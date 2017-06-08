Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный вопрос по сборной, на который ответит матч против Чили

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный вопрос по сборной, на который ответит матч против Чили
Фото: РФС

Вопросов к сборной России перед стартом Кубка конфедераций пока ровно два. Один ответ уже получен. Матч с Чили даст второй.

ПОБЕЖИМ

После игры с Венгрией стало ясно, что альпийский воздух хорошо повлиял на сборную России. Момент, когда Смолов на скорости света ушел от защитника и забил, лучший за последние годы в исполнении футболиста с двуглавым орлом на груди. Так матеро, мощно и нагло мы не забивали давно – и на тяжелых ногах подобное не сотворишь. Видно, что команда в целом бежит. Несколько раз здорово прорывались ГоловинЗобнин, который, к сожалению, травмировался, МиранчукПолоз. В общем, все те, у кого скорость – это козырь, были в порядке. Хороший знак.

Но это и неудивительно. За «физику» в сборной отвечает человек, который сумел выйти в космос, имея изначально из средств передвижения только сани. Речь о Владимире Паникове, стремившимся стать тренером по физподготовке тогда, когда в стране таких тренеров вообще еще не было. А, следовательно, и знаний. На помощь приходила иностранная литература, которую он успевал выхватить в клубных поездках заграницу.

А до этого были учеба на двух дневных отделениях одновременно, круглосуточная работа в диспансере, практика массажиста и реабилитолога в «Спартаке». Но всегда параллельно этому - книги, стажировки и другие дополнительные источники информации по физподготовке. Такой путь, когда даже возможность получения знаний вырывается с боем, лучший учитель. Поэтому есть уверенность, что физически сборная на Кубке конфедераций будет выглядеть непривычно хорошо.

НО…

Есть и второй вопрос: что с игрой? Потому что с матчем в Будапеште явно что-то не так. Бегали-то здорово, разгромили неплохую европейскую команду, что важно, в гостях – такого давно не было. Кстати, из того состава сборной Венгрии, который чуть не «грохнул» Португалию на Евро, на поле в понедельник играло шесть человек, а на замену вышли еще двое. Вполне себе, да? Поэтому, казалось, счет с «Гроупама Арены» хоть в рамочку вставляй и рядом с портретом Путина вешай – такой он внушающий доверия!

Но что-то все-таки было не так. А именно - брак. Кошмарное количество неточностей там, где их быть не должно. Ошибки в элементарных передачах, обрезы, целые куски матча с полным отсутствием контроля мяча на чужой половине поля. Сам Черчесовпризнал, что игра смотрелась недостаточно целостно.

Количество брака зависит не только от мастерства отдельных игроков, но и от структуры игры: грамотная подстраховка, правильное заполнение свободных зон - это не может не работать против прессинга сборной Венгрии. А в итоге работало далеко не всегда. И толковых комбинаций у хозяев было больше.

Но те простили сборную России. В том числе и потому, что при всех вышеописанных «могуществах» венгерской команды именно этот созыв переживает не лучший отрезок. Скорее всего, ожидается пролет мимо ЧМ-2018. Проблемы зашли так далеко, что в игре против России за сборную дебютировали сразу несколько ребят, в том числе футболист из второго дивизиона. Об этом рассказал тренер венгровБернд Шторк на послематчевой пресс-конфереции. Не верить ему - оснований нет. Мужчина солидный, с сединой.

Поэтому радоваться разгрому – фатальная ошибка. Нужно думать, откуда взялся этот брак. Возможно, игроки сборной, ненавижу это слово, притирались, сыгрывались. Все-таки последняя официальная игра была две недели назад. Умные эксперты с серьезными лицами говорят, что это внушительный срок. Опять же – оснований не верить им, нет. Подождем.

Тем более, что ждать осталось недолго. Матч с Чили, командой, которая выиграла у звездной сборной Аргентины два финала Кубка Америки подряд, даст все ответы. Этот соперник индивидуально и командно сильнее сборной России, и любые шероховатости использует по максимуму. Если команда Черчесова готова к турниру, будет достойный и местами равный матч. Если нет, значит – нет.

А пока можно отправляться на Кубок конфедераций хоть за победой, хоть за короной Британской империи - не имеет значения, потому что это просто слова. А после Чили будут факты.

Матч

Россия - Чили

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Камеруна объявила заявку на Кубок конфедерацийСборная Камеруна по футболу назвала окончательный состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.Обнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над командой Венгрии (3:0).Виталий Мутко: «Лужники» введены в эксплуатацию, но еще идет большая работа по благоустройствуВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о вводе в эксплуатацию реконструированного стадиона «Лужники».Главный тренер сборной Мексики: Россия – очень сложный противник, это молодая и динамичная командаГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017, который стартует в России 17 июня.Сергей Семак: Сборной России по силам выйти из группы на КК-2017Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» поделился ожиданиями от игры сборной России на Кубке конфедераций, который стартует в нашей стране на следующей неделе.Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную РоссииГенеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как состоялся приезд в Россию итальянского специалиста Роберто Манчини, отметив, что собирался пригласить наставника в национальную сборную.Италия разгромила Уругвай, Испания не смогла обыграть Колумбию, а «Голден Стэйт» победил в Кливленде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Жуан Мариу из-за травмы не поможет португальцам на Кубке конфедерацийПолузащитник сборной Португалии Жуан Мариу из-за травмы пропустит Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России.Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Виталий Мутко: Черчесов исходил из реальной ситуации, видения модели игрыПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций.Как сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюКак сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюИгра с Чили станет первым для «ВЭБ-Арены» матчем с участием сборной России.Михаил Гершкович: Состав сборной на Кубок конфедераций не удивилГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не удивился окончательному составу сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Руслан Нигматуллин: Беленову не хватило опыта матчей за сборную для попадания на Кубок конфедерацийБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор тренерским штабом российской команды трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций.Женская сборная России поддержала Зобнина (видео)Футболистки сборной России записали видеоролик в поддержку полузащитника национальной команды Романа Зобнина, получившего травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter.Ринат Билялетдинов: Состав нашей сборной на Кубок конфедераций вполне боеспособныйБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года можно назвать вполне боеспособным, но прогнозы на турнир делать не стоит.Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для ЧерчесоваКто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова«Советский спорт» рассказывает, кто может заменить в основном составе сборной России Романа Зобнина.Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и ПортугалияГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» высказался о том, кого считает фаворитом на Кубке конфедераций, стартующем в России на следующей неделе.Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийГабулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые примут участие в Кубке конфедераций.Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииЧто должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииТри совета главному тренеру сборной России. И даже не совета, а пожелания.
Футбол
Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена CAS 11 июля
Футбол
Во время ЧМ-2018 сборная Бразилии будет жить в свадебном отеле в Лобне
Футбол
Илья Геркус: У Ари есть желание иметь отношения с «Локомотивом» и нет желания – с «Краснодаром»
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Неймар забил мяч в ворота, которые находились на крыше здания
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чили
Чиликалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости