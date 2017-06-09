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«Это прорыв». «Зенит», Генич и Стогниенко – о назначении Слуцкого в «Халл Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийФото: Gettyimages.ru

Сегодня английский «Халл Сити» объявил о назначении российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по этому событию.

«Отличная сделка. Он поможет выстроить хорошую команду без больших денег», – считает английский болельщик.

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