Харри Кейн: Моя статистика в сборной Англии – настоящий позор

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о своих планах на будущее, а также высказался об игре за сборную Англии.

– Конечно, я хочу стать игроком мирового класса, – говорит нападающий лондонского клуба. – Хочу, чтобы люди сами отнесли меня в категорию лучших, но сейчас меня в этом списке нет, и я это знаю. Тут многое зависит от выступлений на международном уровне. За «Тоттенхэм» я уже успел провести пару удачных сезонов. Теперь нужно сделать следующий шаг, и показать себя в больших матчах за сборную Англии.

– Сейчас я работаю намного больше, чем обычно, – продолжает Кейн. – Мне всего 23 года, и я надеюсь, что все самое лучшее еще впереди. Главное – не останавливаться на достигнутом, продолжать учиться, – заявил форвард «Тоттнехэма».

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Также Кейн рассказал, на кого пытается равняться, а также раскритиковал собственную игру в составе сборной Англии.

– Посмотрите на Криштиану, – говорит футболист. – Этот парень становится главным героем любого матча. Роналду забил в полуфинале, а также в финале Лиги чемпионов. Я хочу пойти по его стопам. Этот нападающий – пример для меня. Надеюсь, в один прекрасный день мне удастся встать с ним на одну ступень.

Будучи игроком, ты всегда стараешься оценивать свое выступление в больших матчах максимально объективно. Лучшие футболисты мира творят историю в таких матчах, как финал Лиги чемпионов. Я тоже хочу получить такой шанс. Но для начала нужно, чтобы вся команда пробилась в финал. Каждый игрок пытается доказать всему миру свою состоятельность. Я – не исключение, и хочу доказать всем, что вхожу в число лучших нападающих планеты.

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Всю жизнь мне приходилось доказывать, что я достоин играть за «Тоттенхэм», – продолжает Харри. – То же самое касается и сборной. 5 голов в 17-ти матчах – настоящий позор. Такой статистики нет ни у кого в мире. Я люблю забивать и быть главным на поле, поэтому постараюсь исправить ситуацию в следующих трех матчах нашей сборной.

Знаете, на клубном уровне легко поддерживать себя в хорошей форме, но нельзя сказать то же самое о сборной, поскольку мы собираемся очень редко. Нужно привыкнуть к этому. Да, я недоволен своей результативностью, но надеюсь, что в эти выходные оформлю хет-трик.

Если честно, я не заглядываю в чужую статистику и не смотрю, как выступали до меня другие форварды сборной Англии. Однако, я пересматриваю записи с их игрой, чтобы чему-то научиться. Например, могу вспомнить Алана Ширера, который был фантастическим игроком не только на клубном уровне. Он сделал многое для сборной. Думаю, глядя на него, я смогу выйти на новый уровень, – заключил Кейн, слова которого приводит ESPN FC.