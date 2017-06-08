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Поль Погба: Моуринью защищал меня от критиков. Это все, что нужно игроку

Источник:  ESPN FCКомментарии
Поль Погба и Жозе Моуринью
Поль Погба и Жозе МоуриньюФото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оценил выступление английского клуба в минувшем сезоне, а также рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

– Как я оцениваю свой первый сезон за «Юнайтед»? Хорошо, хотя, мне было очень сложно, – говорит француз. – Пришлось заново приспосабливаться к английскому футболу. К тому же, я пропустил предсезонную подготовку, поэтому работал на тренировках еще больше. Но знаете, чем больше я тренировался, тем проще мне становилось. Ко всему прочему, другие игроки «Манчестера» всячески поддерживали меня, а это очень важно. 

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Согласен, у фанатов есть причины быть недовольными, поскольку мы не достигли поставленных целей. Но все-таки, я бы не назвал этот сезон провальным. Мы ведь вышли в Лигу чемпионов.

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– Моуринью особенный тренер, потому что умеет побеждать. Иногда он идет на риск, как это было в матче с «Челси». Жозе провел революцию с тактической точки зрения. Мы никогда не тренировались так, как перед игрой с лондонским клубом, но это принесло результат. 

Моуринью выиграл три трофея в этом году, – продолжает Погба. – Это отличный результат. К тому же, Жозе поддерживает близкие отношения с игроками. Когда я вернулся в «Манчестер», он лично поприветствовал меня. Мы поговорили, и с первого дня у нас сложилось взаимопонимание. Он доверял мне и защищал от критиков. Это все, что нужно игроку, – сказал Погба.

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