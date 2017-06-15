Скажи «кабадди»! Как догонялки приносят миллионы долларов (видео)

Еще пять лет назад эта удивительная игра считалась уделом деревенской бедноты. Сейчас она бьет телерейтинги и привлекает спонсоров.

Рейдеры не дышат

Две команды, в каждой из которых 7 игроков, занимают противоположные стороны игрового поля размером 13 м х 10 м, разделенного посередине линией. Каждая команда посылает «захватчика» к разделительной линии. Его задача — рукой или ногой дотронуться до игрока противника (одного или нескольких) и убежать на свою половину поля. После того, как игрок нападающих успешно вернется, игрок противника, до которого он дотронулся, выбывает из игры.

Ничего особенного, да? Обычные салочки? А если добавить, что в зоне соперника нападающий по правилам не может дышать?

Так играют в кабадди — одну из древнейших игр человечества, которая в ХХI веке переживает второе рождение. Самое удивительное правило — дыхательное — контролируется судьями просто. Нападающий (рейдер, как его здесь называют), пока находится в площади соперника, должен непрерывно говорить слово «кабадди». Если замолчит и вдохнет, то он выбывает из игры, а противоположная команда набирает очко. Идеальная атака — та, в которой рейдер проникает в зону, касается как можно большего числа соперников и возвращается за вдохом на свою половину. Для засчитанного возвращения достаточно коснуться любой частью тела центральной линии.

Результативные атаки часто похожи на тачдауны, только без мяча. Обороняющиеся виснут на атакующем, но тот доползает до «ленточки», касается ее рукой — и это плюс столько очков, сколько повисло на нем защитников.

Те в свою очередь не могут пересекать центральную линию, но могут захватами задерживать соперника — чтобы он вдохнул и выбыл. Матчи проходят в разных весовых и возрастных категориях.

Кабадди довольно глубоко и давно сидит в индийской культуре. На контроле дыхания построена пранаяма — одна из практик в йоге. Кроме этого кабаддисты должны быть очень хорошо готовы физически: игра контактная, нужны и сила, и ловкость, и скорость.

Первый международный матч 1985-м прошел в Бангладеш. В 1990-м вид был включен в программу Азиатских Игр (и остается там до сих пор). В 2010-м в Гуанчжоу впервые проведены международные соревнования для женщин.

Однако на коммерческом развитии кабадди его популярность никак не сказывалась. Пока за дело не взялись бизнесмены. Основание в 2014 году Pro Kabaddi League (PKL) превратило дворово-деревенский вид в индустрию, готовую ворочать миллионами.

«Ю-Мумба» и другие суперклубы

В первом сезоне лиги стартовали восемь профессиональных команд. Начали с аукциона игроков, на котором капитан сборной Индии Ракеш Кумар достался «Патна Пайретс» за 1,28 млн рупий (20 тысяч долларов).

По меркам европейского профессионального спорта — крохотная сумма. Но в мае-2017 аукцион игроков к пятому сезону продемонстрировал внушительный рост. На этот раз за рекордсмена (22-летнего Нитина Томара) заплатили уже 9,3 млн рупий — это уже 144 тысячи долларов. Самый дорогой иностранец (иранец Абозар Мохаджемигани) обошелся в 5 млн рупий и даже не попал в топ-10 покупок.

За игроков только в первый день специального аукциона-2017 было в общей сложности заплачено 4,2 млн долларов. Причем в числе предлагаемых легионеров были не только пакистанцы, иранцы, таиландцы, японцы, китайцы и индонезийцы, но даже южнокорейцы, англичане и поляки. Впрочем, те, кто следит за чемпионатами мира, в курсе, что Польша там участвует, хоть и далека от пьедестала.

Такой разгон трансферных выплат всего за три года — результат растущей коммерциализации, помноженной на популярность. Аккаунт PKLs в фейсбуке набрал почти миллион подписчиков, ведущие команды становятся все более и более популярны. Матчи лиги транслируются не только в Индии, Бангладеш, Пакистане и Саудовской Аравии, но и в Австралии, Великобритании и США (во всех трех странах — Fox Sports), Канаде (Commonwealth Broadcasting Network), а также в Латинской Америке (ESPN).

Раньше в кабадди играли с голым торсом. Теперь — в майках (ведь нужно же куда-то ставить рекламу спонсоров). А спонсоры к новому виду проявляют стойкий интерес. В сезоне-2015 «Ю-Мумба» и «Джайпур Пинк Пэнтерз» продали рекламу на игровой форме за 80 млн рупий (1,2 млн долларов), а вообще оба суперклуба Pro Kabaddi League нацеливаются на годовой доход в районе 2,5-3 млн долларов. У клубов помельче и доходов меньше. Например, у «Пунери Палтан» в 2015 бюджет равнялся порядка полумиллиону долларов.

Но главная цифра Pro Kabaddi League другая. В сезоне-2014 в Индии матчи лиги посмотрело 435 млн телезрителей. Больше было только у футбольной премьер-лиги. И то не намного — 560 млн. «Ни один другой спорт не растет так быстро и не завоевывает болельщиков такими темпами. При этом кабадди приковывает широкую аудиторию — женщины, мужчины, дети, городские и сельские жители», — цитата из гендиректора телекомпании Star India Удая Шанкара.

