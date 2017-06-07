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Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова
Фото: РФС

«Советский спорт» рассказывает, кто может заменить в основном составе сборной России Романа Зобнина, который успел стать ключевым игроком в команде Станислава Черчесова, но получил тяжелую травму в игре против венгров и пропустит Кубок Конфедераций-2017.

Еще год назад никто не мог подумать, что этим вопросом вообще будут задаваться. Тогда Роман Зобнин громко плюхнулся с «Динамо» в лужу ФНЛ, а в состав сборной на Евро даже не рассматривался. Но переход в «Спартак» все изменил. Талантливый хавбек вкалывал как проклятый на сборах под руководством Дмитрия Аленичева, а в ходе сезона стал важнейшей картой в тактическом пасьянсе Массимо Карреры.

За 29 туров РФПЛ Зобнин успел поиграть на семи (!) позициях в чемпионской полузащите красно-белых, забить важнейшие голы «Оренбургу» и стать одной из главных надежд Станислава Черчесова в преддверии Кубка Конфедераций.

Наставник сборной России сыграл в судьбе Романа важнейшую роль. Именно Черчесов начал стабильно выпускать его в основе московского «Динамо», прощал ошибки и учил не бояться ответственности. История закольцевалась в сборной – заматеревший Зобнин на пару с Александром Головиным должен был стать главенствующей фигурой в системе нынешнего наставника сборной.

Но все изменила игра с венграми и газон стадиона «Флориан Альберт». Теперь Роман остался вне игры на срок от четырех до шести месяцев, а тренерский штаб национальной команды получил целый ряд проблем, которые теперь предстоит решать. В первую очередь, Черчесову предстоит в сжатые сроки понять, кто сможет эффективно заменить Зобнина в полузащите сборной.

ВАРИАНТ ОЧЕВИДНЫЙ: ДМИТРИЙ ТАРАСОВ, 30 ЛЕТ («ЛОКОМОТИВ»)

То, что Дмитрий Тарасов получит новый шанс проявить себя в сборной, было понятно из интервью Черчесова «Советскому спорту». Полузащитник «Локомотива» в сентябре прошлого года получил тяжелую травму в игре с Турцией, поэтому нынешний вызов Тарасова стал своеобразной компенсацией. При этом нельзя сказать, что качество его игры после зимней паузы в РФПЛ однозначно позволяло ему рассчитывать на приглашение в национальную команду.

Но, тем не менее, он в составе и очевидно будет задействован Черчесовым в ближайшей игре против Чили. При этом надо понимать, что Тарасов не станет прямой заменой Зобнину, который играл «бокс-ту-бокс». Наиболее подходящим местом для полузащитника «Локомотива» будет опорная зона. В таком случае Денис Глушаков поднимется выше и займет привычную по «Спартаку» позицию восьмого номера.

Основным минусом такого построения является то, что Тарасов не совсем годится на роль страхующего опорника. Он часто фолит (3,2 фола в среднем за матч), теряет позицию, выбрасываясь на соперников, и нередко ошибается в передачах, находясь под прессингом (76,6% точных передач).

Тарасов – импульсивный игрок, он хорош в те моменты, когда нужно резко увеличить уровень плотности в центре поля и поднять линию прессинга, но при этом сам нуждается в постоянной подстраховке. В клубе за его спиной дежурит Игорь Денисов, но в системе Черчесова позиция Дмитрия будет куда более ответственной.

ВАРИАНТ ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ: ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ, 27 ЛЕТ («КРАСНОДАР»)

Полузащитник «Краснодара» провел неоднозначный сезон, первая половина которого получилась у него гораздо лучше. Но, тем не менее, вызов в сборную Юрий Газинский получил и после травмы Зобнина стал одной из опций в центре поля. Краснодарец может стать прямой заменой Роману по позиции, других перестановок не потребуется.

С его появлением полузащита сборной станет более зубастой. Газинский ориентирован преимущественно на оборонительную работу – он чаще Зобнина перехватывает и отбирает мяч (2,0 отбора в среднем против 1,8 у Романа и 1,6 перехвата против 1,3).

Но в то же время, полузащитник «Краснодара» существенно проигрывает в способности двигать мяч. Газинский почти не использует дриблинг (0,6 обводок против 1,3) и реже отдает обостряющие передачи (0,8 против 1,1), что совсем не вдохновляет, учитывая проблемы сборной при переходе из обороны в атаку.

Еще один пункт, который говорит против Газинского – это опыт, а точнее, его отсутствие. К 27 годам на счету Юрия лишь 5 матчей в футболке национальной команды, а на Кубке Конфедераций сборной будут противостоять команды посильнее пермского «Амкара». Именно поэтому данный вариант назван эксцентричным.

