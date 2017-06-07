ММА обгоняет бокс. Конор Макгрегор – 24-й в списке Forbes

Ирландский боец смешанного стиля, чемпион UFC Конор Макгрегор попал в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам года по версии Forbes.

Спортсмен расположился на 24-й строчке рейтинга.

По итогам 2015 года Макгрегор занял 85-ю строчку аналогичного рейтинга при заработке в 18 миллионов долларов за год.

По итогам 2016 года боец заработал 34 миллиона долларов. Он провел три поединка и все они были самыми прибыльными в истории UFC.

Боец ММА в обновленном рейтинге Forbes обогнал и боксера Сауля Альвареса, который сумел заработать 28,5 миллионов долларов. Конор стал единственным бойцом смешанного стиля в топ-100. Ему удалось опередить таких звезд спорта, как Кармело Энтони (НБА, 32,6 млн), Кири Ирвинг (НБА, 29,9 млн), Антонио Браун (НФЛ, 31,9 млн).

Любопытно, но в 2016 году Макгрегор заявил, что со временем он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире и с легкостью посоревнуется с футболистом мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Кстати говоря, он заработал по итогам года 93 миллиона долларов.

В последнее время идут переговоры о возможном поединке по правилам бокса между Макгрегором и Флойдом Мэйвезером. Если этот поединок состоится, то ирландец обогатиться примерно на 70-80 миллионов долларов. Соответственно, он заметно улучшит свои позиции в следующем рейтинге.

Первая десятка рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия) – 93 млн долларов,

2. Леброн Джеймс (баскетбол, США) – 86,2,

3. Лионель Месси (футбол, Аргентина) – 80,

4. Роджер Федерер (теннис, Швейцария) – 64,

5. Кевин Дюрэнт (баскетбол, США) – 60,6,

6. Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия) – 50,

6. Эндрю Лак (американский футбол, США) – 50,

8. Стефен Карри (баскетбол, США) – 47,3

9. Джеймс Харден (баскетбол, США) – 46,6,

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1, Великобритания) – 46.

...

24. Конор Макгрегор (ММА, Ирландия) — 34.

Где и как Конор зарабатывал в 2016 году

UFC 196 — 10 миллионов долларов

UFC 202 — 13 миллионов долларов

UFC 205 — 11 миллионов долларов

Итого за 2016 год — 34 миллиона долларов.