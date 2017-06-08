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Евгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игру

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игру
Фото: РФС

Наш обозреватель Евгений Ловчев – о составе сборной России на Кубок Конфедерации и тактике на игру с Чили.

«НОЙШТЕДТЕР И СЕМЕНОВ ПОКА НЕ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НЕЗАМЕНИМЫМИ»

- Не попали в состав команды вратарь Беленов и два центральных защитника Нойштедтер и Семенов. Мы увидели в матче с Венгрией, что очень прилично сыграли наши центральные защитники – Джикия, Кудряшов и Васин. Хотя они вместе раньше никогда не играли.

Но сейчас витает в воздухе, что Венгрия была слабая. Но надо вспомнить, что и со слабыми командами мы играли неудачно и допускали немало ошибок в обороне. А с венграми практически моментов у наших ворот не было, за исключением, когда Акинфеев неуверенно сыграл, но Джикия выбил мяч линии ворот.

И то, что Черчесов не взял Нойштедтера и Семенова, горевать не стоит. Они себя пока незаменимыми игроками сборной не показали. Я уверен, что на матч с Чили нужно ставить тот же победный состав, что играл с венграми. Сейчас не надо экспериментировать, нам нужно зацепиться за эту игру, которую команда показала в предыдущем матче. И если продолжить разговор о защите и о двух отцепленных игроках, то ведь есть еще Кутепов, есть Шишкин, который может сыграть как с краю, так и в центре.

«ЧЕРЧЕСОВ ДОВЕРЯЕТ ТЕМ, КОГО ЗНАЕТ»

Вот Беленов – интересная кандидатура для сборной, опытный. Он себя отлично проявил в «Кубани», потом очень хорошие сезоны провел в «Уфе», в «Анжи». Жаль, что его не взяли.

Но Габулов – тоже опытный. Черчесов любит брать людей, с которыми уже работал. Он их знает, он им доверяет и ориентируется на этих футболистов.

«КТО ЗАМЕНИТ ЗОБНИНА?»

Если брать основной состав, то Ерохин должен заменить Зобнина, Тарасов? Он более оборонительный игрок, разрушитель, а нам сейчас нужен более атакующий, разыгрывающий футболист. Почему я за Ерохина? Ведь есть еще Полоз с Бухаровым. Это сыгранная ростовская тройка. Если Ерохин выйдет в основе, Головин опустится немного назад.

Только бы тренерский штаб сборной не испугался чилийцев и не сделал ставку на оборону. Тогда в основе может появиться разрушитель Тарасов. Но после 3:0 с венграми сборная имеет полное право сыграть в атакующий футбол.

«МАТЧ С ЧИЛИ – ХОРОШАЯ ПРОВЕРКА»

В матче с Венгрией мы показали, что у нас есть команда. А теперь с чилийцами нам надо это закрепить. Хотя чилийцы только вышли из отпуска, не думаю, что они целенаправленно готовились к Кубку конфедераций. Но эта команда выиграла чемпионат Южной Америки и состоит из сильных мастеров. И после матча с венграми лично для меня теперь очень интересно посмотреть на игру с чилийцами. Это будет очень хорошая проверка для нашей команды.

Состав сборной России на Кубок конфедераций-2017
Вратари:
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
12. Владимир Габулов («Арсенал»)
16. Маринато Гилерме («Локомотив»)

Защитники:
3. Роман Шишкин («Краснодар)
5. Виктор Васин (ЦСКА) 
6. Георгий Джикия (Спартак»)
10. Руслан Камболов («Рубин»)
13. Федор Кудряшов («Ростов»)
14. Илья Кутепов («Спартак»)

Полузащитники:
2. Игорь Смольников («Зенит») 
4. Юрий Газинский («Краснодар»)
8. Денис Глушаков («Спартак») 
15. Алексей Миранчук («Локомотив»)
17. Александр Головин (ЦСКА)
18. Юрий Жирков («Зенит»)
19. Александр Самедов («Спартак») 
21. Александр Ерохин («Ростов»)
22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
23. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Нападающие:
7. Дмитрий Полоз («Ростов»)
9. Федор Смолов («Краснодар»)
11. Александр Бухаров («Ростов»)
20. Максим Канунников («Рубин»)

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Мексикой, Португалией и Новой Зеландией.

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