«Это прорыв». «Зенит», Генич и Стогниенко – о назначении Слуцкого в «Халл Сити»
Сегодня английский «Халл Сити» объявил о назначении российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера.
«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по этому событию.
А вот и отличная новость!) Удачи, Леонид Викторович! Всё получится! ✌🏼️ https://t.co/MlvY4TdmF0— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 9 июня 2017 г.
Наконец-то!!! Удачи, Леонид Викторович!! pic.twitter.com/AXvUsWyCaw— Константин Генич (@GenichK) 9 июня 2017 г.
Ну что, удачи Леониду Викторовичу. https://t.co/hTREpVSzEq— Кирилл Дементьев (@llirik2000) 9 июня 2017 г.
не надо становиться 3-кратным чемпионом чемпионшипа. можно стать всего раз.) следим!) #HullCity pic.twitter.com/EL3UocpAEE— ZhuraWell (@TimZhur) 9 июня 2017 г.
ЛВС начнет работу в Халле со следующей недели. Предсезонный сбор - в начале июля. Первая контрольная игра - с Оксфордом в Португалии 15.07.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 9 июня 2017 г.
👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) 9 июня 2017 г.
И много-много удачи! 👍🏼 https://t.co/JTI9bsDfTl
Ураааааа!!! Это прорыв!!!! https://t.co/mbbbcyoDjw— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 9 июня 2017 г.
.@HullCity From Russia with love pic.twitter.com/xQNlnpiMCy— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 9 июня 2017 г.
Включаю интернеты, а там... То Слуцкий - в FoxSports, то @komandnaya - в Халле! 😳 Ну, или наоборот. Не суть. Главное - это круто:))✊🏻— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 9 июня 2017 г.
Потому что это большая редкость для нашего футбола— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 9 июня 2017 г.
Good deal Hull. He can build the team without spending a lot of money, with existing players— Alex Stone (@AlexSto58565706) 9 июня 2017 г.
«Отличная сделка. Он поможет выстроить хорошую команду без больших денег», – считает английский болельщик.