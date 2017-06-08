Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.



От матча к матчу

Стоит признать, что тема сборной – основная в июне. Завтра наша команда сыграет с Чили. Этот матч примечателен тем, что последний в рамках подготовки к Кубку конфедераций, а значит, Станислав Черчесов по идее должен выставить тот стартовый состав, на который он рассчитывает и на турнире. То есть классическая ситуация для конца сбора: уже не кастинг, а генеральная репетиция.

Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова

Напомним, что трех игроков, которых смело можно было записать в стартовый состав – Дзагоева, Зобнина и Дзюбу – сборная уже потеряла. Правда, Артема она де-факто потеряла намного раньше, хотя это и другая история. Интриги сохраняются во всех линиях. Кроме вратарской, конечно. Тут все стабильно – стабильно непонятно. Это не об Акинфееве, если что.

Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной России

Впервые матч пройдет на стадионе ЦСКА. Явка обещает быть приличной. По меркам нашей сборной, которая видала аудиторию и в 3-4 тысячи, – уж точно.

Ждем.





Фото: РФС

Трансферы: ставка на сохранение

Трансферных слухов и сейчас достаточно. Но все они какие-то неубедительные. Вот раньше вероятность осуществления сделки была намного выше. Прошел слух – жди подписания через неделю. А сейчас все глухо: мелькают в прессе какие-то фамилии, но на них внимания особого не обращают. Так, в «Спартак» уже сватали трех, что ли, нападающих. Были и фланговые защитники. Слухи даже не раскучиваются: промелькнула фамилия – тут же забыли. В общем, скучно.

Но трансферная политика – это не только подписание новичков. Не менее важно продлевать контракт с ценными кадрами. Кстати, и продажа балласта относится к этой теме. Самые громкие кадровые новости последних дней – продление контракта с Массимо Каррерой и Зобниным. Тренер переподписан до конца мая 2019 года. А футболист получил зарплату в 2,5 раза больше того, что было. И здорово, что это было сделано после страшной травмы. Поддержали.





Это и есть усиление – сохранение тех, кто ковал победу в чемпионате. К слову, еще один слух – интерес к Зобнину проявлял «Зенит». Этого, впрочем, и следовало ожидать. О том, что «Зенит» вновь постарается скупать лучших российских игроков, мы догадывались и раньше – после прихода связки Фурсенко – Сарсания. Но пока у питерцев – Роберто Манчини, Нобоа и Терентьев. На трансферном рынке они самые активные.

Луческу передал привет

Ох, и долго же мы еще будем вспоминать уже экс-тренера «Зенита»! И, кажется, он долго будет вспоминать нас. Вот есть же у человека талант – отжигать в интервью. Причем отжигает так, что не знаешь, чего и думать: шутит, что ли, так?..

В интервью иностранной прессе Луческу заявил, что принес «Зениту» больше 100 миллионов евро за продажу Халка, Витселя и Гарая. И что питерский клуб несправедливо с ним обошелся. Действительно, «Зенит», как же так? Человек пришел к вам на работу, купил за копейки игроков, которых сделал звездами европейской (и китайской) величины – и продал их, принеся вам колоссальную прибыль! Очень некрасиво. Таких ценить надо, а вы…