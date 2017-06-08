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«Решение КХЛ – беспредел!» Сергей Зиновьев грозит лиге гражданским судом

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Зиновьев
Сергей Зиновьев

Заседание Дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семенова», закончилось сегодня решением в пользу «Авангарда» и громким скандалом.

Напомним вкратце, из-за чего разгорелся весь этот сыр-бор. Как уже сообщал ранее «Советский спорт», в понедельник новокузнецкий «Металлург» сообщил об обмене своего лучшего бомбардира Кирилла Семенова в «Салават Юлаев». И отправил в КХЛ документы, чтобы зарегистрировать этот переход.

Однако лига регистрировать его не спешила. Поскольку против этой сделки выступил «Авангард». Омичи доказывали, что Семенов находился в «Кузне» в так называемой аренде. И на самом деле все права на него принадлежат не «металлургам», а «ястребам».

Сам Кирилл также заявил, что хотел бы продолжить карьеру не просто в КХЛ, а именно в родном «Авангарде». И в связи с этим обратился в лигу с просьбой признать его в 22 года свободным агентом.

Каша, в которую оказались втянуты «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард», заварилась нешуточная. К тому же ситуация сильно осложнялась она тем, что омский клуб договаривался о скрытой аренде Семенова с бывшим руководством «Кузни». А вот передал Кирилла в Уфу уже новый генеральный директор новокузнецкого клуба – Сергей Зиновьев, который ни о каких подковерных договоренностях своего предшественника и слышать не хотел, не то что их соблюдать.

В итоге дисциплинарный комитет КХЛ взял паузу и назначил закрытое для прессы заседание конкретно по этому вопросу на четверг. Однако и сегодня споры о дальнейшей судьбе Семенова продолжались на протяжении почти четырех часов. И завершились для многих неожиданно: лига признала 22-летнего форварда свободным агентом. Фактически, взяв сторону «Авангарда» и подтвердив его право на скрытую аренду.

Правда, и омичи в этой ситуации несколько рискуют. Потому что получив право самому решать свое будущее, Семенов сейчас может подписать договор с любым клубом КХЛ. И, как минимум, хорошо поторговаться с представителями разных команд, подписывая новый контракт.

Ну и, разумеется, такое решение Дисциплинарного комитета резко не понравилось Зиновьеву, который частично надеялся поправить финансовые дела своей команды, благодаря этому обмену, а в итоге попросту потерял лучшего нападающего.

Гендиректор «Металлурга» отпустил по этому поводу несколько гневных и язвительных реплик в адрес нынешнего руководства Континентальной лиги.

- «Кузня» лишена прав на игрока, такое решение является полным беспределом, как и предыдущее решение Совета директоров об исключении нашего клуба из КХЛ, - заявил Зиновьев в интервью «Р-Спорту». - Мы не понимаем, что за команда и на каком основании сейчас в КХЛ принимает решения. Вердикт Дисциплинарного комитета по Семенову идет вразрез с регламентом, в котором сказано, что скрытой аренды в лиге нет. Решение принято откровенно натянутое. Мы не понимаем, на каком основании оно принято. Пойдем в гражданский суд добиваться справедливости. Решения, которые принимает КХЛ в последнее время, явно направлены не на развитие хоккея. Когда лигой управляли Александр Медведев и Вячеслав Фетисов все механизмы были предельно понятны. Что происходит сейчас, сказать трудно. Слишком много черных пятен. Повторю, мы не собираемся молчать. Будем добиваться справедливости в судах общей юрисдикции.

Надо признать, что в чем-то Зиновьев прав. Ведь приняв в этом споре сторону «Авангарда» лига действительно косвенно как бы поддержала факт скрытой аренды игрока. Но если так, то ее возможность надо действительно прописывать в регламенте. А не бороться с арендой игроков на словах, заявляя, что это явление в нашем хоккейном хозяйстве недопустимое.

Ведь оказывается, что вполне допустимо. Более того, защищается Дисциплинарным комитетом КХЛ.

«Советский спорт» запросил у КХЛ комментарий с изложением точки зрения Лиги. 

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