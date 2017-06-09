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«Зенит» нацелился на победу в Лиге чемпионов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» нацелился на победу в Лиге чемпионов (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

С Чили

Еще есть время протереть окуляры, запастись блокнотом и карандашом для подсчета ТТД – сегодня вновь будем высматривать в игре сборной какой-то прогресс. Если удастся что-то выявить – хорошо. А нет – вряд ли расстроимся. Вспомним про «наш потолок», еще раз заглянем в рейтинг ФИФА, да вернемся к своим делам. До следующего матча.

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И все-таки некоторые наблюдения сегодня надо бы сделать. Во-первых, это стартовый состав, который по идее и должен быть основой на Кубке конфедераций. Во-вторых, «физика» – насколько готовы функционально. К слову, в материале коллеги Терентьева есть рассказ о человеке, который эту «физику» и ставит. Вроде как должны быть на пике формы в нужное время.

Ок, договорились.

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Нестареющий ЦСКА

Если вспомнить, разговоры о том, что Игнашевичу и братьям Березуцким пора на пенсию, начались несколько лет назад. Первого так вообще провожаем уже лет 5-6. А вчера все трое подписали контракт с ЦСКА еще на один сезон.

И тут сложно понять: это хорошая новость или плохая? В чемпионате России с его-то скоростями ветераны могут играть еще долго. ЦСКА, напомню, в прошлом сезоне пропустил меньше всех. А Игнашевич и вовсе выходил с переломом и даже забивал во многом серебряный гол. А вот в Европе… Тут будем надеяться на тактику Виктора Гончаренко и на то, что армейцы забыли об искусственном офсайде.

И еще одна важная новость. Апелляция дисквалифицированного Еременко будет рассмотрена 11 июля.

Взрыв мозга

На закрытой встрече с болельщиками «Зенита» Сергей Фурсенко якобы заявил, что Роберто Манчини пригласили под конкретную задачу – выиграть… Лигу чемпионов. Об этом сообщает питерское издание «Фонтанка». Прямой цитаты функционера при этом не приводится. Верить или нет? Ну, согласитесь, это в духе Фурсенко. Именно он когда-то обещал победу сборной России на домашнем чемпионате мира.


Фото: «Зенит»

А вообще «Зенит» стремится к всевозможным вершинам. По данным разных источников, питерцы вошли в число 25 сильнейших клубов Европы, а бренд – в топ-50 всего мира. Вот как люди работают! Только Фурсенко с Сарсанией пришли, а уже такие достижения и планы. Ура, товарищи!

Календарь

Наверное, главная новость четверга – принятие календаря премьер-лиги на следующий сезон. Известно, что матч «Спартак» – ЦСКА состоится 10 декабря. Что, испугались? Да не переживайте вы так! Резервная дата – 20 февраля…

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Михаил Борзыкин
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