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Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?
Фото: Photo.khl.ru

ФХР представила в Минспорта расширенный список 50-ти кандидатов в сборную на следующий, олимпийский сезон. В реестре не нашлось места Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергея Бобровскому, Владимиру Тарасенко, Павлу Дацюку и Вячеславу Войнову. А лицо КХЛ Илью Ковальчука поместили в золотой запас. Почему?

Всякие списки кандидатов – предварительные, расширенные и прочие – всегда вызывают интерес. ФХР, подготовившая эту «бумагу» для Минспорта, оперативно прокомментировала свое творение: мол, документ этот для внутреннего пользования, так что обсуждать его смысла нет. Тем более что состав у нас формирует исключительно тренерский штаб сборной во главе с Олегом Знарком. Но рождается законный вопрос: почему этот «документ» нельзя дополнить фамилиями всех звезд, которые на карандаше? Чтобы априори исключить кипение страстей и пересуды болельщиков.

Одно дело наши энхаэловцы, их в списке всего дюжина. В любом случае в олимпийский Пхенчхан сильнейшая лига мира никого не отпустит, комиссар НХЛ Гарри Бэттман не раз это повторял. Тем не менее Овечкину, Малкину, Бобровскому, Тарасенко, защитнику-ветерану Маркову должно быть обидно за то, что их в списке кандидатов проигнорировали. Как и наливающемуся силой Зайцеву.

И уж тем более «Волшебнику» Дацюку, капитану сборной на Олимпиаде в Сочи, домашнем ЧМ-2016 и Кубке мира-2016. Зато другой капитан, «Сибири», Санников (бронзовый призер ЧМ-2016) наверняка несказанно удивлен, обнаружив свою фамилию сразу в двух списках – основном и резервном. Сразу угадывается отношение к нему наставника сборной, желающего видеть его в своем СКА.

Ситуация с Дацюком более или менее понятна и объяснима. «Волшебника» замучили травмы. А когда тебе почти сорок, нет уверенности в самом ближайшем спортивном будущем. Как-то модный футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал: «Был у меня игрок, сегодня – в полном порядке, завтра – никакущий». Да и рафинированный режимщик Федоров после Вакувера-2010 признался, чего ему стоило в 40 лет сыграть на Олимпиаде.

Мозякину только 36, и он в основном списке. О его ровеснике и пока бывшем одноклубнике Зарипове как о потенциальном сборнике нас, похоже, заставляют забыть. Хотя кажется, что олимпийская перспектива Пхенчхана – наилучшая мотивация для Зари, пока не продлившего контракт с «Магниткой».

Ковальчук оказался среди резервистов, в молодежной компании. Неужели Кови после размолвки в позапрошлом плей-офф в СКА ударной игрой в минувшем сезоне не заслужил прописки в олимпийской сборной? Напомним, на Кубке Первого канала-2016 именно его признали самым ценным на турнире.

Еще до начала финальной серии «Магнитка» - СКА на одной из открытых тренировок сборной в Новогорске мне шепнули, что Ковальчука не очень-то хотят видеть на чемпионате мира. Он туда не поехал по причине травмы. А потом вдруг засобирался в НХЛ, хотя выйти на свой прежний заокеанский уровень в 34 года вряд ли сумеет. И упустит последний шанс стать олимпийским чемпионом.

Забыли в ФХР форвардов Широкова и Локтионова из минской золотой обоймы, а также о продолжающем подавать надежды Прохоркине.

Вратарская олимпийская линия – на бумаге слишком молодая. Ни одного опытного голкипера. Ни Кошечкина, ни Ерёменко. Нет и прибавляющего в мастерстве и надежности казанского «барса» Гарипова. При этом есть Демченко, проигравший в Челябинске конкуренцию чеху Францоузу. А также малогабаритный Кареев, за космические деньги проданный «Кузней» в Уфу.

В линии обороны не нашлось места минским чемпионам Чудинову, Яковлеву и Зубареву, ныне питерским армейцам. Нет почему-то железнодорожника Любушкна, зато присутствует его куда менее надежный одноклубник Рафиков. А вот чем объяснить отсутствие двукратного обладателя Кубка Стэнли Войнова – вопрос, остающийся без внятного ответа. Наверное, его просто забыли включить в список.

Владислав Домрачев

Напоследок предлагаем свой вариант списка кандидатов для Пхенчхана-2018.

Вратари – Сорокин (ЦСКА), Шестёркин (СКА), Кошечкин*, Самсонов (оба - Металлург Мг), Ерёменко* (Динамо М).

Защитники – Белов, Зуб, Рыков, Чудинов*, Яковлев*, Зубарев* (все – СКА), Киселевич, Ожиганов, Науменков (все – ЦСКА), Гавриков, Любушкин* (оба – Локомотив), Трямкин* (Автомобилист).

Нападающие – Дацюк*, Ковальчук**, Плотников, Гусев, Широков*, Прохоркин*, Калинин* (все – СКА), Андронов, Телегин, Ничушкин, Капризов, Шалунов**, Шумаков**, Светлаков (все – ЦСКА), Ткачев (Ак Барс), Красковский, Коршков, Полунин**, Локтионов* (все – Локомотив), Санников (Сибирь), Голышев (Автомобилист), Мозякин, Зарипов** (оба – Металлург Мг).

* нет в списке ФХР.

** в списке резервистов ФХР.

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