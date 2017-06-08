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«Посмотрим, случится ли это». Месси не уверен, что останется в «Барселоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лионель Месси
Лионель МессиФото: Gettyimages.ru

Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал небольшое интервью изданию Tencent.

– Нет, я не считаю Роналду своим соперником, – говорит 29-летний капитан сборной Аргентины. – Его игра мотивирует меня на новые достижения, а мои выступления заставляют его бить рекорды. Думаю, это помогает нам обоим. 

Мы стараемся делать все ради своих команд, а то, что говорят эксперты, журналисты или другие люди – не очень то и важно. Криштиану – феноменальный игрок, его знает весь мир. Думаю, он по праву входит в число лучших игроков планеты, – считает Месси.

Также нападающий прокомментировал выступление сине-гранатовых в минувшем сезоне.

– Всякий раз, когда начинается новый сезон, мы должны сделать так, чтобы он был лучшего последнего. Мы выходим на поле, чтобы достичь поставленных целей – выиграть, как можно больше трофеев и выйти в финал Лиги чемпионов. 

Да, «Барселона» не смогла выполнить эту задачу в этом году. Мы проиграли чемпионат Испании и не смогли завоевать Лигу чемпионов. Но команда выиграла Кубок страны. Надеемся, что в следующем сезоне нам удастся завоевать больше трофеев, – заявил лидер сине-гранатовых.

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Испанские утверждают, что Месси готов продлить контракт с «Барселоной» до 2021 года, однако сам игрок не подтвердил эту информацию.

– Я всегда думаю только о том, что происходит сегодня, – говорит форвард. – Мне нравится побеждать. В футболе, как и в жизни, сложно сказать, что случится в будущем, поэтому лучше не думать о том, что случится в будущем.

Конечно, я всегда хотел выступать за «Барселону». Можно сказать, что это моя мечта. Не раз говорил, что хочу закончить карьеру в этом клубе. Посмотрим, случится ли это, – рассказал аргентинец.

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