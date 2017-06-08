Двойное чемпионство «Спартака». Красно-белые самые популярные

«Советский спорт» рассказывает о том, как одна из крупнейших поисковых систем вызвала новую волну споров о самом популярном клубе России.

Век интернета и технологий не только упрощает нашу жизнь, облегчая доступ к информации, но и меняет, например, наш язык. Глагол «гуглить» вошел в лексикон «юзеров» и крепко в нем засел. Вы, наверное, уже обратили внимание, что в последние несколько лет мы чаще всего не ищем, а именно «гуглим».

Благодаря этому нам регулярно встречаются уморительные топы самых диких вопросов, которые задают поисковым системам. Одних интересует: «почему Гарри Поттер не видел фестралов?», вторые ищут «сколько хомячков нужно для получения добротной шубы» и только полных маргиналов интересует спорт.

Популярному российскому поисковому порталу ежедневно приходится переваривать около трех миллионов запросов на тематику, касающуюся очков, голов и секунд. Самый популярный вид спорта в этой выборке – футбол.

Представители этого портала изучили запросы о футбольных матчах и выяснили, какими российскими клубами интересуются жители разных городов нашей страны. Всего было проанализировано более 18 миллионов запросов, касавшихся матчей РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона, начиная с июля 2015 года.

БОЖЕ, «СПАРТАК» ХРАНИ

Очевидно, что результаты этого исследования поднимут новую волну споров о том, какая команда самая популярная в России. Согласно данным поисковой системы, «Спартак» стал чемпионом дважды. Красно-белые оказались выше всех не только в турнирной таблице родного футбольного первенства, но и в интернет-рейтинге. Клуб Леонид Федуна первый и по количеству запросов, и по количеству «болельщиков» – пользователей, которые интересовались матчами «Спартака» чаще, чем играми других команд.

Следом идут «Зенит» с ЦСКА, а на четвертом месте «мужики» из «Ростова». Это наглядный пример, как успехи в РФПЛ и еврокубках могут сказаться на индексе популярности. Привези на свой стадион «Атлетико», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед» и за тебя в эти моменты будет болеть вся страна. Проведи несколько успешных игр и пополни свою болельщицкую базу. Профит.

Громкий развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова позволил «Локомотиву» войти в топ-5. Шутка. В реальной таблице РФПЛ это место не дало бы право участвовать даже в Лиге Европы, но в рейтинге популярности оно смотрится очень даже неплохо, учитывая, что последние несколько лет железнодорожники активно разбазаривали болельщицкие активы. Президент «Локомотива» Илья Геркус уже заявил, что клуб будет стремиться потеснить с третьей позиции ЦСКА:

– Да, раньше действительно по популярности в России лидировал «Зенит» Это правда. Сейчас, думаю, с огромным отрывом лидирует «Спартак». Он проделал огромную работу по сохранению аудитории.

Если же говорить о «Локомотиве», то мы где-то на четвертом-пятом месте. Через какой-то промежуток времени хотим стать третьими. «Локомотив» – большой бренд, клуб с традициями. Так что есть предпосылки к тому, чтобы бросить вызов, – сказал Геркус.

Особый респект стоит выразить болельщикам «Анжи», которые «нагуглили» своей команде шестое место в рейтинге. Также стоит отметить набирающий популярность «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого после открытия стадиона несколько сбавил темп развития, однако результаты команды, ее игра и качественное позиционирование на рынке позволит ей продолжить набор болельщицкой массы.

Ярчайшим доказательством того, как негативные результаты могут ударить по популярности, является «Рубин». Несмотря на десант дорогостоящих легионеров и модного тренера, казанцы провалились в РФПЛ и в топе болельщиков упали ниже «Крыльев Советов», которые по итогам сезона вовсе покинули элиту.

РЕГИОНЫ ЗА «СПАРТАК»

Особый интерес представляет футбольная карта России, которую мастерски раскрасили все те же парни, представляющие российский топовый поисковик. Весьма ожидаемо большая часть страны оказалась в цветах «Спартака». Лишь северо-запад преимущественно сине-бело-голубой, а восток и юг с красно-синими вкраплениями.

Примечательно то, что в некоторых регионах России творится чисто британская история – в Калининграде и Саранске яростно поддерживают своих. «Балтика» и «Мордовия», подметавшие весь сезон дно турнирной таблицы ФНЛ, владеют аудиторией в своих городах, обходя по популярности клубы премьер-лиги. Логично, что в Адыгее, которая находится в непосредственной близости от Краснодара, наиболее популярны «Кубань» и «Краснодар».

Впрочем, внутри регионов встречаются отличия. Например, в Московской области в целом первенство за «Спартаком», но ЦСКА опережает чемпиона в Щелкове, Лыткарине, Электроуглях и Дедовске. Архангельск поддерживает красно-белых, но в некоторых других городах области – Северодвинске, Котласе, Коряжме отдают предпочтение «Зениту».

В целом интерес к матчам в западных регионах выше, чем на востоке. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке самая высокая доля запросов про футбольные матчи – в Томской области. Но в общероссийском топе этот регион только на 35-м месте. Самый «футбольный» регион России – Ростовская область, там матчи ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске.