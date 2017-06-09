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Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Чили

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Чили
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.

КОМАНДА

Сборная Чили – победитель двух последних Кубков Америки и одна из трех лучших команд континента на данный момент. Однако со сменой тренера (в 2016 году место Хорхе Сампаоли занял Хуан Антонио Пицци) чилийцы немного притормозили в отборочном цикле к ЧМ-2018, дважды проиграли Аргентине, и пока не обеспечили себе выход на турнир. Пицци уже признался, что больше всего его беспокоит слабая реализация моментов. Но надеется исправить этот недочет к старту Кубка конфедераций.

В товарищеском матче с Россией, возможно, не сыграют Санчес и Браво. Первый прибыл в расположение сборной позже всех, а второй залечивает повреждение и его хотят поберечь до турнира. Впрочем Санчес уже заявил, что хочет выйти на поле, но все решит разговор с тренером.

ЗВЕЗДА

Алексис Санчес (28 лет, «Арсенал»)

Ключевым игроком сборной по-прежнему считается полузащитник Артуро Видаль. Но в атаке солирует Санчес. Алексис провел блестящий сезон за «Арсенал»: 51 матч, 30 голов, 19 передач. Больше него в Англии забили только Харри Кейн да Ромелу Лукаку, а уж по количеству созданных моментов равных просто нет (78).

Кстати, Алексису осталось забить всего три гола, чтобы добраться до отметки в 40 мячей за сборную. Нападающий уже заявил: «Мы чувствуем себя фаворитами турнира».

ТРЕНЕР

Хуан Антонио Пицци

За тренерскую карьеру 49-летний Пицци успел поработать как в чилийских, так и аргентинских командах, причем нигде не задерживался больше, чем на сезон-полтора. Пицци стал чемпионом с чилийским «Универсидад Католика», выиграл трофей с аргентинским «Сан-Лоренсо». И все-таки проваливался чаще, чем побеждал. Он не смог закрепиться в «Росарио Сентраль» и «Валенсии». А до сборной Чили два года отработал не в самом топовом чемпионате Мексики. С чилийцами тренер пока справляется хорошо. В 2016 году завоевал Кубок Америки, а теперь собирается привезти в страну еще один трофей.

КТО УДИВИТ

Чарлес Арангис (28 лет, «Байер»)

Полузащитник, которого называют «принц Чарльз», с детства брал пример с Алексиса Санчеса и хотел построить такую же успешную карьеру. Арангис – второй успешный проект клуба «Кобрелоа» после Санчеса.

Полузащитник всегда мечтал перебраться в Европу до того, как ему исполнится 20 лет. И был так очарован примером быстрого прогресса Алексиса (прямо из Кобрелоа» нападающий отправился в «Удинезе»), что хотел последовать по его стопам. Тем не менее, осуществить мечту футболисту удалось лишь в 25 лет, в 2015 году он подписал контракт с «Байером».

На данный момент Арангис — один из важнейших игроков сборной, и если бы не травма сразу после переезда в «Байер», давно бы мог войти в список топ-футболистов чемпионата Германии.

КТО РАЗОЧАРУЕТ

Клаудио Браво (34 года, «Манчестер Сити»)

Браво уже разочаровал болельщиков «Манчестер Сити», а заодно и Хосепа Гвардиолу. Хотя в сборной голкипер не давал повода сомневаться в нем. Наоборот, временами творил чудеса на Кубке Америки. Увидим, как поведет себя вратарь после неудачного для него сезона в клубе.

ЦЕЛЬ НА КК

Один из звездных игроков сборной, Артуро Видаль, заявил, что намерен победить в турнире. Полузащитник представлял трофей КК в Чили, а после опубликовал фото с подписью: «Красивый кубок, он должен стать нашим. Нужно работать больше чем обычно, чтобы привезли его обратно в Чили».

Да и какую еще цель может ставить перед собой команда, дважды завоевавшая Кубок Америки? Только первое место.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Игроки сборной Чили регулярно попадают в скандалы накануне важных матчей и турниров. Перед КК-2017 «отличился» Эухенио Мена. Защитник попался полиции Бразилии в состоянии алкогольного опьянения, разогнавшись на совей машине до 166 км/ч. Похожий случай произошел с Алексисом Санчесом перед отборочным матчем с Венесуэлой. Он не пил, но от соблазна прокатиться с ветерком - 155 км/ч - не удержался. Итог – лишение водительских прав. В 2015 году прямо во время Кубка Америки Артуро Видаль так хорошо покутил в казино в свободный от тренировок день, что возвращаясь поутру в отель, разбил свою машину. После он покаялся перед болельщиками, судом и пролил при этом немало слез.

Футболисты сборной требуют от Федерации футбола Чили отдать им сто процентов суммы, которую выплатит ФИФА за участие команды в Кубке конфедераций. Причем ранее федерация и игроки договорились поделить деньги 50 на 50. Но команде до сих пор должны премиальные за Кубок Америки-2015. И ждать выплат еще год игроки не собираются.

Состав по версии «Советского спорта»: Браво, Босежур, Хара, Медель, Исла, Эрнандес, Арангис, Видаль, Санчес, Паредес, Варгас

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