Эта компания показала три первых сезона кабадди и очень хорошо заработала на рекламе. Причем рост рекламных доходов телекомпании во второй сезон по сравнению с первым оказался в районе 20 процентов, а рост зрительского интереса — 36 процентов. В общей сложности рейтинги кабадди за три года выросли на 50 процентов.

«Розовые пантеры» круче ЦСКА?

В чем же секрет популярности вида? Во-первых, это очень массовый вид спорта, которым многие обожают заниматься. Играть можно и в зале, и на улице — условная разметка легко рисуется на земле. Играющий не несет никаких затрат. Что в футболе, что в крикете нужен хотя бы минимальный инвентарь, а здесь — только желание.

Во-вторых, вид очень динамичный, что делает просмотр увлекательным. Каждые 30 секунд происходит или вход в зону (так называемый рейд), или захват. Счет постоянно меняется, любая команда может выиграть, даже крупно уступая.

В-третьих, матч идет только 40 минут (плюс пятиминутный перерыв). На просмотр кабадди уйдет гораздо меньше времени, чем на футбол, хоккей на траве и особенно на крикет.

В-четвертых, еще раз вспомним об исконности. Ведь и крикет, и футбол, и хоккей на траве — виды спорта, завезенные колонизаторами-англичанами. Кабадди — свое, родное.

«В одном Мумбае — 500 клубов по этой игре. Это самый массовый вид в городе. Он всегда пользовался популярностью. Мы просто представили новую его версию, более тонкую и современную. И это сразу заинтересовало телевизионщиков», — рассказывает Чару Шарма, директор компании Mashal Sports, которая организует Pro Kabaddi League.

Mashal Sports — еще один ключ к успеху. Компания умело варьирует американский подход и индийские особенности. Причем настолько, что в 2015-м телегигант Star India выкупил контрольный пакет ее акций.

Pro Kabaddi League закрыта — из нее нельзя вылететь. Есть потолок зарплат и потолок трансферных выплат. Есть лимит на легионеров (минимум 2, максимум 4).

После каждого сезона команды могут «защитить» только одного игрока — остальные выставляются на аукцион. Играют, как говорят в Индии, «караваном» — все команды съезжаются в гости к одной. Таким образом, у болельщиков есть возможность увидеть звезд лиги дома в один игровой день.

Главный вывод по итогам 2014-го и 2015-го был прост: людям нужно еще больше кабадди. В итоге за 2016-й было разыграно сразу два первенства — своеобразные «апертура» и «клаусура» по-индийски. В 2017-м лига расширяется с 8 до 12 команд, охватывая другие города и регионы.

С 2017-го у лиги появится титульный спонсор — китайский производитель смартфонов VIVO. За пять лет сотрудничества с главным клубным соревнованием мира по кабадди китайцы заплатили 3 млрд рупий (46,5 млн долларов). VIVO давно хотел начать экспансию на индийский рынок смартфонов (более половины его контролируют китайские компании). Сейчас у лиги есть 64 спонсора разного уровня. У всех команд в сумме — еще 52.

Матчи по кабадди идут при аншлагах. Это настоящие шоу с огнем, дымом, концертным светом перед началом и громкими болельщиками на протяжении всего поединка. Но главное, что предлагают команды и лига спонсорам, — все-таки ТВ-влияние игры. 53 процента зрителей кабадди — люди моложе 30 лет. В отдельных штатах кабадди даже подвинул из телевизионного прайм-тайм крикет. Перспективы очевидны.

Не все команды пока выходят в операционный «плюс». Но стоит признать: для клубов с историей в три года, которых совсем недавно начали систематически показывать по телевизору, происходящее — это большой прорыв. Как и для вида спорта, только что ставшего профессиональным.

Чтобы сравнить несравнимое, посмотрим на количество лайков в соцсетях у команд Pro Kabaddi League и топ-8 завершившегося розыгрыша РФПЛ. Для объективности у российских клубов заглянем еще и во «Вконтакте».

РФПЛ







Клуб Facebook ВКонтакте Зенит 1 006 606 834 963 Спартак (Москва) 749 965 827 563 ЦСКА (Москва) 491 952 584 415 Локомотив 39 304 277 521 Краснодар 50 453 108 922 Уфа 595 45 535 Ростов 5 077 123 453 Терек 3 213 30 211 Аккаунт лиги 10 683 1 436 816

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PRO KABADDI LEAGUE



Клуб Facebook Дабанг Дели 731 027 Пунери Палтан 649 419 Джайпур Пинк Пэнтерз 596 140 Ю-Мумба 573 870 Бенгал Уорриорз 441 893 Телугу Тайтенз 421 910 Бенгалуру Буллз 357 326 Патна Пайретс 273 088 Аккаунт Лиги 939 089

Как видим, даже аутсайдеры Pro Kabaddi League выигрышно смотрятся по сравнению со многими середняками РФПЛ. Неудивительно, что майка «Ю-Мумбы» скоро может стать привлекательнее для спонсоров, чем футболка условного ЦСКА.

Кстати, при случае и вы не стесняйтесь приобрести экипировку суперклуба из Мумбая. Не беспокойтесь, ваш стиль не пострадает: в сезоне-2017 «Ю-Мумба» будет играть в adidas.