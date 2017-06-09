Андрей Ганин: Кроссфит примет всех!

Андрей Ганин – одно из ведущих лиц в российском кроссфите и единственный россиянин, который четырежды добирался до Регионального этапа Crossfit Games – дважды в составе команды и дважды как индивидуальный атлет.



Games или, по-русски, Игры – крупнейшее состязание в мире фитнеса, на начальных этапах которого принимают участие сотни тысяч людей по всему миру. Организаторы Игр выкладывают в интернет воркауты – участники их выполняют. По итогу, лучших атлетов отбирают на Региональный этап Игр. Те, кто проходят «регионалку», попадают в финальную часть соревнований – пока это не удалось ни одному российскому кроссфитеру.

На днях Ганин вернулся из Мадрида, где сделал свою четвертую попытку преодолеть Региональный этап Crossfit Games. Он занял 14-е место из 40 – но, чтобы пройти дальше, ему надо было попасть в первую пятерку.

Кроссфит – вид спорта, который комбинирует гимнастику, тяжелую и легкую атлетику, функциональные движения. «Советский спорт» расспросил спортсмена о том, чего не хватает русским атлетам, чтобы стать лучшими в кроссфите, какое будущее ждет этот молодой спорт в России, и с чего начинать занятия новичкам.





- В первую очередь, Андрей, каковы впечатления от прошедших Региональных соревнований?

- Соревнования прошли на высоком уровне, как обычно. На мой взгляд, судили жестче, чем в том году – много повторов у атлетов не засчитывали. Сами комплексы имели перекос в сторону гимнастики. Работы с большими отягощениями было мало.

- Организаторы Crossfit Games до последнего дня держат в тайне соревновательные комплексы. Что-то удивило вас, когда задания объявили?

- Удивило то, что большинство лидеров прошлого года в этом году не смогли попасть в топ 10. Из того, что удивило в себе – это легкость, с которой в одном из заданий лез по канату. И еще мешок из финального комплекса очень приятно удивил (Прим. «Советского спорта» -в финальном задании Регионального этапа атлетам нужно максимально быстро «сжечь» 30 ккал на тренажере Assault Bike, сделать 20 берпи с прыжками через коробку (после каждых 4 берпи атлет должен был двигать коробку вперед по дорожке) и сделать 10 взятий с пола мешка весом 68 кг).





- Как вырос уровень атлетов по сравнению с прошлым годом?

- Из всех 40 человек примерно 80% атлетов – это люди, которые участвуют в Региональном Этапе из года в год. Растет ли их уровень? В кроссфите сложно отследить персонально рост каждого атлета. Но, думаю, что да - уровень растет. Лидеры, прошедшие в топ 5 очень сильны, и до них, к сожалению, пока далеко.

Что такое Crossfit Open – грандиозное фитнес-состязание, где принять участие может любой

- Почему российским кроссфитерам пока не удается пройти в финальную часть Игр, на ваш взгляд? Чего им не хватает?

- Не проходим, потому что мы много в чем отстаем от этих ребят. Отстаем в методике, у нас меньше опыта, меньше стаж тренировок в кроссфите. Когда я только узнал про кроссфит в 2012 году, топ атлеты этого сезона уже были региональными атлетами. За их плечами путь, который пока дольше чем наш. Но мы будем стараться, учиться – результаты придут.





- Каких качеств не хватило лично вам? Что вы считаете своей слабой стороной?

- Моя слабая сторона - отжимания в стойке на руках, и вообще слабые руки, если смотреть относительно их длины и моего веса. Первый комплекс забрал слишком много сил. Но он, по моим ощущениям, вообще дался тяжело всем участникам. Двое атлетов снялись с соревнований, даже не закончив первый комплекс. Еще двое прошли первый комплекс, но вышли в середине второго - из-за травм и невозможности продолжать. (Прим. «Советского спорта» - Первое задание Регионального этапа предлагало участникам пробежать 1200 метров в жилете-утяжелителе (вес жилета около 9 кг), а затем максимально быстро сделать 12 раундов из 4 отжиманий в стойке на руках, 8 подтягиваний грудью до перекладины, 12 приседаний – все, не снимая жилета).

- В какую сторону, теперь изменится ваш тренинг по сравнению с тем, каким он был накануне соревнований?

- После соревнований все начинают тренировать то, на чем они провалились. Как и до Региональных Игр, я продолжу тренировать отжимания в стойке. А, кроме того, начну контролировать свой собственный вес. Как бы это депрессивно ни звучало, но мне придется снизить объём сладостей и сахара. Из 40 участников «регионалки», как выяснилось, я был самым тяжелым.

Тренируйся как Рич Фронинг – лучший атлет планеты

- Кроссфит нередко называют спортом для тех, кто уже чего-то добился в другом спорте. Например, вы пришли из гребли, где в 2013 году стали чемпионом мира. Могут ли люди без спортивного бэкграунда составить конкуренцию в кроссфите профессиональным спортсменам?

- Это только отчасти верно – про кроссфит как спорт для тех, кто преуспел в другом спорте. Примерно тот же смысл в убеждении, что математикам проще играть в шахматы. На самом деле, проще тем, кто занимается этим профессионально. Если вы начали с кроссфита, не имея других спортивных достижений, но давно занимаетесь, участвуете в соревнованиях – у кроссфит-атлетов, которые пришли из других видов спорта, не будет очевидных преимуществ перед вами. Возможно, они будут сильнее в каких-то специализированных движениях, но и только.





- С чего начать путь в кроссфите совсем новичку - который никогда не занимался никаким спортом? Можете дать несколько простых советов начинающим для их старта?

- Начать нужно с оценки своей собственной формы. Люди приходят в кроссфит, находясь в разных кондициях – нужно понимать, что вы можете, а чего нет. Это поможет составить грамотный тренинг-план.

Если вы хотите в будущем идти на соревнования, однозначно надо идти заниматься к тренеру, в специализированный зал. Если просто тренируетесь самостоятельно для себя – разнообразьте свои тренировки. Включите в них то, чего никогда раньше не делали: новые схемы, новые движения. А еще – думайте, следите за тем, как организм реагирует на тренинг, читайте, смотрите, учитесь!

Андрей Ганин - личные рекорды

(источник – профиль атлета на сайте games.crossfit.com)

Приседания со штангой на спине – 200 кг

Становая тяга – 260 кг

Рывок штанги – 120 кг

Максимальное количество подтягиваний за раз - 63

ДВЕ ПРОСТЫХ КРОССФИТ-ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Angie

На время сделать: 100 подтягиваний, 100 отжиманий от пола, 100 скручиваний на пресс, 100 приседаний. Переходить к следующему движению можно только тогда, когда выполнили 100 повторов предыдущего.

Helen

На время сделать три раунда бега на 400 м, 21 мах гирей 24 кг, 12 подтягиваний