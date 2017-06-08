Главный вопрос по сборной, на который ответит матч против Чили

Вопросов к сборной России перед стартом Кубка конфедераций пока ровно два. Один ответ уже получен. Матч с Чили даст второй.

ПОБЕЖИМ

После игры с Венгрией стало ясно, что альпийский воздух хорошо повлиял на сборную России. Момент, когда Смолов на скорости света ушел от защитника и забил, лучший за последние годы в исполнении футболиста с двуглавым орлом на груди. Так матеро, мощно и нагло мы не забивали давно – и на тяжелых ногах подобное не сотворишь. Видно, что команда в целом бежит. Несколько раз здорово прорывались Головин, Зобнин, который, к сожалению, травмировался, Миранчук, Полоз. В общем, все те, у кого скорость – это козырь, были в порядке. Хороший знак.

Но это и неудивительно. За «физику» в сборной отвечает человек, который сумел выйти в космос, имея изначально из средств передвижения только сани. Речь о Владимире Паникове, стремившимся стать тренером по физподготовке тогда, когда в стране таких тренеров вообще еще не было. А, следовательно, и знаний. На помощь приходила иностранная литература, которую он успевал выхватить в клубных поездках заграницу.

А до этого были учеба на двух дневных отделениях одновременно, круглосуточная работа в диспансере, практика массажиста и реабилитолога в «Спартаке». Но всегда параллельно этому - книги, стажировки и другие дополнительные источники информации по физподготовке. Такой путь, когда даже возможность получения знаний вырывается с боем, лучший учитель. Поэтому есть уверенность, что физически сборная на Кубке конфедераций будет выглядеть непривычно хорошо.

НО…

Есть и второй вопрос: что с игрой? Потому что с матчем в Будапеште явно что-то не так. Бегали-то здорово, разгромили неплохую европейскую команду, что важно, в гостях – такого давно не было. Кстати, из того состава сборной Венгрии, который чуть не «грохнул» Португалию на Евро, на поле в понедельник играло шесть человек, а на замену вышли еще двое. Вполне себе, да? Поэтому, казалось, счет с «Гроупама Арены» хоть в рамочку вставляй и рядом с портретом Путина вешай – такой он внушающий доверия!

Но что-то все-таки было не так. А именно - брак. Кошмарное количество неточностей там, где их быть не должно. Ошибки в элементарных передачах, обрезы, целые куски матча с полным отсутствием контроля мяча на чужой половине поля. Сам Черчесовпризнал, что игра смотрелась недостаточно целостно.

Количество брака зависит не только от мастерства отдельных игроков, но и от структуры игры: грамотная подстраховка, правильное заполнение свободных зон - это не может не работать против прессинга сборной Венгрии. А в итоге работало далеко не всегда. И толковых комбинаций у хозяев было больше.

Но те простили сборную России. В том числе и потому, что при всех вышеописанных «могуществах» венгерской команды именно этот созыв переживает не лучший отрезок. Скорее всего, ожидается пролет мимо ЧМ-2018. Проблемы зашли так далеко, что в игре против России за сборную дебютировали сразу несколько ребят, в том числе футболист из второго дивизиона. Об этом рассказал тренер венгровБернд Шторк на послематчевой пресс-конфереции. Не верить ему - оснований нет. Мужчина солидный, с сединой.

Поэтому радоваться разгрому – фатальная ошибка. Нужно думать, откуда взялся этот брак. Возможно, игроки сборной, ненавижу это слово, притирались, сыгрывались. Все-таки последняя официальная игра была две недели назад. Умные эксперты с серьезными лицами говорят, что это внушительный срок. Опять же – оснований не верить им, нет. Подождем.

Тем более, что ждать осталось недолго. Матч с Чили, командой, которая выиграла у звездной сборной Аргентины два финала Кубка Америки подряд, даст все ответы. Этот соперник индивидуально и командно сильнее сборной России, и любые шероховатости использует по максимуму. Если команда Черчесова готова к турниру, будет достойный и местами равный матч. Если нет, значит – нет.

А пока можно отправляться на Кубок конфедераций хоть за победой, хоть за короной Британской империи - не имеет значения, потому что это просто слова. А после Чили будут факты.