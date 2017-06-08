Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп4:2Плишкова
Баскетбол  ЦСКА0 : 0Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Черчесов вам не Зидан, господа критики! Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев предлагает в преддверии матча с Чили умерить ожидания.

Возникает странное чувство. Будто сборная России не перебивается с хлеба на воду, а ворвалась в когорту мировых лидеров. Ну, или честолюбиво бьет копытом на ближних подступах к оной.

Наши игроки в один голос уверяют: поставлена задача выиграть Кубок конфедераций. Наш брат журналист, со своей стороны, тоже вдруг разохотился приговорить команду к высшей мере требовательности.3:0 у венгров выиграли – часто сборная в последние годы крупно выигрывала у кого-то, кроме Люксембурга – Лихтенштейна? Но рисунок игры кому-то показался недостаточно живописным. Вот максималистов-то развелось…

Господа, товарищи, ребята! Вы чего? Вас какая муха укусила?

По мне, так сыграть на Кубке конфедераций поприличнее, чем это получилось год назад на Евро, – уже будет дело. И в пятницу против Чили сборная проведет разведку боем, разведку этих самых шансов выступить поприличнее. Соперник располагает. Во-первых, если и не мировая величина, то проверенный крепкий орешек. Во-вторых, Чили тоже готовится к межконтинентальному турниру, что обеспечивает корректность сравнения потенциалов.

Чили по силе своей, я думаю, где-то между Бельгией и Коста-Рикой. С той и другой наша команда выдала матч-аттракцион. 3:3 и 3:4, если кто запамятовал. И вот хороший вопрос на злобу дня: удалось ли команде после прицельной и продолжительной подготовки сделаться строже – или она осталась той же стихийной субстанцией, какой показала себя осенью?

И зачем вы, черт побери, спрашиваете с Черчесова четкой линии игры, да еще разукрашенной? Только ведь ради красного словца, признайтесь. А то не помните, как шуровало его давешнее «Динамо», укомплектованное покруче сборной. Станислав Саламович обрабатывал бело-голубую игру ежемесячно и каждодневно – но все равно из-под его большой и жесткой руки выходил в лучшем случае организованный беспорядок. Броуновское движение. Вспышки темперамента и энтузиазма.

Так кто вам обещал, что у сборной вдруг начнет получаться что-то более отчетливое? Не начнет. Так и будем забивать спонтанно: или в приливе энтузиазма, или с рикошетов по случаю, изредка – с комбинации, по счастливому стечению обстоятельств.

Но вот темперамент – выньте да положьте, Станислав Саламович! Без оглядки на соперника. Козырните тем, чего в помине не было год назад у сборной в версии предшественника.

И еще. Что значит «сборная за год никуда не продвинулась»? Да она у Черчесова, когда проводила по два матча кряду, даже в экспресс-режиме заметно прибавляла, исполняя «дубль-два». Румынию обыграла, с Бельгией отыгралась, причем и там и там – на флажке. То есть, была проявлена способность раздухариться.

И потому сейчас это будет познавательно: сыграем ли с Чили покачественнее, чем с Венгрией? Если это удастся, то предстоящую кампанию в Кубке конфедераций можно будет предвкушать не без легкой надежды.

Но я вам серьезно говорю, господа, товарищи и ребята, – заканчивайте вы с этим делом: надувать щеки и кипятить чаяния народные. Что имеем, то имеем. А работу Черчесова предлагаю оценивать, исходя из всем давно известных его достоинств и недостатков. Он вам не волшебник Зидан, в конце-то концов.

Голосование: Как завершится матч Россия – Чили?

Евгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игру

Главный вопрос по сборной, на который ответит матч против Чили

Как сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историю

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Энцо Роко: Сборная России сильна именно коллективно и хорошо играет на контратакахЗащитник сборной Чили Энцо Роко поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.Главный тренер сборной Чили: У сборной России очень серьезная командаГлавный тренер чилийской сборной Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.Марио Фернандес получил право играть за сборную РоссииГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поведал, что защитник армейцев Марио Фернандес официально получил право играть за сборную России.Маринато Гилерме: Готов сыграть с ЧилиВратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о подготовке к матчу с чилийцами.Станислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцевСтанислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцевГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов и вратарь Игорь Акинфеев поделились своим мнением о завтрашнем матче со сборной Чили.Евгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруЕвгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруОбозреватель «Советского спорта» – о составе сборной России на Кубок конфедерации и тактике на игру с Чили.Евгений Ловчев: На матч с Чили нужно ставить тот же победный составНаш обозреватель Евгений Ловчев – о составе сборной России на Кубок Конфедерации.На товарищеский матч сборных России и Чили продано около 17-ти тысяч билетов9 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится товарищеский матч между сборными России и Чили.Главный вопрос по сборной, на который ответит матч против ЧилиГлавный вопрос по сборной, на который ответит матч против ЧилиВопросов к сборной России перед стартом Кубка конфедераций пока ровно два. Один ответ уже получен. Матч с Чили даст второй.Обнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над командой Венгрии (3:0).Виталий Мутко: «Лужники» введены в эксплуатацию, но еще идет большая работа по благоустройствуВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о вводе в эксплуатацию реконструированного стадиона «Лужники».Главный тренер сборной Мексики: Россия – очень сложный противник, это молодая и динамичная командаГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017, который стартует в России 17 июня.Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную РоссииГенеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как состоялся приезд в Россию итальянского специалиста Роберто Манчини, отметив, что собирался пригласить наставника в национальную сборную.Италия разгромила Уругвай, Испания не смогла обыграть Колумбию, а «Голден Стэйт» победил в Кливленде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Виталий Мутко: Черчесов исходил из реальной ситуации, видения модели игрыПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций.Как сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюКак сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюИгра с Чили станет первым для «ВЭБ-Арены» матчем с участием сборной России.Михаил Гершкович: Состав сборной на Кубок конфедераций не удивилГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не удивился окончательному составу сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Руслан Нигматуллин: Беленову не хватило опыта матчей за сборную для попадания на Кубок конфедерацийБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор тренерским штабом российской команды трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций.
Футбол
Марио Фернандес получил право играть за сборную России
Футбол
Роман Бабаев: Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 13 августа, а «Спартак» – ЦСКА – 10 декабря
Футбол
Слуцкий может стать наставником «Халл Сити» в течении двух суток
Футбол
Нобель Арустамян: Главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» является Божович
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости