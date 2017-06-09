Российская серия кольцевых автогонок: команда Suvar Motorsport лидирует

В Смоленской области завершился второй этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Победителем в классе «Туринг-Лайт» стал пилот команды Suvar Motorsport Ильдар Рахматуллин. Благодаря этой победе коллектив, поддерживаемый концерном «Шелл», после двух этапов занимает первое общекомандное место в данном классе. А «Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР» расположился на третьем месте в самом многочисленном классе «Национальный».

Интересно, что в 2017 году «Шелл» решил поддержать сразу две гоночные команды, выступающие в РСКГ — Suvar Motorsport и «Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР». Первая команда Suvar Motorsport, состоящая из двух опытных пилотов Ильдара Рахматуллина и Ильсура Ахметвалеева, выступает в классе «Туринг-Лайт» на автомобилях Renault Twingo. Вторая команда — «Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР», за которую выступают профессиональные пилоты Рафаэль Фаттахов и Антон Ладыгин, соревнуются в классе «Национальный» на автомобилях LADA Kalina II NFR.

«Топливо Shell V-Power отлично подходит для высокотехнологичных двигателей»

«Участие «Шелл» в различных автомобильных соревнованиях является одним из наших приоритетных направлений. Ведь именно на треке мы в полной мере можем протестировать наши инновационные масла и топливо, проверить их надежность и технические характеристики при высоких нагрузках и в самых экстремальных условиях. Например, многократно испытанное в гонках «Формулы-1» фирменное топливо Shell V-Power отлично подходит для всех современных высокотехнологичных бензиновых двигателей, вне зависимости от того, в каких условиях им бы не приходилось работать», - говорит руководитель сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов.

«Шелл» принимает участие во многих гоночных сериях по всему миру. Являясь техническим партнером Scuderia Ferrari, «Шелл» поставляет для болидов «Формулы-1» высококачественные топливо Shell V-Power и смазочные материалы, изготовленные из природного газа с использованием технологии PurePlus.

Также концерн является партнером команды BMW Motorsport, которая принимает участие в популярном кузовном чемпионате DTM, предоставляя немецкой команде моторное масло Shell Helix Ultra для 500-сильных автомобилей BMW M4 DTM.

Примечательно, что с 5 июня 2017 года на АЗС «Шелл» появилось топливо нового поколения – Shell V-Power. Последние разработки концерна позволили усовершенствовать формулу топлива, которая содержит на 25% больше модификаторов трения, что позволяет избежать потерь энергии двигателя, а значит – улучшить его мощность. Более того, Shell V-Power помогает поддержать чистоту двигателя, удаляя имеющиеся отложения. Shell V-Power разработано в партнерстве с командой Ferrari, продается на АЗС «Шелл» и на 99% схоже с топливом, используемым в чемпионате «Формула-1».

Наша справка

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – это официальные соревнования по автомобильным кольцевым гонкам в статусе Чемпионата и Кубка России, которые ведут свою историю с первого Чемпионата СССР по кольцевым гонкам 1955 года. Прямые трансляции гонок ведутся в эфире телеканалов «Матч! Наш спорт» и «АВТО24». Для зрителей вход на всех этапы РСКГ — бесплатный. Следующий этап соревнований пройдет с 17 по 18 июня на автодроме «Нижегородское кольцо».