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«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хавбек "МЮ" Уэйн Руни и полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер
Хавбек "МЮ" Уэйн Руни и полузащитник "Тоттенхэма" Эрик ДайерФото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в беседе с клубной пресс-службой оценил выступление лондонского клуба в минувшем сезоне.

Напомним, команда Маурисио Почеттино заняла второе место в таблице премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Челси», который опередил команду аргентинского специалиста на 7 очков.

– Это был отличный сезон, – говорит хавбек сборной Англии. – Конечно, мы разочарованы тем, что не смогли выиграть чемпионат, но в целом нам есть чем гордиться. Второе место – действительно хороший результат.

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Думаю, «Тоттенхэм» в минувшем сезоне вышел на новый уровень. Согласен, нам есть над чем работать и в следующем году мы обязательно этим займемся. Особенно это касается Лиги чемпионов. Наша команда хочет достойно выступить в этом турнире. 

Мне кажется, что нынешний состав «Тоттенхэма» крайне мотивирован, – продолжает англичанин. – Все игроки хотят вывести клуб на новый уровень и выиграть не один трофей. Думаю, наша цель на будущее предельно ясна.

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Также футболист «шпор» рассказал, какой гол в минувшем сезоне кажется ему наиболее значимым для всей команды.

– Мне стало намного легче после забитого мяча в ворота «Бернли». В той игре травму получил Виктор Ваньяма и Харри Уинкс. Какой матч мне въелся в память? Разгром «Арсенала». То же самое я могу сказать о победе над «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Побеждать такие команды всегда приятно.

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