ВАРИАНТ РОСТОВСКИЙ: АЛЕКСАНДР ЕРОХИН, 27 ЛЕТ («РОСТОВ»)

Перейдя из «Урала» в «Ростов», Александр Ерохин сменил позицию и стал действовать из глубины. Теперь он реже оказывается у чужих ворот и занимается производством атак в центре поля. В схемах Курбана Бердыева его функции, скорее, вспомогательные, однако Черчесов видит в нем человека, который может помочь сборной и регулярно дает ему шансы проявить себя. В матчах против Коста-Рики и Катара Ерохин выходил с первых минут, но ничем особенным не отметился.

Вполне вероятно, тренерский штаб сборной снова проверит вариант с Александром на месте восьмого номера, но ждать от него революции не стоит. В «Ростове» Ерохин действует в подыгрыше и практически не обостряет (0,4 ключевых передачи в среднем за матч), что обусловлено наличием Кристиана Нобоа, который определял развитие атак команды Бердыева. С культурой паса у него тоже есть пробелы – всего 70,6% точных передач, что в сравнении с 83,2% Зобнина смотрится совсем уж печально.

Есть у Ерохина и плюсы. Благодаря росту он всегда будет опасен при стандартах в чужой штрафной и хорош в борьбе за верховые мячи в центре поля. Невыдающиеся навыки отбора Александр компенсирует исполнительностью и старательностью, выдавая вполне приличные цифры (1,5 отбора и 1,5 перехвата в среднем за матч). Не стоит забывать, что Ерохин в недавнем прошлом атакующий полузащитник. Его универсализм может помочь сборной перестроиться по ходу поединка и усилить давление в атаке.

ВАРИАНТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ: РУСЛАН КАМБОЛОВ, 27 ЛЕТ («РУБИН»)

Наличие Руслана Камболова в составе сборной никого не должно удивлять. Для оценки игроков Станислав Черчесов зачастую использует продвинутую статистику, а полузащитник «Рубина» был лучшим по многим компонентам в казанской команде. Достаточно взглянуть на количество отборов и перехватов за матч (в среднем 2,5 и 2,9), чтобы понять, чем Камболов очаровал главного тренера национальной команды.

Столь высокие показатели обусловлены тем, что вторую половину сезона Руслан почти полностью провел на месте центрального защитника – отсюда 3,7 выноса в среднем за игру и 0,5 блокированных удара. Однако наиболее эффективен он был на месте чистого разрушителя, играя перед центральными защитниками. Он неплохо действует позиционно, редко фолит (1,1 фола за матч) и уверенно начинает атаки. Кроме того, у Руслана неплохой удар, которым он умеет пользоваться (1,4 удара за матч) и на подборе после стандартов он может быть опасен.

Из очевидных минусов Камболова, которые бросаются в глаза, можно выделить лишь полное отсутствие опыта выступлений за сборную. Да, у него возникают проблемы с продвижением мяча между линиями, но этот пробел компенсируется хорошей дальней передачей (81% точности лонгболлов). Станислав Черчесов должен просмотреть вариант с Камболовым на позиции шестого номера хотя бы на тренировках, поскольку в теории он видится довольно перспективным.

ВАРИАНТ УТОПИЧЕСКИЙ: ИГОРЬ ДЕНИСОВ, 33 ГОДА («ЛОКОМОТИВ»)

Черчесова уже замучили вопросами об отсутствии в составе Игоря Денисова, но внятного ответа общественность так и не получила. Наставник сборной России сказал, что полузащитник «Локомотива» в его списке стоит под 24 номером и сейчас у него есть возможность вызывать более молодых футболистов. Но в сложившейся ситуации именно Денисов выглядит идеальным кандидатом на роль основного опорника сборной.

В среднем у него 2 успешных отбора за матч и 1,8 перехвата. Денисов практически не дает себя обыгрывать – соперники уходят от него в среднем 0,6 раза за матч. Того же Тарасова накручивают по 1,5 раза за игру.

Для шестого номера у Денисова великолепная точность передач – 84,4%, при этом он умеет быстро перевести мяч на чужую половину поля – в среднем 4,7 лонгоболла с точностью 87%. Игорь не теряется под прессингом и здорово находит партнеров в свободных зонах между линиями. С объемом беговой работы он легко справляется и в 33 – 10,9 км за матч. Но в составе его нет.

Какая кошка пробежала между Денисовым и Черчесовым мы наверняка не узнаем, но то, что опыт этого полузащитника может пригодиться сборной, которая находится в стадии перестройки, - факт практически медицинский.

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