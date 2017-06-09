Геннадий Головкин: Поведение Альвареса – показуха для девочек

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем поединке с Саулем Альваресом, который пройдет в Лас-Вегасе 16 сентября.



– Это самый значимый бой в вашей карьере?

– Абсолютно. Это самый большой бой в моей карьере. Знаете, я очень ждал его последние два года... Сейчас это очень серьезно.



– Когда-нибудь сталкивались с таким сильным боксером как «Канело»?

– Нет, никогда. Я думаю, что он первый. Он — первый настоящий чемпион.



– Ваша подготовка будет отличаться от предыдущей?

– Она будет такой же на 100%. Хотя будет немного отличаться по стилю. Альварес знает меня, я знаю его. Мы тренировались вместе четыре года назад. Но теперь он другой. У моего тренера Абеля Санчеса есть план.



– Бой пройдет всю дистанцию или нам ждать нокаута?

– Я не знаю, это бокс. Это большая битва для нас. Я думаю, что будет «Биг драма шоу». И без разницы с нокаутом или без него.



– «Канело» ждет серьезное потрясение?

– Конечно.



– Вы увидели какие-нибудь недостатки в его поединке с Чавесом-младшим?

– Бой был информативным для меня. Почему у Канело не получилось его добить? В смысле, почему не было ни одного падения. Не мог его остановить? Это интересно. Но Чавес выглядел ужасно.



– Должен ли был «Канело» пойти на нокаут?

– Да, должен.



– Почему «Канело» в перерывах между раундами не садился на стул?

– Это обман и показуха. Если у тебя так много сил и энергии, прошу, покажи их в следующем раунде, нет? Если ты не хочешь садиться после первого раунда, пожалуйста, заверши бой во втором. Не знаю, может, он устраивал какую-то показуху для девочек



– Готовятся два больших вечера — Канело-Головкин и Мэйвезер-Макгрегор. Почему фанаты должны следить именно за твоим боем, а не за другим?

– Потому что наш бой будет настоящим. Знаете, мне не интересны Флойд и Конор. Думаю, что это хороший бой для Конора. Он заработает много денег для своей семьи, на всю жизнь. Мне же это совсем не интересно. Мое внимание сосредоточено на настоящих боях.



– Вы когда-нибудь встретитесь с Флойдом Мэйвезером на ринге?

– Нет, этого не будет. Вряд ли он боится — просто знает, что для него это невозможно.





