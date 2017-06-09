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Дорогие гости, или рейтинг стоимости сборных Кубка конфедераций-2017

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дорогие гости, или рейтинг стоимости сборных Кубка конфедераций-2017
Фото: «Советский спорт»

Национальные команды стран, участвующих в Кубке конфедераций в России, объявили свои составы. «Советский спорт» подсчитал их стоимость, и на этой основе составил рейтинг, сравнив его с рейтингом ФИФА.

В Россию едут как минимум две сборные с приставкой – Германия и Португалия. Если бы вас спросили, у кого из них самый дорогой состав, многие назвали немцев. Однако это не так – у португальцев он на 54 миллиона евро дороже.

Так случилось потому, что тренер Йоахив Лев не вызвал на турнир сразу несколько звезд: Мануэля

Нойера (45 млн евро), Тони Крооса (50 млн), Томаса Мюллера (75 млн), Матса Хуммельса (38 млн), Месута Озила (50 млн). Будь они в составе, немцы обошли бы португальцев.

Сейчас же самый дорогой набор футболистов на Кубке конфедераций у команды Фернанду Сантуша, причем во многом благодаря Криштиану Роналду, которого transfermarkt оценивает в 110 миллионов евро – это треть общей стоимости всей сборной.

Если мы посмотрим на рейтинг ФИФА, то там португальцы далеко не лидеры - они занимают восьмое место, проигрывая не только немцам (третье место), но и чилийцам (четвертое).

Следом за двумя самыми дорогими сборными КК-2017 идут команды из Чили и Мексики, они примерно на одном уровне. У чилийцев больше других стоит Алексис Санчес из «Арсенала» (65 миллионов евро), у мексиканцев – нападающий леверкузенского «Байера» Чичарито (22 миллиона).

Португалия, Германия, Чили, Мексика - так выглядит квартет самых дорогих команд Кубка конфедераций и если основываться на этом рейтинге, в полуфинал должны выходить именно они – как раз по две сборные из каждой группы.

А что же наши? Они в этом рейтинге занимают твердое пятое место. Даже если бы в сборной России остались Артем Дзюба, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, мы все равно не смогли бы догнать мексиканцев. Но и опуститься ниже Камеруна нам тоже не грозит.

Самые дорогие игроки команды Станислава Черчесова – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (12 миллионов евро) и нападающий «Краснодара» Федор Смолов (10 млн).

Любопытно, что если брать в расчет рейтинг ФИФА, то среди участников Кубка конфедераций мы уже не на пятом месте, а на седьмом и обходим лишь сборную Новой Зеландии. Как говорит Черчесов: «Странно, что мы выигрываем у Румынии, и падаем, четыре месяца не играем – поднимаемся, значит, есть вопросы к тем, что составляет этот рейтинг ФИФА». 

Рейтинг сборных-участниц Кубка конфедераций-2017 на основе стоимости составов

1.Португалия - 392 млн евро
2.Германия - 338 млн евро
3.Чили - 174 млн евро
4.Мексика - 149 млн евро
5.Россия - 95 млн евро
6.Камерун - 35 млн евро
7.Австралия - 34 млн евро
8.Новая Зеландия - 16 млн евро

Таблица сборных-участниц Кубка конфедераций-2017 на основе рейтинга ФИФА

1. Германия (3 место в рейтинге ФИФА)
2. Чили (4)
3. Португалия (8)
4. Мексика (17)
5. Камерун (32)
6. Австралия (48)
7. Россия (63)
8. Новая Зеландия (95)

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