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Рашид Рахимов: Слуцкий должен понять английский менталитет

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рашид Рахимов: Слуцкий должен понять английский менталитет
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился своими впечатлениями о назначении на пост наставника «Халл Сити» Леонида Слуцкого.

- Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити». Насколько это полезно и для него самого и для нашей страны?
- Лично я за него очень рад, пусть это и не премьер-лига, но все-таки Англия. Чемпионшип - такой же сильный турнир, многие команды из этой лиги могут играть и в АПЛ. 

Возможно, ему в какой-то степени помогли с этим назначением. Но надо понимать, что если мы говорим о больших английских клубах, то там работают тренеры, которые выигрывали Лигу чемпионов, чемпионаты мира, то есть профессионалы с серьезным резюме. Все остальные в основном британцы, и пробиться туда достаточно сложно. Поэтому мы все должны за него порадоваться и, естественно, поддержать. Он будет представлять нашу классическую школу тренеров, что является очень важным моментом. От себя также хочу пожелать ему удачи.

- С какими трудностями в первую очередь предстоит столкнуться нашему специалисту?
- Самое главное – он должен понять английский менталитет. Их ментальность с нашей никак не схожа. В этом смысле есть много нюансов. Понятно, что за время, проведенное там после ухода из ЦСКА, он получил кое-какой опыт, познакомился с традициями. Но я думаю, очень важно, как он себя поведет на практике.

Если с кем-то говоришь, советуешься, кто-то тебя наставляет - это одно. Но на деле совсем другое: надо знать устои клуба, Англии, пробовать адаптироваться. Вот хотелось бы посмотреть, как он будет с этим справится. Человек он интеллектуальный, и я верю, что у него получится.

- Стоит ли ожидать того, что за Слуцким могут поехать некоторые российские игроки, в том числе из ЦСКА?
- Я бы не стал об этом говорить, сейчас по крайней мере. Леонид Викторович только возглавил клуб. Для начала надо разобраться с действующим составом, познакомиться с игроками. Рассуждать о возможных трансферах сегодня – не имеет никакого смысла.

- Надо ли нашим тренерам пробовать свои силы на западе?
- Думаю, это было бы полезно для нашей тренерской школы. Я всегда говорил, что российским специалистам сейчас непросто. А потому, мне кажется, этот шаг Слуцкого подтолкнет многих других тренеров последовать его примеру. Ведь у нас очень много тех, кто по уровню не уступает Леониду Викторовичу. Но не у всех есть возможность себя предложить, поскольку надо обладать определенными знаниями, языком… Опять же знать ментальность людей, независимо от того, где находится тренер: в Англии или в Германии. Я считаю, что если мы не будем двигаться в этом направлении, а по-прежнему останемся вариться только в своем соку – это будет неправильно.

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