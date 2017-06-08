Как успокоить нервы. Советы и рекомендации от «Советского спорта»

Быстрый ритм жизни, беспокойства, мелкие неурядицы и большие заботы. Более половины всех жителей городов-»миллионников» в России постоянно находятся в состоянии стресса – такова медицинская статистика.

Как успокоить нервы в домашних условиях. Как снять стресс без применения лекарств. Как выработать иммунитет к стрессу. Советы и рекомендации от «Советского спорта».

Спите больше

Недостаток сна способен негативно повлиять на самые разные сферы жизни. Скачки кровяного давления, проблемы в работе пищеварительной системы, ухудшение мозговой активности, депрессивные состояния и стресс – все это последствия недосыпа.

Снять напряжение и успокоить нервы поможет ежедневный сон не менее 8 часов в сутки, уверены медики. Чтобы обеспечить себе необходимое время сна, ведите учет времени или тайм-менеджмент. Старайтесь не брать работу на дом и засиживаться с ней допоздна, за 30 минут до сна отключайте компьютер и телевизор, заведите себе обязательный ритуал перед отходом ко сну – это может быть, например, 20-минутная прогулка, теплый душ, стакан молока. Точно знайте, во сколько вам нужно лечь, чтобы проспать 8-часовую норму и успеть на работу – приучайте себя ложиться в это время.

Успокоить нервы помогает также короткий дневной сон. 15-20 минут сна достаточно, чтобы организм успокоился и пришел в норму. Если позволяют условия, спите во время обеденного перерыва на работе. Летом выходите обедать в парк – спите 15-20 минут на природе.

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Дышите глубже

Быстро успокоить нервы в домашних условиях помогает глубокое дыхание. Если вы испытываете стресс, попробуйте выполнять следующее упражнение: глубоко вдыхайте на 5-6 счетов, задерживайте дыхание на 3-4 счета, выдыхайте сильно и долго на 6-7 счетов.

Повторите несколько раз, затем выпейте стакан воды. Состояние тревоги, агрессии или паники если не пройдет совсем, то значительно ослабеет.

Прибегайте к дыхательному упражнению всякий раз, когда попадаете в стрессовую ситуацию. Вскоре организм запомнит «дыхательный алгоритм» и будет сам переходить в режим глубокого дыхания, когда ему понадобится снять стресс.

Избегайте кофеина и других стимуляторов

Рекомендованная доза кофеина для среднего здорового человека – 150-300 миллиграмм (мг). 300 мг - это примерно 3-4 чашки зернового или растворимого кофе.

Однако, если вы хотите успокоить нервы, сократите эту дозировку или совсем откажитесь от кофе. А вместе с ним – и от энергетических напитков, чая и колы. Эти стимуляторы приводят к повышенному напряжению, заставляют быстрее работать сердце и, в конечном итоге, могут увеличить ваш стресс.

Правда ли что кофе делает тренировки эффективнее

Вместо кофе заваривайте в кипятке листья мяты или делайте настой из ромашки. Они помогают успокоить нервы. Носите термос с этим напитком на работу – пейте его небольшими чашками в течение дня (выпивая в день 1-1,5 литра).

Занимайтесь спортом

«Когда я нервничаю – я бегу!», - говорил Форрест Гамп, герой одноименного фильма.

Спорт, силовые нагрузки, бег, плавание могут успокоить нервы лучше дорогостоящих лекарств. Сосредоточенность на силовой работе и физическая усталость, которая за ней следует, помогают отвлечься от стрессовых мыслей. Кроме того, спорт перестраивает организм на физическом уровне – он способствует выбросу эндорфинов, т.н. «гормонов счастья».

Сходите в баню и на массаж

Дайте себе расслабиться. Найдите время и сходите в баню или на сеанс массажа – они успокоят ваши нервы. Сделайте себе приятное: сходите в ресторан и закажите любимое блюдо, купите вещь, о которой давно мечтали, сходите в кино, найдите интересную книгу. Окружите себя позитивными вещами, чтобы противостоять стрессу.

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Заведите домашнее животное

@maddie.albright on her first cross country flight! #gah #nervous #icantpee Публикация от Jerry Morant (@jmorant) Июн 7 2017 в 11:17 PDT

Во-первых, с домашним животным нужно гулять. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, ходьба, двигательная активность – хорошие способы поднять свой порог чувствительности к стрессу.

Во-вторых, с питомцем легче вести учет времени. Вы будете знать, что утром и вечером ему нужно приготовить еду, вывести на улицу – ваш распорядок дня станет жестче, нормализуется, а это полезно для снятия стресса.

В-третьих, нервы успокаивает тактильное общение с домашним животным. Недаром в медицине существует целое направление – «анималотерапия» (или «пет-терапия»), где животных используют для лечения неврологических и прочих недугов.

Используйте самовнушение

Этот метод используют тяжелоатлеты перед тем, как взять максимальный вес. Он заключается в следующем: вы глубоко дышите и в своей голове создаете картинку успешной попытки – вы представляете, как вы подходите к штанге, как беретесь за нее и затем поднимаете.

Этот же метод помогает успокоить нервы. Модулируйте в своем воображении картинку успешного дня: представляйте, как вы с легкостью решаете рабочие дела, убеждайте себя быть приветливым, улыбайтесь себе в зеркало. Ваш настрой будет вашей защитой от стрессов.