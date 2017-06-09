Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй7:6, 3:2Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Ганин: Кроссфит примет всех!

Михаил Боков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Ганин: Кроссфит примет всех!
Фото: Instagram

Андрей Ганин – одно из ведущих лиц в российском кроссфите и единственный россиянин, который четырежды добирался до Регионального этапа Crossfit Games – дважды в составе команды и дважды как индивидуальный атлет.

Games или, по-русски, Игры – крупнейшее состязание в мире фитнеса, на начальных этапах которого принимают участие сотни тысяч людей по всему миру. Организаторы Игр выкладывают в интернет воркауты – участники их выполняют. По итогу, лучших атлетов отбирают на Региональный этап Игр. Те, кто проходят «регионалку», попадают в финальную часть соревнований – пока это не удалось ни одному российскому кроссфитеру.

На днях Ганин вернулся из Мадрида, где сделал свою четвертую попытку преодолеть Региональный этап Crossfit Games. Он занял 14-е место из 40 – но, чтобы пройти дальше, ему надо было попасть в первую пятерку.

Кроссфит – вид спорта, который комбинирует гимнастику, тяжелую и легкую атлетику, функциональные движения. «Советский спорт» расспросил спортсмена о том, чего не хватает русским атлетам, чтобы стать лучшими в кроссфите, какое будущее ждет этот молодой спорт в России, и с чего начинать занятия новичкам.


- В первую очередь, Андрей, каковы впечатления от прошедших Региональных соревнований?
- Соревнования прошли на высоком уровне, как обычно. На мой взгляд, судили жестче, чем в том году – много повторов у атлетов не засчитывали. Сами комплексы имели перекос в сторону гимнастики. Работы с большими отягощениями было мало.

- Организаторы Crossfit Games до последнего дня держат в тайне соревновательные комплексы. Что-то удивило вас, когда задания объявили?
- Удивило то, что большинство лидеров прошлого года в этом году не смогли попасть в топ 10. Из того, что удивило в себе – это легкость, с которой в одном из заданий лез по канату. И еще мешок из финального комплекса очень приятно удивил (Прим. «Советского спорта» -в финальном задании Регионального этапа атлетам нужно максимально быстро «сжечь» 30 ккал на тренажере Assault Bike, сделать 20 берпи с прыжками через коробку (после каждых 4 берпи атлет должен был двигать коробку вперед по дорожке) и сделать 10 взятий с пола мешка весом 68 кг).


- Как вырос уровень атлетов по сравнению с прошлым годом?
- Из всех 40 человек примерно 80% атлетов – это люди, которые участвуют в Региональном Этапе из года в год. Растет ли их уровень? В кроссфите сложно отследить персонально рост каждого атлета. Но, думаю, что да - уровень растет. Лидеры, прошедшие в топ 5 очень сильны, и до них, к сожалению, пока далеко.

Что такое Crossfit Open – грандиозное фитнес-состязание, где принять участие может любой

- Почему российским кроссфитерам пока не удается пройти в финальную часть Игр, на ваш взгляд? Чего им не хватает?
- Не проходим, потому что мы много в чем отстаем от этих ребят. Отстаем в методике, у нас меньше опыта, меньше стаж тренировок в кроссфите. Когда я только узнал про кроссфит в 2012 году, топ атлеты этого сезона уже были региональными атлетами. За их плечами путь, который пока дольше чем наш. Но мы будем стараться, учиться – результаты придут.


- Каких качеств не хватило лично вам? Что вы считаете своей слабой стороной?
- Моя слабая сторона - отжимания в стойке на руках, и вообще слабые руки, если смотреть относительно их длины и моего веса. Первый комплекс забрал слишком много сил. Но он, по моим ощущениям, вообще дался тяжело всем участникам. Двое атлетов снялись с соревнований, даже не закончив первый комплекс. Еще двое прошли первый комплекс, но вышли в середине второго - из-за травм и невозможности продолжать. (Прим. «Советского спорта» - Первое задание Регионального этапа предлагало участникам пробежать 1200 метров в жилете-утяжелителе (вес жилета около 9 кг), а затем максимально быстро сделать 12 раундов из 4 отжиманий в стойке на руках, 8 подтягиваний грудью до перекладины, 12 приседаний – все, не снимая жилета).

- В какую сторону, теперь изменится ваш тренинг по сравнению с тем, каким он был накануне соревнований?
- После соревнований все начинают тренировать то, на чем они провалились. Как и до Региональных Игр, я продолжу тренировать отжимания в стойке. А, кроме того, начну контролировать свой собственный вес. Как бы это депрессивно ни звучало, но мне придется снизить объём сладостей и сахара. Из 40 участников «регионалки», как выяснилось, я был самым тяжелым.

Тренируйся как Рич Фронинг – лучший атлет планеты

- Кроссфит нередко называют спортом для тех, кто уже чего-то добился в другом спорте. Например, вы пришли из гребли, где в 2013 году стали чемпионом мира. Могут ли люди без спортивного бэкграунда составить конкуренцию в кроссфите профессиональным спортсменам?
- Это только отчасти верно – про кроссфит как спорт для тех, кто преуспел в другом спорте. Примерно тот же смысл в убеждении, что математикам проще играть в шахматы. На самом деле, проще тем, кто занимается этим профессионально. Если вы начали с кроссфита, не имея других спортивных достижений, но давно занимаетесь, участвуете в соревнованиях – у кроссфит-атлетов, которые пришли из других видов спорта, не будет очевидных преимуществ перед вами. Возможно, они будут сильнее в каких-то специализированных движениях, но и только.


- С чего начать путь в кроссфите совсем новичку - который никогда не занимался никаким спортом? Можете дать несколько простых советов начинающим для их старта?
- Начать нужно с оценки своей собственной формы. Люди приходят в кроссфит, находясь в разных кондициях – нужно понимать, что вы можете, а чего нет. Это поможет составить грамотный тренинг-план.

Если вы хотите в будущем идти на соревнования, однозначно надо идти заниматься к тренеру, в специализированный зал. Если просто тренируетесь самостоятельно для себя – разнообразьте свои тренировки. Включите в них то, чего никогда раньше не делали: новые схемы, новые движения. А еще – думайте, следите за тем, как организм реагирует на тренинг, читайте, смотрите, учитесь!

Андрей Ганин - личные рекорды

(источник – профиль атлета на сайте games.crossfit.com)

Приседания со штангой на спине – 200 кг

Становая тяга – 260 кг

Рывок штанги – 120 кг

Максимальное количество подтягиваний за раз - 63

ДВЕ ПРОСТЫХ КРОССФИТ-ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Angie

На время сделать: 100 подтягиваний, 100 отжиманий от пола, 100 скручиваний на пресс, 100 приседаний. Переходить к следующему движению можно только тогда, когда выполнили 100 повторов предыдущего.

Helen

На время сделать три раунда бега на 400 м, 21 мах гирей 24 кг, 12 подтягиваний

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Песьяковым
Футбол
Хайко Херрлих стал главным тренером леверкузенского «Байера»
Футбол
Абаев подписал контракт с «Ростовом»
Футбол
Саньоль официально вошел в тренерский штаб «Баварии»
все новости