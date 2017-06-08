«Пошли на…! Я – Миллуолл!» Как один фанат победил трех террористов (видео)

Это чудо, а не история! Один футбольный болельщик в Лондоне остановил вооруженный мини-отряд бандитов.

* * *

«I need a hero», - пела Бонни Тайлер.

Да, нашему времени нужны герои. И вот мне пишет приятель в личку фейсбука: «Смотри, твоя тема! Обязательно обрати внимание на этого парня!»

И что же там произошло?

История произошла в Лондоне. Жил такой мужик – Рой Лернер, 47 лет.

Сидел он себе в лондонском стейк-хаусе «Black and Blue», дул эль.

Но представляете, именно в этот момент в ресторан ворвались террористы. Те самые, которые давили автомобилем людей на мосту в Лондоне.

И вот сейчас в заведении начнется кровавая баня. Но тут… Рой Лернер бросился на бандитов с голыми руками.

«Пошли на хрен! Я – Миллуолл!»

* * *

Наша справка: «Миллуолл» - это английский профессиональный футбольный клуб из Южного Бермонда (Саутуарк). Распространенное прозвище среди болельщиков – «Львы».

Вот несколько интересных фактов:

- «Миллуолл» был единственным клубом до 60-х годов XX века, который начинал домашние матчи в 15:15 вместо 15:00. Только для того, чтобы докеры могли закончить утреннюю смену и вовремя успеть на матч.

- Миллуоллский кирпич – импровизированное оружие футбольных хулиганов, изготовленное из скрученной газеты и зажимаемое в кулаке наподобие свинчатки. Болельщики использовали это в драках в 60-70 годах прошлого века.

- А еще в фильмах «Хулиганы Зеленой улицы», «Фабрика футбола» и «Фирма» рассказывается о жизни фанатов «Миллуолла» и их противостоянии с болельщиками «Вест Хэма». Будет время – посмотрите.

* * *

То есть фанаты «Миллуолла» - ребята крутые. И вот Рой Лернер пошел на террористов, которые кричали: «Ислам, ислам!»





«Я орал на них как сумасшедший. И решил, что им глаза на заднее место натяну! - потом рассказывал Лернер собравшимся вокруг него журналистам.

Я бился один против троих. Они попали мне в голову, в грудь, в руки. Нанесли восемь ранений, я весь был перепачкан кровью...»

Но мужик выжил. И спас остальных посетителей бара, которые успели сбежать. Жаль, что никто не пришел на помощь Рою. Но и он один дрался как боец.

Сейчас Лернер лежит в палате интенсивной терапии. В Британии его теперь называют «Лев Лондонского моста». Почти восемь тысяч человек подписали петицию, чтобы Роя наградили Георгиевским крестом.

И вот пример, каким должен быть настоящий фанат. Настоящий герой. Пусть самые ярые любители футбола воюют не между собой, а бросят вызов международному терроризму.

Может, спецслужбы будут действовать слишком академично. А вот парочка фанатов с криками: «Пошли на хрен! Я – Спартак!», размахивая розами, вполне могут нейтрализовать один отряд плохих парней.

Вообще не надо обижать фанатов. Они хорошие. Просто их энергию нужно пустить в мирное русло.