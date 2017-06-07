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«Не любил, - бормотала она, закапывая труп». Все о разводе Радулова и Дмитриевой

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Не любил, - бормотала она, закапывая труп». Все о разводе Радулова и Дмитриевой

Одна из самых ярких пар в России – Александр Радулов и Дарья Дмитриева – распалась после двух лет брака.

Это очень деликатная тема, в которую не нужно влезать постороннему.

С другой стороны – это известные люди. И если в свое время о расставании капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и знаменитой теннисистки Марии Кириленко трубила вся страна, то почему мы должны умалчивать о разводе форварда «Монреаля» Александра Радулова и вице-чемпионки Олимпиады Дарьи Дмитриевой, которая до недавнего времени носила фамилию Радулова?

Тем более у них сын Макар. Тем более люди в центре внимания. Но постараемся быть очень осторожными, беря информацию из публичных источников.

Оттолкнемся от информации о том, что развод был оформлен 5 июня. И очень жаль, потому что пара была яркая. Ровно год назад Радулов и Дмитриева сыграли роскошную свадьбу в подмосковной усадьбе, причем к ней готовились пять месяцев. За музыку отвечал Баста, церемония прошла в олимпийском стиле, где молодожены предстали в образе богов.

Это была настоящая семья. Они расписались еще в августе 2015 года, а 11 ноября родился сын Макар. И вдруг…

Александр Радулов пока на связь не выходил. Скоро он должен продлить на несколько лет контракт с «Монреалем». Это очень большие деньги, от этого зависит его дальнейшая карьера.

Но есть еще личная жизнь. Дарья Радулова (Дмитриева) активно ведет инстаграм. Может быть, что-то прочитаем между строк?

Вот фотография, на которой ослепительная брюнетка Даша предстает в каком-то траурном образе. И этот снимок был сделан ровно два дня назад – 5 июня.

«А ведь обещал любить, холить, лелеять, - бормотала она, закапывая труп».

И хэштеги:

- Кто следующий на регистрацию брака?

- Кому легко?

- Жизнь прекрасна и удивительна;

- Миру мир, а мне – пломбир;

- Буся шутит (прозвище Даши).

Ну что, все очевидно, и наша информация подтвердилась. Развод состоялся.

«Найдешь лучше!» - пишут подруги.

«Почему не выставляешь фото Саши?» - восклицает кто-то.

«Нет Саши в моей жизни, нет и фото», - парирует Дарья.

«Про какого Сашу тебя все время спрашивают?» - интересуется другая подруга.

«Ой, не знаю! Может, ты вспомнишь?» - удивляется Дарья.

Семья 🖤🖤

Публикация от DARIA RADULOVA ( DMITRIEVA ) (@busi_22)

А вот селфи за день до этого.

«Семья», - пишет Даша. И только два человека: она и сын Макар, который остался с мамой.

Последнее совместное фото Александра и Дарьи было найдено в инстаграме от 7 января 2016 года, в Рождество. Уже очень давно.

А теперь начинается новая жизнь. Порознь.

Все это очень грустно.

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