Научная сенсация: в жертву богам приносили спортсменов. Ужасы древнего футбола

В Мексике раскопали стадион с останками игроков, принесенных в жертву. «Советский спорт» кратко пересказывает все, что нужно знать об этом.

Археологи, которые в течение нескольких лет изучают окрестности древнего храма ацтеков в Мексике, нашли не только руины сразу нескольких храмов, но и многочисленные культовые сооружения, посвящённые богу Кецалькоатлю. Но самая неожиданная находка – это стадион, на котором, судя по всему, проводились ритуальные игры в мяч.

Кроме многочисленных предметов быта и ритуального культа археологи обнаружили древние трибуны и – что самое интересное - останки игроков, принесённых в жертву.

Мексиканская пресса, которая подробно освещает ход исследований, сообщает, что длина стадиона составляла порядка 50 метров. Как установили ученые, стадион представлял собой большой полукруг в 34 метра длиной и четыре метра высотой.

Как предположили учёные, людей приносили в жертву путём обезглавливания. Жертвоприношения часто сопровождались игрой в мяч, сделанный из цельного куска резины.

Впрочем, ряд ученых считает, что часть найденных черепов – это черепы врагов, головами которых играли во время игр - древних прообразов футбольных ристалищ.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Вообще, многие страны и культуры оспаривают право считаться местом возникновения древнего футбола. В японском Киото известны были средневековые игры с мячом из оленьей кожи. Задача участников матча – как можно дольше не давать мячу упасть на землю. Важная особенность игры – в ней нет ни победителей, ни проигравших. Хотя японцы утверждают, что эта древняя придворная забава стала прародительницей современного футбола, в правилах она все-таки от футбола крайне далека.

Древние кожаные мячи были найдены при раскопках в Египте и Греции. Согласно преданиям античности, первый мяч дала Эросу богиня Афродита, сказав ему такие слова: «Я дам тебе чудесную игрушку: это шар быстро летучий, иной лучшей забавы ты не добудешь из рук Гефеста». В зависимости от ритуала мяч мог символизировать и Солнце, и Луну, и Землю, и даже северное сияние.

У китайцев была известна игра цуцзю (кит. 蹴鞠, «толкать ногой» ) которая входила в обязательную программу физической подготовки солдат, упоминания о которой относятся к II веку до н.э., федерация ФИФА в 2004 году признала, что китайский вариант футбола - самый древний.

У эскимосов игра в мяч называлась «тунгантаак» и проводилась с наступлением первых морозов (видимо, чтобы согреться). Игроки разбивались на две команды, а целью игры было просто не допустить, чтобы команда соперников завладела мячом.

Римские легионеры, которые в свое время завоевали большую часть Европы и нехилую часть Азии и Африки, в перерывах между походами и битвами с варварами тоже любили сыграть в футбол, который у них назывался «гарпаструмом». В отличие от современного футбола, в древнеримском футболе можно было брать мяч в том числе и руками, а главной целью было пронести мяч на территорию противника. Таким образом, древнеримский футбол-гарпаструм был больше похож на современное регби или американский футбол и отличался немалой жестокостью (да и римские легионеры никогда не были пай-мальчиками). Римские легионеры, стоявшие в Британии, на свою голову познакомили с гарпаструмом местных жителей-кельтов, которым настолько понравилась эта игра, что сразу стала самой их любимой, а в 270 году н. е. в городке Дерби даже состоялся первый международный футбольный поединок между командами римлян и местных бриттов, в котором римляне были побеждены...