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Безумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и Измайлова

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Безумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и Измайлова
Фото: Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»

Московский «Арарат» – точно самый яркий клуб лета в России. Его трансферная политика привлекает больше внимания, чем подписания «Зенита» под Манчини. «Советский спорт» разобрался, к кому и зачем известные игроки едут из премьер-лиги во второй дивизион.

Откуда взялся этот «Арарат» вообще? Никогда о таком не слышал

И не могли слышать: клуб создали в марте 2017-го, он начал выступать в любительском третьем дивизионе. Всего через два месяца «Арарат» прошел лицензирование в РФС и стал профессиональным – чтобы с сезона-2017/18 играть в зоне «Центр» профессиональной второй лиги.

Кто и зачем создал «Арарат»?

Клуб основал Валерий Оганесян – он известен по агентской работе, например, с Юрой Мовсисяном, Арасом Озбилисом и Эдгаром Манучаряном. Главного армянского футболиста современности Генриха Мхитаряна он был близок к его продаже из «Шахтера» в «Анжи» и «Спартак» – однако Мхитарян слишком хотел в Европу и не поддался на уговоры агента.

Оганесян в 2014-м спас ереванский «Улисс»: купил клуб за две недели до старта сезона и собрал команду, которая сыграла затем в квалификации Лиги Европы как серебряный призер чемпионата Армении. Однако спонсоры, на которых рассчитывал Оганесян, в клуб так и не пришли, «Улисс» прекратил существование, а ключевые игроки перешли в «Торпедо-Армавир». Туда Оганесян не инвестировал, он занимался только привлечением игроков, тренеров – сначала договорился с Александром Григоряном, затем отменил сделку и привел Валерия Карпина – и спонсоров. По ходу сезона акционеры уволили Оганесяна из «Торпедо».

О планах создания нового клуба Валерий Оганесян рассказал «Советскому спорту» еще год назад. «У меня есть проект серьезного клуба в России. Хочу, чтобы люди каждую неделю собирались на матчи, как в церковь ходили», – больше деталей тогда Оганесян не раскрыл, однако речь, очевидно, шла именно об «Арарате». 

Откуда у «Арарата» деньги? Павлюченко же надо много платить

Хоть руководители «Арарата» и утверждают, что деньги не были определяющим фактором для Романа Павлюченко, на такой мощный трансферный старт клуба точно понадобились внушительные для второго дивизиона средства.

Вкладывает ли в «Арарат» свои деньги Валерий Оганесян, пока неизвестно. Клуб заявил об участии в организации Ассоциации армянской молодежи Москвы и бизнес-элиты с армянскими корнями. Например, в интервью «Медузе» вице-президент «Арарата» Андраник Керопян отметил «моральную поддержку» медиаменеджера Арама Габрелянова, создателя телеканала и других проектов под брендом Life. Например, на площадке «Лайфа» сразу после подписания Романа Павлюченко появилось обращение игрока к болельщикам. 

«Арарат» будет ориентироваться на армянскую аудиторию?

Судя по комментариям, которые успел дать Валерий Оганесян, армянская диаспора – первая, очевидная, но не единственная цель «Арарата». Клуб планирует объединить армянских любителей футбола, причем не только московских, а затем выйти на более широкую аудиторию.

«Арарат» рассчитывает уже в 2018-м играть в ФНЛ и собирать на своих матчах 5-6 тысяч болельщиков. Арена, на которой уже сейчас проводит матчи «Арарат», это позволяет: это стадион «Спартаковец» имени Николая Старостина.

Кто уже точно будет играть за «Арарат»?

Кроме Романа Павлюченко, официально первого игрока профессиональной команды, два самых известных новичка – Марат Измайлов, который в марте ушел из «Краснодара», и Алексей Ребко – воспитанник «Спартака», при Хиддинке игравший за сборную России.

Из премьер-лиги в «Арарат» Павлюченко перешел не первым: еще года команда играла в третьей лиге, за нее выступал полузащитник Семен Фомин – он расторг контракт с «Уфой» после травмы, а вернулся в футбол именно в «Арарате». Фомин – чемпион Европы среди юношей-2006, с тем же титулом другой игрок «Арарата» Дмитрий Рыжов, с 2008-го по 2012-й его отдавал в аренды ЦСКА, а затем выступал в том числе за «Торпедо-Армавир».

Известен по ЦСКА вратарь «Арарата» Сергей Ревякин, полузащитник Владислав Хатаженков провел 22 матча в премьер-лиге за «Томь» и «Спартак» из Нальчика, а Левани Гвазава – 124 за «Терек», «Луч», нальчикский «Спартак» и «Аланию».

Трансферная политика «Арарата», судя по первой волне подписаний, не предполагает акцентра на футболистов из Армении. Однако в составе есть, например, Артак Алексанян – 26-летний полузащитник, который вышел из академии «Спартака», играл за «Пюник» и «Улисс», был в Армавире, «Урале», «Химках» и «Балтике» и провел две встречи за взрослую сборную Армении в 2010-м и 2011-м.

Главным тренером «Арарата» стал Сергей Булатов, бывший тренер брянского «Динамо», астраханского «Волгаря-Газпрома», «Урала», «Шинника» и курского «Авангарда». 

Название московского «Арарата» отсылает к известному ереванскому клубу. А что сейчас с армянским оригиналом?

Чемпион СССР-1973 и двукратный обладатель Кубка СССР (1973, 1975) за последние 15 лет пережил разные потрясения. Хуже всего клубу было в 2003-м и 2004-м: владелец запретил пятерым игрокам выступать за сборную Армении в товарищеском матче против Израиля, а дисциплинарный комитет Федерации футбола Армении дисквалифицировал команду на год. Игроки и тренеры затем перешли в «Лернагорц» – другой клуб, который к тому моменту почти развалился. В итоге он через двойное название стал «Араратом», но в 2005-м эту версию «Арарата» расформировали, «Араратом» стал «Арарат-2» – команда, которая вышла в высший дивизион в это же время.

Самый удачный сезон «Арарата» за последние годы – чемпионат-2008, команда заняла второе место и выиграла Кубок Армении. В 2010-м она вылетела во вторую лигу, а после возвращения не поднималась выше четвертого места.

С 1999-го клубом владеет американо-швейцарский бизнесмен Грач Каприелян: он родом из Турции, а в Армении, стране своего происхождения, он впервые побывал в 1989-м. Сейчас он живет  в Швейцарии, а его армянский банк «Арцахбанк» – генеральный спонсор «Арарата».

Что московский «Арарат» делает для болельщиков, кроме подписания звезд для второй лиги?

Клуб, например, разыгрывает iPhone 7 – до 10 июня нужно предложить свой вариант эмблемы и формы «Арарата». Работу победителя обещают сделать официальной символикой клуба.

В задании отдельно отмечено: цвета клуба – черно-желтые, в таких команда уже выступает в третьей лиге. А на логотипе обязательно должны быть лев, один из старинных символов Армении, и горы – как напоминание о горе Арарат.

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