Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Латвия- : -Португалия
Футбол  Бразилия- : -Аргентина
Волейбол  Франция- : -Россия
Футбол  Голландия- : -Люксембург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сборная СССР не могла проиграть хунте Пиночета». Воспоминания Ловчева

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
21 ноября 1973 года. Сантьяго. Чилийцы забивают гол в пустые ворота на стадионе «Насиональ де Чили»
21 ноября 1973 года. Сантьяго. Чилийцы забивают гол в пустые ворота на стадионе «Насиональ де Чили»

Накануне поединка сборных России и Чили наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил стыковой матч СССР – Чили к ЧМ-74, который прошел в Москве в 1973 году, и рассказал, почему не состоялась ответная игра.

САЛЬВАДОР АЛЬЕНДЕ И ХУНТА

Прежде чем рассказать о матче – небольшое предисловие. Наша сборная попала в девятую отборочную группу. В ней было три команды, в остальных восьми – по четыре. Победители этих групп получали путевки в финальную часть, которая должна была пройти в ФРГ в 1974 году. Победитель нашей группы разыгрывал путевку в финал в стыковых матчах с победителем третьей отборочной южноамериканской группы.

Нашими соперниками были Франция и Ирландия. Французская команда тогда не блистала - типичный середнячок. Ирландцы тоже ничего выдающего не показывали. Мы проиграли первый матч во Франции - 0:1. Но остальные три выиграли. Хотя все победы получились натужными.

В южноамериканской группе первой стала сборная Чили. Стыковые матчи назначили на осень. Но 11 сентября в Сантьяго произошел государственный переворот. Президент Сальвадор Альенде был свергнут, во главе Чили встал генерал Пиночет.

Альенде был другом Советского Союза. Власть захватила, как ее называли в программе «Время», хунта Пиночета. На стадионе «Националь», где мы должны были играть, военные власти устроили концлагерь.

Тогда у нас зародились сомнения, что матчи могут не состояться. Хотя чилийская сборная уже гастролировала по Европе, проводила товарищеские игры. Мы понимали, что к нам они почти наверняка приедут. Уже потом я узнал, что ФИФА предлагала провести обе встречи на нейтральном поле. Наше руководство почему-то от этого предложения отказалось. Мы, футболисты, ничего об этом не знали. Почти ничего мы не знали и про наших соперников.


Сальвадор Альенде (справа) и генерал Аугусто Пиночет

ПОЧЕМУ МАТЧ НЕ ПОКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

И все-таки чилийцы приехали. Матч никак не анонсировался, афиш в городе не было. Но сарафанное радио работало, поэтому в Лужниках собралось 60 тысяч зрителей. Правда, телетрансляция не велась. Почему? Советским людям две недели по телевизору показывали зверства фашисткой хунты, и вдруг мы с ними играем в футбол, да еще в Москве.

Что тогда представляла из себя наша сборная? По сравнению с чемпионатом мира 1970 года в команде произошли серьезные изменения. Не было Муртаза Хурцилавы, Алика Шестернева, Анзора Кавазашвили, Толи Бышовца. А это звезды! В начале 70-х в советском футболе произошла революция. Если раньше в чемпионате страны побеждали либо московские команды, либо киевское «Динамо», то в 1972 году впервые чемпионом стала «Заря» из Ворошиловграда. Поэтому в сборной на Олимпиаде Мюнхене играли несколько ребят из «Зари». В 73-м «Арарат» выиграл и чемпионат, и Кубок СССР. В сборной появились игроки из «Арарата», но закрепился только Аркадий Андреасян. В общем, произошла смена поколений, команда была не очень сыгранная. И, откровенно говоря, предыдущему поколению эта сборная уступала.

О самом матче особо сказать нечего: игра получилась равной, почти без моментов. Небольшое преимущество было у нас, но, откровенно говоря, на победу мы не наиграли. Потом писали, что некоторые футболисты сборной Чили не вернулись домой.


Стадион в Сантьяго после переворота служил концлагерем

В САНТЬЯГО ЧИЛИЙЦЫ ЗАБИЛИ И СУДЬЯ ДАЛ СВИСТОК

Эти две встречи разделяли почти два месяца. Мы готовились, провели товарищескую игру с ГДР (0:1), но 3 ноября нам сообщили, что на ответный матч мы не поедем. И на чемпионат мира, соответственно, тоже. Конечно, я расстроился, но не скажу, чтоб очень сильно. Я был молодой, тогда казалось, у меня еще будут чемпионаты мира и Европы.

Думаю, если б мы выиграли в Москве 4:0, нас бы в Чили отправили. Понятно, что при таком результате по сумме двух матчей мы не проиграли бы точно. Показали бы преимущество советского строя над хунтой. Но когда в первой игре 0:0 - никто рисковать не хотел. Сборная Советского Союза не могла проиграть стране, где у власти стояли фашисты. Видимо, так рассуждали наверху.

Только много лет спустя я узнал из одной телепередачи, что происходило в Сантьяго в день ответного матча. Судья вывел сборную Чили на поле, дал свисток. Они начали с центра поля, довели мяч до противоположных пустых ворот, забили гол, и судья дал свисток об окончании игры.

Были ли у нас шансы пробиться на чемпионат мира, если бы не эти события? По прошествии стольких лет, мне кажется, шанс на удачное выступление был. И этот шанс – Блохин. Чилийцы не являлись грозным соперником, они, кстати, в Германии через год выступили не удачно – заняли последнее место в группе. Я бы оценил шансы - пятьдесят на пятьдесят.

