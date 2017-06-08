Как ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБ

Сегодня в Москве стартует финальная серия Единой лиги ВТБ, в которой встретятся ЦСКА и «Химки». Наш эксперт Владимир Гомельский – о сильных сторонах обеих команд и их шансах на победу в турнире.

ЛИДЕРЫ

Есть такая баскетбольная притча – если у соперника есть всего один лидер, то пусть он забьет 50 очков! Его команда все равно проиграет минус 20.

У «Химок» - лидер явный. Алексей Швед. А Швед изменился. Леша все еще много думает о своей статистике, но его острота в позиционном нападении позволяет ему делать большое количество передач. Товарищи по команде, в свою очередь, этих передач от Шведа ждут. Они больше не действуют по принципу – отдай Алексею передачу, и расступись, чтобы сыграть изоляцию. Нет. Они показывают ему руку («готов к передаче»), делают короткие рывки к кольцу, обостряя атаку – и Робби Хаммел, и Марко Тодорович, и Нобель Бунгу-Коло, и даже Дмитрий Соколов. При этом Леша по-прежнему опасен сам по себе. «Зенит» показал несколько моментов, когда Шведа опекал более высокий игрок (Аарон Уайт) – ничего из этого не вышло. Но у ЦСКА есть варианты получше – разменять Шведа на Кори Хиггинса или Никиту Курбанова и посмотреть, как он будет с ними справляться.

А что касается ЦСКА… Да, все привыкли – у армейцев есть Де Коло и Теодосич. Но они ведь оба с передачей! Их сложно опекать с подстраховкой с ближней стороны - Милош и Нандо найдут возможность сделать пас на партнеров из данной позиции. Что в связи с этим придумает Душко Иванович – я лично не знаю.

ЗАЩИТНИКИ

У обеих команд сильный периметр. Просто разный. И Теодосич, и Де Коло могут солировать в атаке, но у ЦСКА другая тактика в позиционном нападении – не заточенная под индивидуальные действия отдельных игроков. У «Химок» есть Швед. Но в нынешнем плей-офф два ярких матча провел и Эрл Роуланд. Прибавляет Вячеслав Зайцев – мне нравится, как он защищается, и думаю, то, что Слава попал в регулярную ротацию – это заслуга и игрока, и тренера. Кроме того, есть у «Химок» еще один супер-снайпер – Вяльцев. Который почти не мажет с дальней дистанции – ему нужно только создать ситуацию для атаки. При этом Егор еще и очень хорошо защищается. А у армейцев под конец сезона вспомнил о том, что у него есть дальний бросок, Аарон Джексон. Так что задняя линия ЦСКА не уступает «Химкам» по дальнобойности и тем более - по суммарной результативности.

Но в этом финале важнее будет не то, сколько задняя линия каждой команды принесет ей очков - скорее всего, тут будет примерное равенство. А то, какая из них будет лучше защищаться. И это уже головная боль главных тренеров - Итудиса и Ивановича. Как они акцентируют игру в обороне? Кто у ЦСКА будет защищаться против Шведа? Джексон? Хиггинс? Может, как в прошлом году, Алексея с первых минут будет принимать на себя лучший защищающийся игрок ЦСКА –Курбанов? Это тактические схемы, о которых тренеры перед игрой не станут рассказывать. Но следить за их решениями будет интересно.

У ЦСКА, конечно, есть преимущество в защите. Если говорить об индивидуальной опеке, у армейцев есть Курбанов, Хиггинс, Джексон, Виктор Хряпа. Все - отличные индивидуальные стопперы. Более того - они еще и сыгранные. Однако у «Химок» сильно прибавил Зайцев, при этом остались Сергей Моня и Вяльцев. Мне нравится, как индивидуально защищается Хаммел, но в подстраховке он часто теряет позицию. Бунгу-Коло – чистый третий номер, но даже фантастические физические данные не делают его элитным обороняющимся игроком. Он может мяч смахнуть с дужки, отлично сработать руками на перехвате… Но стабильности Нобель не демонстрирует, и это подтверждает то количество фолов, которые француз регулярно получает.

Счет: 9:8 в пользу ЦСКА

ФОРВАРДЫ

У ЦСКА больше форвардов. И они сильнее. Зачастую в старте выходит пара Курбанов – Воронцевич, но затем Курбанова меняет Хиггинс, Воронцевича – Хряпа, и получается совсем другой рисунок игры! Против многих команд в Евролиге такое срабатывало. Есть еще Семен Антонов, который на позиции четвертого номера со своим дальним броском растягивает оборону. У «Химок», конечно, есть Моня с его отличной трешкой – причем, в отличие от Воронцевича и Антонова, Сергей попадет и «в лоб» - дайте ему такую возможность! Плюс хороший процент попаданий у Хаммела. Есть еще и Станислав Ильницкий – тоже снайпер. Но он, почему-то, не бросает. Причина? Это к Стасу вопрос. Предполагаю, что он слишком скромный и ему не хватает игровой наглости.

Счет: 8:7 в пользу ЦСКА

ЦЕНТРОВЫЕ

Тодорович и Соколов с одной стороны против Хайнса и Огастина – с другой. Причем для Огастина матчи против «Химок» - его бывшей команды - по-прежнему будут сложны в психологическом плане.

Глядя на то, как на протяжении всего сезона играет Тодорович, сложно не заметить, как много внимания его роли в команде уделяет Иванович. Он развивает своего основного центрового и у Душко это классно получается! Так что в данной линии преимущество - уже на стороне желто-синих. Не только из-за более высокого роста своих больших. Просто Тодорович может переиграть и Хайнса, и Огастина - за счет богатого набора действий в позиционном нападении. Кайл, конечно, будет хорошо защищаться. Он цементирует оборону. Но я не очень-то верю, что в финале будет скоростной баскетбол, в котором Хайнс явно быстрее и Тодоровича, и Соколова. Американец может поддерживать быстрые прорывы вторым темпом, завершая атаки бросками из-под кольца, но этот навык ему не дадут применить. А Тодорович, как продукт югославской школы баскетбола, еще и очень хорошо подставляется под фолы. Бьет их, правда, плохо. Но тем не менее…

Счет: 9:8 в пользу «Химок»

РЕЗЮМЕ

Мне кажется, будет четыре матча. Конечно, ЦСКА будет свежее, потому что армейцы неделю отдыхали после последней полуфинальной встречи. С другой стороны - «Химки», обыграв «Зенит» и выиграв три тяжелейших матча подряд, в себя поверили. И если эти ребята – Роуланд, Моня, Хаммел и Тодорович - поддержат Шведа, то может получиться действительно напряженная борьба, где в каждой игре все будет решаться на последних минутах! Мне бы хотелось на это посмотреть. Ни один клуб в Европе – разве что, за исключением «Фенербахче» - не может обыграть ЦСКА в серии до трех побед. Но навязать борьбу армейцам можно. И «Химки» на это способны.