Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

От матча к матчу

Стоит признать, что тема сборной – основная в июне. Завтра наша команда сыграет с Чили. Этот матч примечателен тем, что последний в рамках подготовки к Кубку конфедераций, а значит, Станислав Черчесов по идее должен выставить тот стартовый состав, на который он рассчитывает и на турнире. То есть классическая ситуация для конца сбора: уже не кастинг, а генеральная репетиция.

Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова

Напомним, что трех игроков, которых смело можно было записать в стартовый состав – Дзагоева, Зобнина и Дзюбу – сборная уже потеряла. Правда, Артема она де-факто потеряла намного раньше, хотя это и другая история. Интриги сохраняются во всех линиях. Кроме вратарской, конечно. Тут все стабильно – стабильно непонятно. Это не об Акинфееве, если что.

Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной России

Впервые матч пройдет на стадионе ЦСКА. Явка обещает быть приличной. По меркам нашей сборной, которая видала аудиторию и в 3-4 тысячи, – уж точно.

Ждем.


Фото: РФС

Трансферы: ставка на сохранение

Трансферных слухов и сейчас достаточно. Но все они какие-то неубедительные. Вот раньше вероятность осуществления сделки была намного выше. Прошел слух – жди подписания через неделю. А сейчас все глухо: мелькают в прессе какие-то фамилии, но на них внимания особого не обращают. Так, в «Спартак» уже сватали трех, что ли, нападающих. Были и фланговые защитники. Слухи даже не раскучиваются: промелькнула фамилия – тут же забыли. В общем, скучно.

Но трансферная политика – это не только подписание новичков. Не менее важно продлевать контракт с ценными кадрами. Кстати, и продажа балласта относится к этой теме. Самые громкие кадровые новости последних дней – продление контракта с Массимо Каррерой и Зобниным. Тренер переподписан до конца мая 2019 года. А футболист получил зарплату в 2,5 раза больше того, что было. И здорово, что это было сделано после страшной травмы. Поддержали.


Это и есть усиление – сохранение тех, кто ковал победу в чемпионате. К слову, еще один слух – интерес к Зобнину проявлял «Зенит». Этого, впрочем, и следовало ожидать. О том, что «Зенит» вновь постарается скупать лучших российских игроков, мы догадывались и раньше – после прихода связки Фурсенко – Сарсания. Но пока у питерцев – Роберто Манчини, Нобоа и Терентьев. На трансферном рынке они самые активные.

Луческу передал привет

Ох, и долго же мы еще будем вспоминать уже экс-тренера «Зенита»! И, кажется, он долго будет вспоминать нас. Вот есть же у человека талант – отжигать в интервью. Причем отжигает так, что не знаешь, чего и думать: шутит, что ли, так?..

В интервью иностранной прессе Луческу заявил, что принес «Зениту» больше 100 миллионов евро за продажу Халка, Витселя и Гарая. И что питерский клуб несправедливо с ним обошелся. Действительно, «Зенит», как же так? Человек пришел к вам на работу, купил за копейки игроков, которых сделал звездами европейской (и китайской) величины – и продал их, принеся вам колоссальную прибыль! Очень некрасиво. Таких ценить надо, а вы…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Италия разгромила Уругвай, Испания не смогла обыграть Колумбию, а «Голден Стэйт» победил в Кливленде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.На сборах в Льенце «Арсенал» сыграет с вице-чемпионом АвстрииФутболисты «Арсенала» выйдут из отпуска 15 июня, проведут втягивающий сбор, а затем отправятся в австрийский Льенц, сообщает официальный сайт тульской команды.Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.На стадионе «Амкара» прошла экскурсия для пермских школьниковНа стадионе «Амкара» прошла экскурсия для пермских школьниковНа стадионе футбольного клуба «Амкар» состоялась экскурсия для пермских школьников, сообщает официальный сайт клуба.Игбун признан болельщиками «Уфы» лучшим игроком сезонаБолельщики футбольного клуба «Уфа» признали форварда Сильвестра Игбуна лучшим игроком сезона, сообщает официальный сайт уфимской команды.«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит»Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.Валерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийВалерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил несогласие с мнением эксперта «Советского спорта» Евгения Ловчева.Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Самедов получил медаль за победу в Кубке России в составе «Локомотива»Полузащитник «Спартака» Александр Самедов награжден столичным «Локомотивом» медалью за победу в Кубке России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе железнодорожников.Виталий Мутко: Черчесов исходил из реальной ситуации, видения модели игрыПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций.Кирилл Панченко: С таким составом «Динамо» может стать чемпионом РоссииНападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко считает, что с нынешним составом команда может бороться за самые высокие места в предстоящем сезоне РФПЛ.Как сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюКак сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюИгра с Чили станет первым для «ВЭБ-Арены» матчем с участием сборной России.Михаил Гершкович: Состав сборной на Кубок конфедераций не удивилГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не удивился окончательному составу сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Руслан Нигматуллин: Беленову не хватило опыта матчей за сборную для попадания на Кубок конфедерацийБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор тренерским штабом российской команды трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций.Леонид Слуцкий: Я не диссидент, я патриот России, каких малоЛеонид Слуцкий: Я не диссидент, я патриот России, каких малоИзвестный тренер рассказал, почему в Англии не считает себя изгоем российского футбола, о перспективах Головина и многом другом.Ринат Билялетдинов: Состав нашей сборной на Кубок конфедераций вполне боеспособныйБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года можно назвать вполне боеспособным, но прогнозы на турнир делать не стоит.Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для ЧерчесоваКто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова«Советский спорт» рассказывает, кто может заменить в основном составе сборной России Романа Зобнина.Рашид Рахимов: Решение о переименовании «Терека» - правильноеБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал решение о переименовании грозненского футбольного клуба в «Ахмат».Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийГабулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые примут участие в Кубке конфедераций.
Футбол
Эдуардо Бериццо назначен главным тренером «Севильи»
Футбол
Андрей Тихонов: Приложим все силы, чтобы вернуться в премьер-лигу
Футбол
В структуру тульского «Арсенала» вошел «Химик» из Новомосковска
Футбол
Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости