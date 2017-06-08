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SovSport On Tour. По ТВ этого не покажут. Долгопрудный – город трудный

Степан Чаушьян, Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
SovSport On Tour. По ТВ этого не покажут. Долгопрудный – город трудный

Второй выпуск проекта SovSport On Tour – Анатолий Горсков и Степан Чаушьян отправляются в Долгопрудный.

Помните, как мы, устав от лени, пижонства и позерства играющих кошельков премьер-лиги, отправились в трип по низшим лигам чемпионата России, туда где царит дух настоящего олдскульного футбола, где есть страсть, желание и бескомпромиссность – на матчи, которые не показывает центральное телевидение и отчеты о которых, уместятся в короткую строчку газетного репортажа?

Тогда мы поехали в Подольск, где местный «Витязь» принимал фаворитов из Курска – «Авангард». На этот раз шансы были на стороне хозяев – мы поехали в Долгопрудный, где местная одноименная команда, занимавшая второе место во второй лиге, в зоне «Запад», принимала московский «Солярис», в свое время начинавшийся так амбициозно.

За хозяев поля в этом сезоне играли известные игроки: Александр Филимонов, Никита Баженов, Ираклий Логуа. Но только бывший игрок московского «Динамо» появился на поле, в отличие от бывших спартаковцев.

У «Долгопрудного» был отличный шанс занять второе место по итогам сезона в зоне «Запад» второго дивизиона. Наш путь начался с Савеловского вокзала, с которого на электричке или «собаке» мы прибыли в город Долгопрудный.

Обследовав окрестности стадиона «Салют», были выдворены с него до начала матча. Наша вторая попытка пройти на стадион едва не потерпела крах, когда доблестные полицейские отказались пропускать нас на стадион. Подозрение вызывала селфи-палка, которая используется для видеосъемки. Журналистские удостоверения не помогли. На помощь к нам пришла служба безопасности «Долгопрудного». Выяснив, что мы не смогли получить аккредитацию на матч по причине отсутствия на официальном сайте клуба и группы ВКонтакте паролей и явок пресс-службы, секьюрити связали нас с руководством. Пропустили…

Из двух трибун только одна была заполнена где-то на три четверти. Уютный небольшой стадион с искусственным газоном и олдлскульным табло. Пока мы пытались попасть на стадион, «Солярис» забил гол. Ошибка в обороне хозяев поля и Денис Горбунов открывает счет в матче. Сразу активизировалась фанатская трибуна «Долгопрудного», которая погнала свою команду на штурм. Но фоне обеих команд выделялся крайний полузащитник «Долгопрудного» Александр Эктов, очень похожий на Пола Скоулза, который затерзал на свеем фланге оборону гостей. На 31 минуте прострел Житникова замкнул Александр Смирнов 1:1. Трибуны прореагировали персональной кричалкой и напутствием нападающему стать лучшим бомбардиром дивизиона. Через десять минут он оформил дубль – снова провал на левом фланге обороны гостей и Александр замыкает прострел, переправляя мяч в ближний угол. Сразу оживилась гостевая трибуна «Соляриса»: «Вперед «Солярис», мы с тобой! Вперед Москва».

Заводящей на гостевой трибуне была, как потом выяснилось, бабушка капитана команды Вячеслава Данилина – Нина Александровна.

- Мой внук – капитан команды. Он в «Рязани играл – там ему медаль дали. А начинал играть у Слуцкого – в «Москве». Мы со Слуцким дружили – его сын родился в один день с моим внуком. Он у нас в гостях был – знает нас, как свои пять пальцев. Еще Слава с при Шустикове играл – тот на него большие надежды возлагал. Какой Шустиков был человек…

В конце первого тайма в «Солярисе» произошла уникальная замена, вместо получившего травму нападающего Санталова, в нападение вышел номинальный вратарь Никита Анохин. Единственный игрок запаса.

- Им не платят уже несколько месяцев, - за несколько минут до окончания матча объяснила нам проходившая мимо Нина Александровна, - Из двадцати человек осталось 12. Вратарь вон в нападении играет.

Второй тайм стартовал с массированных атак хозяев поля. Под звук взлетающих где-то за пределами стадиона файеров (местные ультрас в перерыве покинули арену и не вернулись), Дмитрий Пахомов забил шикарнейший гол - с угла штрафной площади в дальний верхний угол. Гол привел в экстаз затихший стадион! Прошло еще пять минут и хозяева поля забили еще один гол-красавец. Навес с углового и Андрей Бычков, головой забивает четвертый мяч в ворота гостей.

После этого игроки «Догопрудного» не только не бросили играть, а чуть ли не всей командой, продолжили атаковать. Вспахивал свой фланг Александр «Скоулз» Эктов, плели «кружева» Тринитацкий и Пахомов. Дважды гостей выручил каркас ворот. Попытки спасти, если не игру, то лицо, гостями – успеха не привели. Единственный полумомент за весь второй тайм – Андрей Ляднев не успел на прострел. Игра «Соляриса» во втором тайме вызывала один вопрос: Как? Как гости смогли забить первый гол в этом матче?!

Точку в игре поставил Алексей Рогов, убежавший с центра поля, в окружении трех игроков обороны гостей и забивший пятый гол. Финальный свисток потонул в аплодисментах, после чего игроки хозяев поля устроили фото и автограф-сессию для своих болельщиков. Вот такой вот прекрасный подарок преподнесли футболисты «Долгопрудного» к юбилею города и пятилетию клуба.

Уже по окончанию матча нам стало известно о расформировании команды «Солярис».

«Нас не будет в следующем сезоне. К сожалению», - подвел черту под существованием «Соляриса», начальник команды Константин Мартынов.

Вот так финансовый кризис продолжает забирать в небытие самобытные команды. Нам остается поблагодарить футболистов и главного тренера Владимира Маминова, которые, несмотря на отсутствие финансирования, доиграли сезон до конца, да еще и финишировали в верхней части таблицы. Кто же займет освободившуюся вакансию? Или может быть в дивизионе останется «Волга» Тверь? Узнаем немного позднее.

«SovSport On Tour» с нового сезона продолжит свои путешествия по стадионам первого и второго дивизиона. А пока ждем ваших комментариев и пожеланий и приглашений!

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