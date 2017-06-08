Нандо Де Коло: Этот сезон – самый сложный

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло – о победе над «Химками» в первом финальном матче Единой лиги ВТБ и втором Призе Гомельского в своей карьере.

– Что случилось в последней четверти? «Химки» набрали 37 очков, чуть счет не сравняли…

– Не хочу об этом. Хочу о матче в целом. Мы здорово начали, очень агрессивно действовали в нападении, сумели прикрыть лидера другой команды и далеко оторвались. Что было потом… Это повод для разбора внутри команды. Главное – ЦСКА победил и повел в серии. Вот и все, – пожимает плечами Де Коло.

– Вы второй год подряд получаете приз имени Гомельского. Ощущения от награды?

– Всегда говорил: любой индивидуальный приз для меня – всего лишь бонус. Главное – это победы команды. Без них любые кубки теряют смысл. Хотя, конечно, всегда приятно, когда твою игру отмечают. Тем более – главные тренеры клубов.

– Где храните свои призы?

– Одного места нет. Если вы о комнате с кубками – ничего подобного я пока не сделал, – смеется Де Коло. – Часть наград у меня в Москве, часть – во Франции, какие-то даже есть дома в Испании. В общем, везде по чуть-чуть.

– Прошлый сезон вы назвали лучшим в своей карьере. Нынешний сложился не так удачно?

– Во-первых, он еще не закончился. Нам надо довести до победы финал Лиги ВТБ. Но, конечно, печально, что в этот раз ЦСКА проиграл Евролигу. Так или иначе, это скажется на ощущениях от прошедшего сезона. Хотя время подводить итоги еще не пришло.

– Это если говорить о команде. А если – только о собственной игре?

– Не могу судить, стал я лучше или нет. Точно могу сказать, что этот сезон выдался очень тяжелым. В НБА играешь больше матчей, но там за весь сезон можно провести всего три тренировки… Здесь же мы тренируемся постоянно, выступаем в разных турнирах, очень много летаем, и это физически тяжело переносить. В этом году у меня была серьезная травма ноги, из-за которой я пропустил несколько недель. Плюс постоянно были какие-то мелкие болячки… Но отпуск начнется совсем скоро. А пока надо собрать остатки сил и достойно провести ближайшие матчи с «Химками».

ЛИКБЕЗ

КТО ПОЛУЧАЕТ ПРИЗ ГОМЕЛЬСКОГО?

Приз имени Александра Гомельского был учрежден «Советским спортом» и сыном великого тренера Владимиром Гомельским в 2008 году. В течение сезона тренеры всех российских команд и наш эксперт называют тройку лучших по их мнению игроков отечественных клубов, проявивших себя в Единой лиге ВТБ, Кубке России и в еврокубках. За первое место игрок получает три очка, за второе – два, за третье – одно. При этом баллы каждый месяц суммируются, а награждение традиционно происходит на одной из игр финальной серии Лиги ВТБ.

За десять лет лауреатами Приза имени Гомельского становилось восемь баскетболистов. Чаще всего это были игроки ЦСКА: Виктор Хряпа и Нандо Де Коло (оба – дважды), Андрей Кириленко, Джон Роберт Холден и Рамунас Шишкаусас.