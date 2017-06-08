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Крис Смоллинг: Моуринью не знал, что творится со мной на самом деле

Источник:  Goal.comКомментарии
Крис Смоллинг: Моуринью не знал, что творится со мной на самом деле
Фото: Gettyimages.ru

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Ранее главный тренер английского клуба выразил негодование, отметив, что его подопечный бережет себя и не форсирует восстановление. Смоллинг, как и его партнер Фил Джонс, получили травмы в расположении сборной Англии перед Новым годом.

«Прекрасно понимаю Моуринью, – говорит защитник. – Все мы профессионалы. Ни один игрок не хочет провести сезон в лазарете. Другое дело – серьезно отнестись к процессу восстановления, чтобы побыстрее вернуться в строй. Моуринью был очень расстроен, поскольку не только я получил травму и выбыл на длительный срок. Ему было тяжело. 

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Думаю, в октябрьском матче против «Челси» я доказал тренеру, что способен играть через боль, – продолжает футболист. –  Тогда мне сделали обезболивающее, но потом все стало только хуже. Пришлось взять время, чтобы подлечиться. 

Каждый игрок хочет помочь своей команде. Я – не исключение. Не хочу, чтобы фанаты или партнеры по клубу расстраивались. Судя по всему, Жозе просто не знал, что творится со мной на самом деле. 

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К сожалению, в этом сезоне травмы получили не только я и Джонс, но и другие игроки «Юнайтед». Да, Моуринью много нервничал по этому поводу, но мы также переживали, как и он. 

Вообще, это хорошо, когда твой наставник сердится на тебя из-за травмы. Почему? Потому что это говорит о том, что он действительно за тебя переживает и хочет, чтобы ты вернулся в основу. 

Если бы Моуринью относился ко мне иначе, он бы просто не поднимал эту тему. Поэтому его критику я воспринимаю, как добрый знак. Не думаю, что мне нужно доказывать Жозе свою состоятельность. Он прекрасно знает, на что я способен», – заявил Смоллинг, слова которого приводит Goal.

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