Крис Смоллинг: Моуринью не знал, что творится со мной на самом деле

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Ранее главный тренер английского клуба выразил негодование, отметив, что его подопечный бережет себя и не форсирует восстановление. Смоллинг, как и его партнер Фил Джонс, получили травмы в расположении сборной Англии перед Новым годом.

«Прекрасно понимаю Моуринью, – говорит защитник. – Все мы профессионалы. Ни один игрок не хочет провести сезон в лазарете. Другое дело – серьезно отнестись к процессу восстановления, чтобы побыстрее вернуться в строй. Моуринью был очень расстроен, поскольку не только я получил травму и выбыл на длительный срок. Ему было тяжело.

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Думаю, в октябрьском матче против «Челси» я доказал тренеру, что способен играть через боль, – продолжает футболист. – Тогда мне сделали обезболивающее, но потом все стало только хуже. Пришлось взять время, чтобы подлечиться.

Каждый игрок хочет помочь своей команде. Я – не исключение. Не хочу, чтобы фанаты или партнеры по клубу расстраивались. Судя по всему, Жозе просто не знал, что творится со мной на самом деле.

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К сожалению, в этом сезоне травмы получили не только я и Джонс, но и другие игроки «Юнайтед». Да, Моуринью много нервничал по этому поводу, но мы также переживали, как и он.

Вообще, это хорошо, когда твой наставник сердится на тебя из-за травмы. Почему? Потому что это говорит о том, что он действительно за тебя переживает и хочет, чтобы ты вернулся в основу.

Если бы Моуринью относился ко мне иначе, он бы просто не поднимал эту тему. Поэтому его критику я воспринимаю, как добрый знак. Не думаю, что мне нужно доказывать Жозе свою состоятельность. Он прекрасно знает, на что я способен», – заявил Смоллинг, слова которого приводит Goal.