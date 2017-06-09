Геннадий Головкин: Поведение Альвареса – показуха для девочек
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем поединке с Саулем Альваресом, который пройдет в Лас-Вегасе 16 сентября.
– Это самый значимый бой в вашей карьере?
– Абсолютно. Это самый большой бой в моей карьере. Знаете, я очень ждал его последние два года... Сейчас это очень серьезно.
– Когда-нибудь сталкивались с таким сильным боксером как «Канело»?
– Нет, никогда. Я думаю, что он первый. Он — первый настоящий чемпион.
– Ваша подготовка будет отличаться от предыдущей?
– Она будет такой же на 100%. Хотя будет немного отличаться по стилю. Альварес знает меня, я знаю его. Мы тренировались вместе четыре года назад. Но теперь он другой. У моего тренера Абеля Санчеса есть план.
– Бой пройдет всю дистанцию или нам ждать нокаута?
– Я не знаю, это бокс. Это большая битва для нас. Я думаю, что будет «Биг драма шоу». И без разницы с нокаутом или без него.
– «Канело» ждет серьезное потрясение?
– Конечно.
– Вы увидели какие-нибудь недостатки в его поединке с Чавесом-младшим?
– Бой был информативным для меня. Почему у Канело не получилось его добить? В смысле, почему не было ни одного падения. Не мог его остановить? Это интересно. Но Чавес выглядел ужасно.
– Должен ли был «Канело» пойти на нокаут?
– Да, должен.
– Почему «Канело» в перерывах между раундами не садился на стул?
– Это обман и показуха. Если у тебя так много сил и энергии, прошу, покажи их в следующем раунде, нет? Если ты не хочешь садиться после первого раунда, пожалуйста, заверши бой во втором. Не знаю, может, он устраивал какую-то показуху для девочек
– Готовятся два больших вечера — Канело-Головкин и Мэйвезер-Макгрегор. Почему фанаты должны следить именно за твоим боем, а не за другим?
– Потому что наш бой будет настоящим. Знаете, мне не интересны Флойд и Конор. Думаю, что это хороший бой для Конора. Он заработает много денег для своей семьи, на всю жизнь. Мне же это совсем не интересно. Мое внимание сосредоточено на настоящих боях.
– Вы когда-нибудь встретитесь с Флойдом Мэйвезером на ринге?
– Нет, этого не будет. Вряд ли он боится — просто знает, что для него это невозможно.