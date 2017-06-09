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Экс-нападающий «Арсенала»: На месте Венгера потребовал бы за Санчеса Агуэро

Источник:  Sky SportsКомментарии
Серхио Агуэро и Алексис Санчес
Серхио Агуэро и Алексис СанчесФото: Gettyimages.ru

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Чарли Николас высказался о возможных трансферах столичного клуба этим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что стан «пушкарей» могут покинуть сразу два игрока – нападающий Алексис Санчес и полузащитник Месут Озил. По информации СМИ, чилиец может воссоединиться с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

«Думаю, владельцы клуба полностью доверяют Гвардиоле, – говорит шотландец. – Пеп взял все под свой контроль, и если он захочет видеть в команде Алексиса Санчеса, то «Сити» обязательно пригласит этого игрока. 

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На месте Венгера я бы потребовал за Санчеса Серхио Агуэро, у которого при Гвардиоле возникли определенные проблемы. Мы ведь помним, сколько раз в минувшем сезоне аргентинец оставался на скамейке запасных.

Что касается трансферов «Арсенала», то здесь, как мне кажется, клубу нужно постараться найти еще одного полузащитника в пару к Санте Касорле. Будь моя воля, пригласил бы в команду Рафаэля Варана из «Реала» и Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона», чтобы усилить защитную линию. 

К тому же, есть ведь Александр Ляказетт. Мы помним, что он был близок к переходу из «Лиона» в «Атлетико», но испанский клуб получил запрет на трансферы, что увеличивает шансы «Арсенала». Мне очень хочется, чтобы Ляказетт переехал в Лондон.

Нужно, как можно скорее решить вопрос будущего Санчеса и Месута Озила, – продолжает Николас. – Чилиец, на мой взгляд, все-таки покинет клуб этим летом, а вот Озил останется в команде, – считает Николас.

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