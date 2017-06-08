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«Это был потрясающий опыт». Как морские пехотинцы готовили сборную Англии

Источник:  Sky SportsКомментарии
Морской пехотинец и хавбек сборной Англии Рахим Стерлинг
Морской пехотинец и хавбек сборной Англии Рахим СтерлингФото: Twitter.com

Форвард сборной Англии Харри Кейн дал интервью после визита национальной команды в стан Королевской морской пехоты ВМФ Великобритании.

«Лично для меня это был потрясающий опыт, – говорит нападающий «Тоттенхэма». – Разговаривая с морскими пехотинцами, я получал удовольствие. Было интересно послушать, что пережили эти люди. 

Конечно, для многих игроков сборной Англии выезд сюда стал настоящим сюрпризом. Все случилось внезапно. Мы приехали на место назначения и сразу же принялись за дело.

О чем шла речь? Мы разговаривали о том, как человеку адаптироваться в разных условиях. Мы должны были научиться выживанию в открытой природе. Знаете, я никогда не занимался подобными вещами. Думаю, я – не единственный такой футболист. В любом случае, это было очень полезно для всех, – сказал нападающий лондонского клуба.

Игроки сборной Англии слушают наставления командира
Игроки сборной Англии слушают наставления командира

Также Кейн прокомментировал свое выступление за национальную команду и рассказал, с кого пытается брать пример.

– Как нападающий, я могу сказать вам, что игроки подобного амплуа всегда находятся под пристальным вниманием. Люди всегда будут ждать от вас забитых мячей. 

Да, я не выступал какое-то время за национальную команду, поскольку восстанавливался от травмы. Очень рад вернуться. Надеюсь, мне удастся забить в предстоящем матче. 

Знаете, на клубном уровне легко поддерживать себя в хорошей форме, но нельзя сказать то же самое о сборной, поскольку мы собираемся очень редко. Нужно привыкнуть к этому. 

Да, я недоволен своей результативностью, но надеюсь, что в эти выходные оформлю хет-трик. Все-таки, 5 мячей в 17-ти матчах – не есть хороший результат. 

Если честно, я не заглядываю в статистику и не смотрю, как выступали до меня другие форварды сборной Англии. Однако, я пересматриваю записи с их игрой, чтобы чему-то научиться. Например, могу вспомнить Алана Ширера, который был фантастическим игроком не только на клубном уровне. Он сделал многое для сборной. Думаю, глядя на него, я смогу выйти на новый уровень, – заключил Кейн.

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