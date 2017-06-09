Виталий Мутко: Черчесов останется до чемпионата мира при любом результате

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» и президент РФС Виталий Мутко в интервью «Советскому спорту», которое он дал за несколько часов до начала матча сборных России и Чили, рассказал о подготовке к Кубку конфедераций и поделился своим взглядом на проблемы национальной команды.

«СТРАНА ГОТОВА К КУБКУ КОНФЕДЕРАЦИЙ»

- Уже совсем скоро - начало Кубка конфедераций. Как оцените готовность к этому турниру и к чемпионату мира?

- Если посмотреть на весь этот проект – он огромный. Он включает в себя подготовку не только спортивной инфраструктуры. Это и готовность всех городов. Сама программа включает в себя 11 подпрограмм: транспорт, медицина, связь, спорт, безопасность… Все очень серьезно и вовлечено очень много людей, структур, организаций. И первое, что я хотел бы сказать: все очень ответственно подошли к своим участкам работы. Все программы и концепции готовы. Мы их 2 июня передали ФИФА. Теперь все находится во временном управлении ФИФА. Мы запустили сервисы, например, безвизовый въезд в страну для обладателей билетов и паспорта болельщика. Мы все тестируем, проводим учения, вносим коррективы. Могу сказать, что страна, четыре города, где пройдет турнир, готовы к Кубку конфедераций. И, надеюсь, все пройдет на самом высоком уровне. А для нас это возможность посмотреть наш потенциал и сделать выводы к чемпионату мира. 13 июня я еще раз проведу видеоконференцию со всеми городами, 14-го, если нужно, съезжу в какой-то город, а уже 16-го будем встречать в Санкт-Петербурге президента ФИФА и готовиться к первому матчу.

- Вы говорите, что страна готова. А сборная России готова к Кубку конфедерации?

- Сборная России переживает сложный период. Это новая команда и главная ее задача сейчас – подготовка к чемпионату мира. Как, наверное, и у многих других участников Кубка конфедерации. Мы не играли официальные матчи, мы играем только контрольные, как их сейчас называют. Так что сейчас на официальном турнире нам очень важно ответить на вопросы: где мы находимся, что у нас и как. Я вижу, как работает главный тренер, как настроены игроки. Мы движемся в правильном направлении. И абсолютно уверен, что этот труд принесет результат.

- То есть у вас никогда не было сомнений, что вы сделали правильный выбор и что Черчесов – тот самый главный тренер, который нужен сборной России сейчас? После 63-го места в рейтинге ФИФА, после результатов в товарищеских матчах?

- Рейтинг - это вообще отдельная тема для разговора. Вопрос не в рейтингах, порой даже не в результатах. Вопрос в той игре, которую показывает команда, в том футболе, который нравится или не нравится людям. Мы ЧМ-2014 и Евро-2016 провалили, и у людей есть негативная оценка сборной. Это надо исправлять. Я, так же как и вы, в чем-то сомневался. У каждого человека при виде того, что мало что изменилось, будут возникать разные мысли. Но старался следить за командой, нашел время съездить в Инсбрук на два дня, посмотреть как проходит работа, как она воспринимается командой. И я увидел, что делается-то все правильно. Труд всегда должен вознаграждаться результатом.

- Самые большие сомнения были после первого тайма матча с Бельгией?

- Да, вы правы. Он наложился на игру в Краснодаре с Кот-д’Ивуаром. Но смотрел я нашу молодежную сборную под руководством Евгения Бушманова. И мне нравится этот короткий пас, этот рисунок игры. Я смотрел, как играют Германия с Данией. Датчане тоже пропустили, но было видно, как чего они хотят. Мы сейчас видим, что у сборной есть желание. Все же видят, как Джикия ценой возможной травмы спасает ворота, как Зобнин, не задумываясь, идет в единоборство. Это говорит о том, что есть настрой.

- Матч с Венгрией вам понравился?

- Видно было, что команда после нагрузок, что ребятам нужно время, чтобы разбегаться. А потом было видно, что хотим делать. Видим, что Федя Смолов нашел свое место – ему же нужно пространство, в угол его не надо загонять, он же бьет с обеих ног превосходно. Было видно, какой объем работы Бухаров сделал. Ребятам нужно только заматереть.

«ПРЕДЛАГАЛ СЛУЦКОМУ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ»

- На Черчесова идет большое давление. Можно ли сказать, что после любого результата на Кубке конфедераций он останется во главе сборной?

