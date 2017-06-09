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О чем думает «Супермен»? Стивенсон выбирает между Альваресом и поясами

Сабир Магдеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
О чем думает «Супермен»? Стивенсон выбирает между Альваресом и поясами
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» - прошедшем в Канаде вечере бокса, в котором на ринг вышли Элейдер Альварес и Жан Паскаль, а также Адонис Стивенсон и Анджей Фонфара.

Накануне главного события вечера на ринге выясняли отношения Жан Паскаль, проигравший два поединка Сергею Ковалеву, и, небитый колумбиец Элейдер Альварес. Победа позволяла Паскалю надеться на встречу со Стивенсоном, поскольку Альварес занимает первое место в рейтинге WBC и является обязательным претендентом на пояс Адониса.

Бой начался сумбурно. Альварес удерживал Паскаля на удобной ему дистанции благодаря разнице в длине конечностей и, бросающемуся в глаза преимуществу в скорости рук. Тактика Паскаля была проста: сближаться и пытаться смять соперника физической силой. Благо, ее у него всегда было с лихвой. Но после первых двенадцати минут боя стало понятно, что помимо размашистого правого кросса канадцу предложить нечего. Только ближе к концу боя, он задел Альвареса левым боковым и, казалось было, потряс, но добить не смог. Колумбиец же ловко пользовался своими преимуществами и спокойно вел бой, пока в концовке не решил устроить «драку», которая все же кончилась в его пользу. В итоге, победа большинством голосов (114-114, 117-111, 116-112), к искреннему удивлению Паскаля, досталась Альваресу, и он остался обязательным претендентом по линии WBC.

Гораздо более зрелищным, но и более коротким оказался главный бой вечера. Бывший сутенер и действующий чемпион мира по версии WBC Адонис Стивенсон встретился с поляком Анджеем Фонфарой, которого он уже побеждал три года назад. И на этот раз поставил окончательную точку в очном противостоянии.

Стивенсон отсиживался на задней ноге и использовал любую возможность, чтобы нанести удар в разрез своей левой, Фонфара двигался и через джеб готовил свои атаки. После очередного удара в разрез он оказался на настиле ринга. Анджей встал, но не успел полностью восстановится, чем воспользовался Стивенсон, прижавший его к канатам и принявшийся «вбивать» свою левую. Казалось, рефери должен уже остановить бой, но гонг спас Фонфару от очередного досрочного поражения в первом раунде.

Второй раунд Стивенсон начал с намерением завершить этот бой как можно скорее. После трех подряд попаданий левой в разрез и последующей комбинации, когда Фонфара уже был у канатов, рефери все же остановил бой, хотя поляк готов был продолжать и не показывал никаких признаков потрясения.

Эта добровольную защита титула стала для Стивенсона восьмой подряд. Фонфара снова отбросил себя в рейтингах и показал свою беспомощность против боксеров-левшей, проиграв второй бой из последних трех досрочно.

О дальнейших планах Стивенсона сказать что-либо невозможно. На словах он готов встретиться с победителем боя Ковалев-Уорд, а не деле который год избегает обязательного претендента Альвареса. А может Адонис, называющий себя «Суперменом», задумал пойти на «рекорд» и уже запланировал девятую добровольную защиту подряд?

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