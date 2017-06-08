«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов

«Зенит» вошел в рейтинг 50 самых дорогих футбольных брендов мира по версии британской исследовательской компании Brand Finance. Что это значит, пытаются истолковать многие аналитики. «Советский спорт» пересказывает главное.

Во-первых, это достаточно крупное событие, потому что в последний раз российский клуб попадал в топ-список ровно 5 лет назад.

Во-вторых, «Зенит», конечно, далеко не на самом верху - он делит 40-е место с «Атлетиком» из испанского Бильбао. Бренд петербургского клуба оценен в 154 миллиона долларов – для России это много, а для европейского рынка – мягко говоря, не особо. Например, в топ-7 стоимость бренда каждого клуба превышает миллиард долларов: «Манчестер Юнайтед» – 1,733 миллиарда, «Реал Мадрид» – 1,419 миллиарда и так далее.

КТО В ЛИДЕРАХ?

Посмотрим на верхние строчки таблицы:

Несложно обратить внимание, что из первой десятки самых дорогих футбольных брендов большинство (а именно 6) – английские. Как отмечают авторы исследования, очень большую роль в этом играет экономика английской премьер-лиги. Все хотят повторить у себя в лиге эту схему, но все не дотягивают: благодаря огромному телевизионному контракту даже такой маленький клуб, как «Борнмут», постоянно контактирует с огромной аудиторией и поэтому обладает более дорогим брендом (220 млн долларов), чем «Рома» (180 млн), «Интер» (217 млн) или «Лион» (218 млн).

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?



В ближайшее время английские клубы будут только укреплять лидерство: у всех растут спонсорские соглашения, а «Челси» и «Тоттенхэм» скоро будут играть на новых и более вместительных стадионах.



Дополнительно могущество АПЛ подчеркивает статистика распределения стоимости брендов по странам.

Директор Brand Finance Russia Александр Еременко рассказал ресурсу Sport-connect, как ко всему этому относиться. Основной показатель, который учитывается компанией Brand Finance, – индекс силы бренда.

- Сила бренда, - говорит Александр, - строится на маркетинговых показателях: «Знание, лояльность, география, качество управления брендом, инвестиции в бренд». Почему попал только в этом году? Ранее информация о доходах клубов была не особо прозрачна, сейчас самые продвинутые клубы выходят «из тени». «Зенит» показал высокий доход, благодаря чему – в первую очередь – и попал в рейтинг. Самые сильные бренды зарабатывают больше всех.

Показатель силы бренда построен по аналогии с кредитным рейтингом, где ААА+ самый надежный, а D – самый низкий. У «Зенита» – АА-.

Из 100 максимальных баллов у «Зенита» 67. Это хороший показатель, но есть к чему стремиться: у лидера рейтинга мадридского «Реала» он равен 96. Для сравнения с российскими компаниями: «Аэрофлот» – 89, «Сбербанк» – 83.

- Чтобы повысить стоимость бренда «Зенит»,- продолжает Александ Еременко, - нужно наращивать аудиторию за пределами Санкт-Петербурга, то есть расширять географию клуба, увеличивать приверженность аудитории, продавать клубную продукцию в разы больше, продавать больше билетов на свои матчи, выводить свой бренд за территорию стадиона.

А КАК У ОСТАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ?

Если российские клубы продолжат работать так, как они это делают сейчас, то они так и останутся за пределами топ-50 самых сильных брендов. Нужны кардинальные изменения, чтобы работа с брендом проходила по всем фронтам, и совершенно иной подход к расширению аудитории и ее лояльности, а также к монетизации бренда.



