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Станислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцев

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовФото: РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и вратарь Игорь Акинфеев поделились своим мнением о завтрашнем матче со сборной Чили.

- Как вы оцениваете готовность команды к матчу с Чили, и будет ли задействован оптимальный состав?
- У нас есть полная информация по последнему матчу - состояние команды удовлетворительное. Предстоящая игра будет сложной: состав здесь совершенно иного уровня в отличие от Венгрии. Мы ждем, что поединок будет интересным. Сегодняшняя тренировка покажет, кто готов к игре, а кто -нет.

- Комбаров, Джикия смогут сыграть? И есть ли еще проблемы со здоровьем у игроков?
- Позовите доктора, спросите у него. Еще раз всех сегодня проверим. Комбаров здоров. Те, у кого есть мини травма, не сыграют: я берегу состав на 17-ое число. Неготовых игроков быть не должно.

- До Кубка Конфедераций неделя, рассекретьте график работы…
- Рассекретить как можно? У нас будет день отдыха, который запланирован, все-таки футболисты давно вне дома. Потом переедем в специальную гостиницу. Ну а уже 15-ого будем готовиться к первому матчу.

- Вопрос к Игорю Акинфееву. Что вы думаете о сопернике? Кого из этой сборной вы можете выделить?
- Сборная Чили - классная команда! Против таких профессионалов всегда интересно играть, нас ждет очень трудный матч. Но в таких играх и проверяется уровень команды. Касательно того, что встречаемся на стадионе ЦСКА… Ну хочется, чтоб родные стены помогли, а стадион не имеет значения.

- Известно по какой схеме будет играть команда?
- Мы изучаем соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Схему выбираем от матча к матчу. Как мы будем играть непосредственно на турнире, я вам не готов сказать. Любая команда, с одной стороны, имеет в запасе схемы. С другой, карточки и травмы заставляют переосмысливать некоторые комбинации.

Голосование: Как завершится матч Россия – Чили?

- Вы согласны с тем, что завтрашний спарринг самый сложный за ваше пребывание на посту главного тренера?
- Бельгийцы, по-моему, не менее сложный соперник. Мы не можем так рассуждать. И бельгийцы хороши, и чилийцы тоже. Но понятно, что эти две -сильнее всех. Мы специально подбираем соперника для того, чтобы проверить свой уровень. Если говорить о чилийцах - слабые команды не выигрывают Кубок Америки.

- Имеет ли особое значение то, что Чили также участвует на Кубке Конфедераций?
- Они играют в другой группе. И я думаю, что они готовы по максимуму.

- Что сказали троим игрокам, которые остались вне заявки? Беленов, Нойштедтер… Что пожелали им?
- Все, что сказал, останется между нами: мы невыносим такие вещи на публику.

- Вопрос Игорю Акинфееву. ЦСКА и сборная России играют по схожим тактическим схемам. Насколько вам упрощает ситуацию то, что в центре будет играть Виктор Васин?
- Мне ничего не осложняет. Национальная сборная – это не клуб. И я не имею права говорить, с кем мне удобно играть, а с кем нет. Есть те люди, которые выходят на поле, с ними и надо играть. Плюсов и минусов здесь не существует.

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