- На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что можно так сказать. Но вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал что с ним будет дальше.

- А как же Слуцкий?

– Первое предложение, которое я сделал Леониду Викторовичу во Франции, - это продлить контракт. Я считаю, что он очень талантливый и интересный тренер. Мы сразу после игры с Уэльсом закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: «Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом». На что он мне ответил: «Я наступил на грабли, на которые уже наступали мои предшественники». Вы знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней. А так Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать.

– Психологически устал?

– Конечно, я согласен. Понимаете, мы много говорим о футболе, его развитии. Моя цель – стабилизировать ситуацию, наделить каждый субъект объемом полномочий и ответственности. Например, РФПЛ составляет календарь – нужно, чтобы они подходили к этому ответственно. Когда они переходили на «осень-весна», задачу ставили синхронизировать с европейским календарем. А потом делаете все наоборот! В чем смысл? Если в декабре будет играться топовый матч, кто будет на футбол ходить? Понимаете, в этом вопросе много зависит от ситуации. Понятно, идет давление на сборную, на тренера. Устанешь от такого. Я смотрю на другие страны, там команда выше 13-го места не поднимается, а они полный стадион собирают. У команды есть понятная философия, люди понимают, во что они играют, какие перед ними цели. Поэтому там футбол воспринимается как зрелище. Наша задача – вернуть доверие к футболу. Я иногда думаю: «Неужели наш предел 15 тысяч?» Сейчас у нас есть уникальная возможность поднять интерес к футболу. Я все это вижу, читаю. Критикуют, что, мол, стадионы строят, а они потом стоять будут. Так надо работать. Галицкий пришел, сначала к нему по три тысячи приходило, а сегодня – уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Я не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного клуба. Ему пять миллиардов спонсор отпускает, в чем смысл работы? Зачем?

– Вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы приехали, уехал Артем Дзюба. Расскажите, может, мы чего-то не знаем.

– Вы практически все знаете. Артема мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет: если было бы, он бы сам давно это сказал. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством клуба. Ему надо принимать какое-то решение по поводу колена. Да, у него есть проблемы. Естественно, когда он приезжает в команду, есть определенный объем работы. Конечно, в определенном состоянии человек его выполнять не может. Мы видим, что кто-то выбывает, но это временно. Артем взрослый, серьезный спортсмен. Мы сели, поговорили, он мне сказал: «Понимаете, я занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов». Прочитал в прессе, что сейчас они решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, я знаю Роберто Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался, это серьезный и жесткий человек. У него такой же подход будет.

– Смущает то, что сам Артем говорил, что ему не нужна операция.

– Операции не будет. Вы меня не услышали. Вопрос в другом: условно, каждый в команде пробежал 30 километров. Если спортсмен А пробегает 10 или 15, вы же понимаете, что происходит дальше? Есть набор определенных вещей, которые нужно выполнить. Почему Вася Березуцкий не играет? Его всем не хватает. Вы вспомните, кто с Англией пошел вперед и забил мяч. Это человек, который создает микроклимат. Может, молодым защитникам как раз его и не хватает. Но когда он садится и начинает рассказывать о своих проблемах, ты все прекрасно понимаешь. На этом стоит закрыть эту тему, чтобы не вызывать лишних дискуссий. Мы бы, например, очень хотели, чтобы сыграл Марио Фернандес. Это не значит, что он бы сразу получил место в стартовом составе, но на него определенно рассчитывали.

- Так Фернандес получил разрешение играть за сборную России?

- У него вышел срок проживания в России. Теперь никаких специальных бумаг не требуется. Есть регламент, который позволяет ему выступать за сборную России.

«НАС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ПЫТАТЬСЯ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ»

- Иностранная пресса поначалу очень негативно воспринимали ОИ-2014 в Сочи – снимали какие-то недостатки, сбои. Сейчас ждете подобную волну негатива?

- Она уже идет. Приедут и специальные журналисты, которые будут искать какие-то недостатки – например, неправильное поведение болельщиков. Это, безусловно, будет. Но нам надо быть самими собой. Считаю, мы абсолютно безопасная страна. Можно смело приезжать в любой город. Да в нем не будет какого-то лоска, как в центре Милана, например, но будет безопасно и комфортно. Есть гостиницы, хорошие рестораны, место для прогулок. А вот в некоторых странах вы так не погуляете.

