, что дает букмекером чистый выигрыш на ставках
порядка 30 млрд рублей. Рынок перспективный. Но еще более перспективны планы
компании – 10% от рынка через три года, выход в топ-3 в интернете и ведущая
роль на мобильных устройствах игроков.
Как это получится? По опросам Bwin был самым популярным иностранным
букмекером в России в 2012-2015 годах. Отчасти на имя и делается расчет.
Европейский бренд по мнению владельцев должен дать преимущество по сравнению с
российскими конкурентами.
- Если бы мы на это не рассчитывали, я бы здесь сейчас не
стоял, - ответил на соответствующий вопрос Дмитрий Сергеев.
Нам не страшен серый волк?
Думаете, что российские конкуренты трепещут? Как бы ни так.
То ли они крепятся, то ли они и правда сохраняют абсолютное хладнокровие.
- Отреагировали нейтрально. У нас работает достаточно
российских компаний, и появление нового игрока – это никакая не новость. Более
того, выходит не сам Bwin, а его франшиза, которая будет выпущена под лицензией
«Диджитал беттинг». Поэтому какие-то выводы можно будет сделать только после
того, как контора заработает, - считает директор по стратегическому развитию и
рекламе компании «Фонбет» Дмитрий Малков.
- В «Лиге ставок» – никак не отреагировали. Не заметили
этого. С позиции компании, честно говоря, я не знаю, что можно
прокомментировать. Да, заходит игрок. Но у нас эти игроки часто заходят.
Бояться? Не думаю, что на рынке их кто-то боится. Скорее всего здесь речь идет
об использовании программы и бренда. Это не сам Bwin заходит. Что касается самой
компании, то за последние два года она заметно опустилась – была сделка и ее
купил другой крупный холдинг, - сказал президент БК «Лига ставок» Юрий Красовский.
Кроме того мы обратились к Юрию Красовскому, занимающему
пост президента Первой саморегулируемой организации букмекеров, с вопросом, как
приход нового игрока повлияет на весь российский рынок букмекеров.
- Если рассуждать с позиции Первой СРО – на рынок выходит
крупный бренд. Мы даем этому высокую оценку. Это показательно для нашего
законодательства и для всего нашего рынка. Это означает, что за последние годы
были существенно уменьшены риски в России – рынок начал нормально
регулироваться. Рынок догоняет высокие регуляционные рынки мира. Мы очень
довольны приходу на рынок Bwin и надеемся, что это будет не единичный случай и
другие операторы обратят внимание на букмекерский бизнес в России. Конкуренция
с такими известными операторами должны придать стимула росту нашим операторам.
Уверены в том, что в скором времен за первой ласточкой на российском рынке потянутся и остальные иностранные «птицы», и в Bwin. Более того, Дмитрий Сергеев даже знает, что некоторые отечественные копании уже ведут переговоры с зарубежными букмекерскими брендами. Но тем, кто будет стараться выйти на наш рынок нужно быть готовыми и к проблемами.
Не все так просто
Одно из самых
больных мест – сервера. По российскому законодательству хранить персональные
данные игроков, без которых невозможно принимать ставки, необходимо на
территории России. Следовательно, у компании должны быть собственные сервера в
нашей стране, а это – большая проблема – большие затраты.