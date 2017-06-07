«Не любил, - бормотала она, закапывая труп». Все о разводе Радулова и Дмитриевой
Одна из самых ярких пар в России – Александр Радулов и Дарья Дмитриева – распалась после двух лет брака.
Это очень деликатная тема, в которую не нужно влезать постороннему.
С другой стороны – это известные люди. И если в свое время о расставании капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и знаменитой теннисистки Марии Кириленко трубила вся страна, то почему мы должны умалчивать о разводе форварда «Монреаля» Александра Радулова и вице-чемпионки Олимпиады Дарьи Дмитриевой, которая до недавнего времени носила фамилию Радулова?
Тем более у них сын Макар. Тем более люди в центре внимания. Но постараемся быть очень осторожными, беря информацию из публичных источников.
Оттолкнемся от информации о том, что развод был оформлен 5 июня. И очень жаль, потому что пара была яркая. Ровно год назад Радулов и Дмитриева сыграли роскошную свадьбу в подмосковной усадьбе, причем к ней готовились пять месяцев. За музыку отвечал Баста, церемония прошла в олимпийском стиле, где молодожены предстали в образе богов.
Это была настоящая семья. Они расписались еще в августе 2015 года, а 11 ноября родился сын Макар. И вдруг…
Александр Радулов пока на связь не выходил. Скоро он должен продлить на несколько лет контракт с «Монреалем». Это очень большие деньги, от этого зависит его дальнейшая карьера.
Но есть еще личная жизнь. Дарья Радулова (Дмитриева) активно ведет инстаграм. Может быть, что-то прочитаем между строк?
Вот фотография, на которой ослепительная брюнетка Даша предстает в каком-то траурном образе. И этот снимок был сделан ровно два дня назад – 5 июня.
«А ведь обещал любить, холить, лелеять, - бормотала она, закапывая труп».
И хэштеги:
- Кто следующий на регистрацию брака?
- Кому легко?
- Жизнь прекрасна и удивительна;
- Миру мир, а мне – пломбир;
- Буся шутит (прозвище Даши).
Ну что, все очевидно, и наша информация подтвердилась. Развод состоялся.
«Найдешь лучше!» - пишут подруги.
«Почему не выставляешь фото Саши?» - восклицает кто-то.
«Нет Саши в моей жизни, нет и фото», - парирует Дарья.
«Про какого Сашу тебя все время спрашивают?» - интересуется другая подруга.
«Ой, не знаю! Может, ты вспомнишь?» - удивляется Дарья.
А вот селфи за день до этого.
«Семья», - пишет Даша. И только два человека: она и сын Макар, который остался с мамой.
Последнее совместное фото Александра и Дарьи было найдено в инстаграме от 7 января 2016 года, в Рождество. Уже очень давно.
А теперь начинается новая жизнь. Порознь.
Все это очень грустно.