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Лучший подарок – финал! Остапенко победила Бачински на «Ролан Гаррос»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Остапенко
Елена ОстапенкоФото: Gettyimages.ru

Отпраздновав 20-летие в день матча, латышка Елена Остапенко впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», победив другую именинницу – швейцарку Тимею Бачински.

ДВА ПРАЗДНИКА В ОДИН ДЕНЬ

– Вот уж не думала, что буду праздновать свой день рождения в Париже. Но разве можно этому не радоваться? – светилась от счастья Елена Остапенко.

Видимо, не ведется подобная статистика, но вряд ли подобное когда-либо случалось – чтобы в полуфинале турнира «Большого шлема» встретились девушки, каждая из которых в этот день отмечает именины! Причем, ни Тимею Бачински, ни тем более Остапенко на этой стадии не ждали. Швейцарка раз уже была в четверке лучших на «Ролан Гарросе» – в 2015 году. Но фаворитом и сейчас не считалась. Не говоря уж о Елене – 47-й ракетке мира.

Однако, вот – в четвертьфинале Остапенко остановила Каролину Возняцки, Бачински расстроила местных фанатов, выбив Кристину Младенович. В четверг Елене исполнилось 20 лет. Тимее – 28. Обе сделали себе по подарку. Но только одной предстояло праздновать день рождения по-настоящему.

И ей оказалась Остапенко.

Девушка с неоднозначной репутацией. Даже не лучшая в своей стране – Латвия не так богата теннисными звездами, но даже у нее есть свой игрок в топ-20 мирового рейтинга – Анастасия Севастова. Именно от последней традиционно ждут успехов. Елена, в свою очередь, долгое время находилось в тени более ярких ровесниц. В том числе – Дарьи Касаткиной. Но россиянка всякий раз оступается на «Больших шлемах» в третьем раунде, а вот латышка устроила во Франции прорыв!

Мало кому нравится ее прямота в раздевалке («Она любой выскажет в лицо все, что ей в голову взбредет!», – жалуются соперницы). Не нравится манера бить по протянутой ладошке вместо нормального рукопожатия после поражений. Не нравится привычка швырять ракетки – однажды такой ракеткой после броска Остапенко досталось даже несчастному боллбою. И понятно, что французы больше болели за Бачински. Не только потому, что она говорит на их языке…

Тяжелая травма ноги полученная при непонятных обстоятельства едва не стоила Тимее карьеры. Что там случилось, швейцарка не рассказывает. Но тщетные попытки вернуться в строй в 2012 году закончились провалом. Бачински разлюбила теннис. Забросила карьеру. Устроилась барменом, работала на кухне и изучала гостиничный бизнес, надеясь в будущем открыть свой ресторан. Пока не внезапно не получила приглашение в квалификацию «Ролан Гаррос»-2013 – из-за серии отказов других теннисисток она вдруг прошла туда по рейтингу. Тимеа взяла отпуск на работе, собрала вещи – и рванула в Париж.

Через два года она играла здесь в полуфинале и взяла парный титул.

Ну как за нее не болеть?

Фото: Gettyimages.ru

РЕЗКОСТЬ ОСТАПЕНКО

– Вот что я могла сделать? Тут даже матчбол показателен – я сделала отличную уходящую подачу, но Лена из ниоткуда со всей силы ударила по линии – мяч еле перелетел над сеткой, но попал точно в угол. Кто так вообще делает? Никто из теннисистов даже не пробует такой удар! А у нее – прошло. Хотя посмотрим, как будет играть Остапенко, когда ей тоже исполнится 28 лет, – вздыхала Бачински на корте после матча.

Три тяжелых партии завершились в пользу ее соперницы – отдав стартовый сет на тай-брейке, Тимеа спасла ситуацию во втором, но затем позволила Елене сделать ранний брейк. И снова повернуть ход матча в свою пользу уже не сумела.

– Мне когда плакать? Можно сейчас? Вот – я плачу, – растирая слезы по щекам, все равно улыбалась Бачински.

А Остапенко светилась от счастья. Это Мария Шарапова когда-то в свои 19 уже была двукратной чемпионкой «Больших шлемов». Елена только вышла в финал – и стала самой молодой его участницей за 8 лет!

Теннис серьезно повзрослел за это время.

Жаль, что из всех молодых спортсменок так выстрелила все же спортсменка из Латвии. А не та же Касаткина.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

А ХАЛЕП НЕ ДАЛА ПЛИШКОВОЙ ПОДНЯТЬС НА ВЕРШИНУ

Второй финалисткой «Ролан Гарроса» стала румынка Симона Халеп, которая вчера также в трех партиях нанесла поражение чешке Каролине Плишковой.

Любопытно, что в случае успеха в этом матче Плишкова стала бы новой первой ракеткой планеты – в понедельник она бы потеснила с верхней строчки рейтинга WTA немку Анджелику Кербер. Но в итоге Симона оказалась сильнее соперницы и второй раз в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Напомним, впервые Халеп играла решающий матч в Париже в 2014 году, уступив тогда в трех сетах Марии Шараповой.

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Бачински Т. (Швейцария) - 7:6, 3:6, 6:3

Место и дата

08 июня 16:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Халеп С. (Румыния) - Плишкова К. (Чехия) - 6:4, 3:6, 6:3

Место и дата

08 июня 17:30, , Онлайн-трансляция

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