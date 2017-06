«Это прорыв». «Зенит», Генич и Стогниенко – о назначении Слуцкого в «Халл Сити»

Сегодня английский «Халл Сити» объявил о назначении российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по этому событию.

Good deal Hull. He can build the team without spending a lot of money, with existing players