Черчесов вам не Зидан, господа критики! Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев предлагает в преддверии матча с Чили умерить ожидания.

Возникает странное чувство. Будто сборная России не перебивается с хлеба на воду, а ворвалась в когорту мировых лидеров. Ну, или честолюбиво бьет копытом на ближних подступах к оной.

Наши игроки в один голос уверяют: поставлена задача выиграть Кубок конфедераций. Наш брат журналист, со своей стороны, тоже вдруг разохотился приговорить команду к высшей мере требовательности.3:0 у венгров выиграли – часто сборная в последние годы крупно выигрывала у кого-то, кроме Люксембурга – Лихтенштейна? Но рисунок игры кому-то показался недостаточно живописным. Вот максималистов-то развелось…

Господа, товарищи, ребята! Вы чего? Вас какая муха укусила?

По мне, так сыграть на Кубке конфедераций поприличнее, чем это получилось год назад на Евро, – уже будет дело. И в пятницу против Чили сборная проведет разведку боем, разведку этих самых шансов выступить поприличнее. Соперник располагает. Во-первых, если и не мировая величина, то проверенный крепкий орешек. Во-вторых, Чили тоже готовится к межконтинентальному турниру, что обеспечивает корректность сравнения потенциалов.

Чили по силе своей, я думаю, где-то между Бельгией и Коста-Рикой. С той и другой наша команда выдала матч-аттракцион. 3:3 и 3:4, если кто запамятовал. И вот хороший вопрос на злобу дня: удалось ли команде после прицельной и продолжительной подготовки сделаться строже – или она осталась той же стихийной субстанцией, какой показала себя осенью?

И зачем вы, черт побери, спрашиваете с Черчесова четкой линии игры, да еще разукрашенной? Только ведь ради красного словца, признайтесь. А то не помните, как шуровало его давешнее «Динамо», укомплектованное покруче сборной. Станислав Саламович обрабатывал бело-голубую игру ежемесячно и каждодневно – но все равно из-под его большой и жесткой руки выходил в лучшем случае организованный беспорядок. Броуновское движение. Вспышки темперамента и энтузиазма.

Так кто вам обещал, что у сборной вдруг начнет получаться что-то более отчетливое? Не начнет. Так и будем забивать спонтанно: или в приливе энтузиазма, или с рикошетов по случаю, изредка – с комбинации, по счастливому стечению обстоятельств.

Но вот темперамент – выньте да положьте, Станислав Саламович! Без оглядки на соперника. Козырните тем, чего в помине не было год назад у сборной в версии предшественника.

И еще. Что значит «сборная за год никуда не продвинулась»? Да она у Черчесова, когда проводила по два матча кряду, даже в экспресс-режиме заметно прибавляла, исполняя «дубль-два». Румынию обыграла, с Бельгией отыгралась, причем и там и там – на флажке. То есть, была проявлена способность раздухариться.

И потому сейчас это будет познавательно: сыграем ли с Чили покачественнее, чем с Венгрией? Если это удастся, то предстоящую кампанию в Кубке конфедераций можно будет предвкушать не без легкой надежды.

Но я вам серьезно говорю, господа, товарищи и ребята, – заканчивайте вы с этим делом: надувать щеки и кипятить чаяния народные. Что имеем, то имеем. А работу Черчесова предлагаю оценивать, исходя из всем давно известных его достоинств и недостатков. Он вам не волшебник Зидан, в конце-то концов.