Но если б мы даже вышли в финальную часть, откровенно говоря, с такой командой на хороший результат рассчитывать не приходилось. Эта сборная уступала в классе той, что играла четыре года назад в Мексике. Кстати, и тренером у нас в 73-м был не очень авторитетный специалист - Евгений Горянский. Он был хорошим человеком, но не из когорты великих, как Бесков или Качалин. Нынешнему поколению болельщиков эта фамилия вряд ли что-то скажет.


Анатолий Кожемякин (справа) упускает верный голевой момент.

ПЕРВЫЙ МАТЧ

СССР – Чили – 0:0

СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Фоменко, Ловчев, Капличный (к), В.Кузнецов, Мунтян, Долматов (Гуцаев, 46), Андриасян (Кожемякин, 30), Онищенко, Блохин.
Чили: Оливарес, Мачука, Фигероа, Кинтано, Арьяс, Вальдес, Паес, Кассели, Аумада, Родригес, Велис (Крисосто, 57).

Судья: Армандо Маркеш (Бразилия).

26 сентября. Центральный стадион им. Ленина. 60 000 зрителей.

ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

Чили: Оливарес, Мачука, Кинтано, Арьяс, Вальдес, Паес, Фигероа, Аумада, Родригес, Касей, Умберто.

Судья: Ормасабаль (Чили).
21 ноября. Сантьяго. Стадион «Насиональ де Чили». 15548 зрителей.
Сборная СССР на матч не явилась.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Государственный переворот в Чили был осуществлен 11 сентября 1973 года армий и корпусом карабинеров. В результате переворота было свергнуто правительство коалиции левых сил Народное единство, а президент Сальвадор Альенде покончил с собой в президентском дворце, который путчисты взяли штурмом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруЕвгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруОбозреватель «Советского спорта» – о составе сборной России на Кубок конфедерации и тактике на игру с Чили.Евгений Ловчев: На матч с Чили нужно ставить тот же победный составНаш обозреватель Евгений Ловчев – о составе сборной России на Кубок Конфедерации.Валерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийВалерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил несогласие с мнением эксперта «Советского спорта» Евгения Ловчева.Евгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыЕвгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал последние трансферы «Зенита».Евгений Ловчев: Будет красиво, если Данни завершит карьеру в «Динамо»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предлагает Мигелю Данни еще поиграть в России.Евгений Ловчев: Смолов забил Венгрии, как Блохин «Баварии»Евгений Ловчев: Смолов забил Венгрии, как Блохин «Баварии»Обозреватель «Советского спорта» объяснил, почему его порадовала игра сборной России и отметил пятерку лучших.Евгений Ловчев: Смолов показал – у нас есть мастераОбозреватель «Советского спорта» объяснил, почему его порадовала игра Федора Смолова в матче со сборной Венгрии, который наша сборная России выиграла со счетом 3:0.Евгений Ловчев: Аленичеву надо доказывать, чтоб авторитет был, как у СеминаЕвгений Ловчев: Аленичеву надо доказывать, чтоб авторитет был, как у СеминаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о Дмитрии Аленичеве, Андрее Тихонове и Рашиде Рахимове.Евгений Ловчев: Для Аленичева переезд в Красноярск - правильное решениеНаш обозреватель Евгений Ловчев – о возможном назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».Евгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераныЕвгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераныОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал».Евгений Ловчев: К Аленичеву был интерес в КазахстанеОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в Тулу.Евгений Ловчев: Влияние Промеса на чемпионство «Спартака» – колоссальноеЕвгений Ловчев: Влияние Промеса на чемпионство «Спартака» – колоссальноеОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает рассказывать о сильнейших игроках прошедшего чемпионата России.Полузащита сделала «Спартак» чемпионом. Рейтинг ЛовчеваПолузащита сделала «Спартак» чемпионом. Рейтинг ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает рассказывать о сильнейших игроках прошедшего чемпионата России.Евгений Ловчев: Джикия – настоящий боец!Евгений Ловчев: Джикия – настоящий боец!Обозреватель «Советского спорта» продолжает рассказывать о лучших игроках чемпионата страны. На очереди пятерка лучших защитников.Евгений Ловчев: Лунев далеко пойдетЕвгений Ловчев: Лунев далеко пойдетОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев начинает свой рассказ о лучших игроках чемпионата России.Ловчев: Сначала количество иностранцев надо сократить, а потом и вовсе убрать!Ловчев: Сначала количество иностранцев надо сократить, а потом и вовсе убрать!Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поддерживает курс на «импортозамещение» в российском футболе.Евгений Ловчев: «Спартак» – как «Барселона»Евгений Ловчев: «Спартак» – как «Барселона»Обозреватель «Советского спорта» выделил главные моменты заключительного тура чемпионата России.«Шалимову надо дать время». Ловчев – обо всех интригах 30-го тура РФПЛ«Шалимову надо дать время». Ловчев – обо всех интригах 30-го тура РФПЛОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных интригах последнего тура РФПЛ.Глушаков – Ловчеву: Понял, что такое спартаковский дух. Разговор двух капитановГлушаков – Ловчеву: Понял, что такое спартаковский дух. Разговор двух капитановОбозреватель «Советского спорта» поговорил с чемпионом России в составе «Спартака» и нынешним капитаном красно-белых.Каррера ничему не научил «Спартак»? Борзыкин отвечает ЛовчевуКаррера ничему не научил «Спартак»? Борзыкин отвечает ЛовчевуОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин не согласен с мнением Евгения Ловчева о работе Массимо Карреры в «Спартаке».
Футбол
Мексика одержала крупную победу в матче с Гондурасом
Хоккей
Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Нэшвилл» и выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли
Футбол
Сборная США обыграла Тринидад и Тобаго в квалификации ЧМ-2018
Футбол
День в истории. Мирославу Клозе исполнилось 39 лет
все новости
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости