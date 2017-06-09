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Вместо Бердыева - Кучук, а на фланге - Паршивлюк. В «Ростове» начались перемены

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вместо Бердыева - Кучук, а на фланге - Паршивлюк. В «Ростове» начались перемены
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о последних событиях в донском клубе.

В пятницу «Ростов» «взорвал» российский футбольный мир новостями. Разбираемся, кто теперь тренирует «мужиков», кто ушел из команды, и на кого надеяться болельщикам желто-синих в ближайшем будущем.

ТРЕНЕР – КУЧУК

Примерно в конце мая в руководстве «Ростова» поняли, что сохранить Курбана Бердыева не удастся, поэтому в клубе начали активно искать нового главного тренера. Выбирали на Дону из трех кандидатов: Роберта Евдокимова, Рашида Рахимова и Леонида Кучука. Первые две кандидатуры отпали после предварительных консультаций, и в итоге выбор пал на бывшего наставника «Локомотива» и «Кубани».

В первых числах июня Кучук прилетел в Ростов-на-Дону, где и прошла решающая стадия переговоров. После этого белорус отправился забирать трудовую книжку из украинской «Стали», а также формировать тренерский штаб.

В пятницу днем после «Ростов» официально объявил о том, что Кучук – новый главный тренер желто-синих. Как и сообщал «Советский спорт», в его штаб вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер вратарей), Сергей Клещенко (тренер).

К радости болельщиков в «Ростове» остался и Дмитрий Кириченко, который 2,5 года помогал Курбану Бердыеву. В Казань легенду донского клуба не взяли, а вот дома его знания лишними не будут.

ПОТЕРИ

А началась пятница с потерь. Уже к полудню клуб объявил об уходе трех футболистов: Сесар Навас, Сослан Джанаев и Никита Медведев покинули «Ростов» в качестве свободных агентов. Испанец, скорее всего, продолжит карьеру в «Рубине». Там же может оказаться и Джанаев. По нашим данным, ближайший помощник Бердыева Виталий Кафанов рассчитывает, что скоро Сослан заменит Сергея Рыжикова в воротах казанцев.

Что касается другого вратаря, то Медведев уже одной ногой в «Локомотиве». Место в стартовом составе ему никто не обещал, но конкуренцию Гилерме рекордсмен премьер-лиги по продолжительности «сухой» серии составить сможет.

НОВИЧКИ

К вечеру пресс-служба ростовчан начала объявлять новичков. Начали с вратарей. Илья Абаев подписал контракт на год с возможностью продления, а Сергей Песьяков будет играть в «Ростове» ближайшие два сезона. Самым громким трансфером «на вход» стал переход Сергея Паршивлюка. Воспитанник «Спартака» заменит Дениса Терентьева на правом фланге обороны. Контракт бывшего капитана красно-белых с «Ростовом» рассчитан на два года.

А ранее желто-синие объявили еще об одном новичке. Поляк Мацей Вилюш подписал соглашение на три года. Интересно, что игра защитника произвела впечатление на Бердыева. Именно он рекомендовал «Ростову» приобрести этого футболиста.

ПОРА НА СБОРЫ

В пятницу утром футболисты «Ростова» собрались в одной из клиник Москвы, где игроки, которые не участвуют в матчах сборных, прошли медобследование. Среди тех, кто ходил по врачам, были новички, а также Максим Григорьев, Александр Трошечкин и Дмитрий Скопинцев. Трио вернулось из аренд и будет готовиться с желто-синими к новому чемпионату.

А в субботу у «Ростова» начинается первый сбор, который пройдет в Австрии и продлится до 20 июня.

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