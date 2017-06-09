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Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Укол от Де Коло. ЦСКА уверенно переиграл «Химки»
Фото: «Советский спорт»

Нандо Де Коло, второй год подряд получив приз имени Александра Гомельского, помог ЦСКА с побед стартовать в финальной серии против «Химок».

ДЕ КОЛО ПРОТИВ ШВЕДА

- И второй год подряд лауреатом приза имени Гомельского становится защитник нашей команды – Нандо Де Коло! – бодро объявляет диктор в зале.

Аплодисменты 4 000 зрителей, заполнивших УСК ЦСКА, дополняют награду, которую как раз вручают одному из лидеров армейцев. Приз, учрежденный газетой «Советский спорт», он забирает второй год подряд. Но если в прошлом сезоне Де Коло победил за явным преимуществом, то теперь главные тренеры российских клубов были не так единодушны. Весь сезон француз боролся за победу с Алексеем Шведом – и в итоге опередил звезду «химчан» на 1 очко.

Правда, время порадоваться наступит позже. Пока же - первый матч финальной серии. Где у Нандо есть отличная возможность в очном споре доказать Шведу, почему именно он победил.

Алексей вытащил «Химки» в финал из тяжелейшего противостояния с «Зенитом». Не в одиночку, нет. Но без его стабильных 28-30 очков этот успех вряд ли был бы возможен. Хватит ли сил на ЦСКА? Вроде бы, «желто-синие» могут спокойно выдохнуть и слегка расслабиться – главной цели на этот сезон они достигли. В Евролигу вышли. Но не сдаваться же без боя?

Тем более, все тот же Швед обе встречи с армейцами по ходу регулярки «благополучно» пропустил – мешали травмы. А где, как не в споре с лучшим клубом страны показывать все, на что способен?

С мотивацией тут проблем нет. Ни у «Химок». Ни лично у их лидера.

ДОСРОЧНЫЙ РАЗГРОМ

Только старт похож на разгром. Пока Де Коло привычно солирует в атаке хозяев, набирая очки в острых проходах, Швед теряется, плотно прикрытый целой россыпью опекунов. ЦСКА быстро отрывается – 10:4 к середине первой четверти. Хорош в краске Кайл Хайнс, вынуждает фолить соперников Милош Теодосич, а Алексей… Мажет все шесть бросков с игры.

Так финал не выиграть!

Правда, и гости не сдаются. Кладет трешку Егор Вяльцев, продавливает под щитами форвардов армейцев Дмитрий Соколов. Борьба чуть выравнивается, пока… на площадку не выходит Семен Антонов.

- Второй финал у меня. Но первый – с ЦСКА. Конечно, хочу выиграть титул! – широко улыбался потом россиянин.

И было отчего! Каждый бросок – точно в цель. Трешка с сиреной о начале большого перерыва. 12 очков за четверть. Ни одного промаха с игры! Да еще – смачный «горшок» на Эрле Роуланде с последующим быстрым отрывом. Ни в одном матче в нынешнем сезоне Антонов столько ЦСКА не приносил! Есть, отчего грустить «химчанам»…

Ведь Швед все так же надежно прикрыт в нападении. Он спорит с судьями. Ругается. Злится. Но каждый дальний выстрел – мимо. Со средней – всего четыре попадания. И если бы не штрафные, все было совсем печально. Так – хоть какое-то подспорье в наборе очков.

ЦСКА же все равно отрывается. К середине третьей четверти ведет плюс 14 – 64:50. К началу последней – плюс 28 (87:59)! Феерит в атаках Де Коло, добавляют своей Хайнс и Антонов, подключается Кори Хиггинс. Разгром!

Разгрома, правда, не будет.

- Увлеклись. Заиграли на публику. «Химки» за это наказали. Так что будет разбор. Но главное – мы все равно победили, - признает Никита Курбанов.

Да, не с двукратной разницей в счете – мощно подключились в концовке Валерий Лиходей и Вячеслав Зайцев. Но все равно уверенно.

Матч

ЦСКА - Химки - 94:88

Состав

ЦСКА: Де Коло (21), Антонов (16), Хайнс (16), Хиггинс (10)

Химки: Швед (18), Зайцев (15), Роуленд (15), Лиходей (10)

Место и дата

08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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