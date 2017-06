«Это был потрясающий опыт». Как морские пехотинцы готовили сборную Англии

Форвард сборной Англии Харри Кейн дал интервью после визита национальной команды в стан Королевской морской пехоты ВМФ Великобритании.

«Лично для меня это был потрясающий опыт, – говорит нападающий «Тоттенхэма». – Разговаривая с морскими пехотинцами, я получал удовольствие. Было интересно послушать, что пережили эти люди.

Конечно, для многих игроков сборной Англии выезд сюда стал настоящим сюрпризом. Все случилось внезапно. Мы приехали на место назначения и сразу же принялись за дело.

О чем шла речь? Мы разговаривали о том, как человеку адаптироваться в разных условиях. Мы должны были научиться выживанию в открытой природе. Знаете, я никогда не занимался подобными вещами. Думаю, я – не единственный такой футболист. В любом случае, это было очень полезно для всех, – сказал нападающий лондонского клуба.

An unforgettable experience for the #ThreeLions.



Thanks for hosting us, @CommandoTRG. pic.twitter.com/sHrEsK2qOm