- В Сочи негатив спал как раз после начала соревнований. И все стали говорить только о спорте.

- Конечно, кто-то хочет дискредитировать нас, породить сомнения в правильном выборе места ЧМ-2018. И они продолжат это делать. Но ответ дадут те люди, ради которых и проводится чемпионат – болельщики, футболисты, официальные лица турнира. Например, прилетели новозеландцы – мы их тепло встретили, разместили. Поймите, мы ничего не заретушируем. Команды будут жить в обычных отелях, тренироваться на обычных базах, гулять по городу между тренировками. И они сами все увидят и, уверен, оценят то, как Россия подготовилась к турниру.

- Самая невероятная вещь, которую вам приходилось читать о подготовке к Кубку конфедераций и ЧМ-2018. Что вас особенно возмутило?

- После Сочи и наезда на российский спорт меня уже ничего не возмущает. Да и дело не в возмущении. Есть ведь футбольное сообщество, семья. И вдруг четыре скандинавские федерации пишут письмо в ФИФА, что надо провести расследование. Мол, русские используют нелегальный труд северокорейских рабочих. Но, во-первых, это двухгодичная, нафталиновая новость. И второе: нигде не сказано, что это запрещено. Хотел даже написать этим федерациям письмо, но потом передумал. В такие моменты задумываешься, почему не спросить об этом лично? Недавно был конгресс ФИФА, встаньте, задайте вопрос, который вас интересует. Но никто не выступил, ничего не сказал. Вместо этого пишут письма. Все-таки спорт должен быть вне политики. Или читаешь заголовок: «Обнаружилась коррупция при подготовке к ЧМ». Открываешь новость, а там оказывается, что президент, условно говоря, перуанской федерации обвиняется в продаже своих телевизионных прав. Причем тут чемпионат мира? Возникает недоумение. Понятно, что идет системная работа по созданию иллюзии, что не надо ехать в Россию, что здесь небезопасно, фанаты с кувалдами. Зачем это? Ведь это не наш чемпионат мира, это турнир ФИФА. Главное событие четырех лет, которое нужно продвигать вместе.

- Есть ли соглашение между РФС и футбольными фанатами, чтобы те не устраивали беспорядков во время Кубка конфедерации и чемпионата мира?

- Нет. Фанатское движение – это субкультура. Какие здесь могут быть соглашения? Конечно, мы были расстроены после случившегося во Франции. Мы с открытой душой оказали поддержку болельщикам, поэтому не ожидали от них того, что случилось. Погромы в городе трогать не будем, но нападение на простых болельщиков на стадионе нас сильно расстроило. Теперь стараемся сделать грамотную работу, встречаемся с лидерами движения. И результаты уже есть. Вспомните, что было лет 15-20 назад – петарды, поливальные машины и прочее. А в ближайшее время правительство рассмотрит проект закона о ратификации конвенции по безопасности во время проведения соревнований. Когда примем этот документ, тогда будем с европейскими странами в одном правовом поле.

«ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ ИЗМЕНЯТЬ НЕ БУДЕМ»

- Есть информация, что на исполкоме РФС в Санкт-Петербурге будет рассмотрена инициатива лиги об изменении схемы лимита на легионеров.

- Даже в повестке такого нет. Этот сезон мы играем так, как договорились. А дальше — стратегия принята, там есть целый раздел «Профессиональный футбол». Министр должен эту стратегию утвердить. После этого создадим план реализации и решим все вопросы. Моделей несколько. Мы будем защищать свой рынок, поддерживать доморощенных игроков, по качеству ограничим приглашаемых легионеров. Вы слышали позицию президента страны, мы не намерены отступать. Да, критики много, но критикуют те, кто ни за что не отвечает. Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 человек-россиян, и увидите, что 60 человек играют. Не хочу быть пророком, но давайте спросим: многих ли мы увидели бы в сборной, если бы не лимит? Важно, чтобы футболисты играли в ведущих клубах и на основных позициях.

- Вы часто говорите, что нужно улучшать имидж российского футбола. А вот последняя новость: «СКА-Хабаровск», возможно, примет ЦСКА и «Зенит» в Химках.

- Никаких решений РФС еще не принимал. Не может быть огромных отличий в требованиях первого дивизиона и премьер-лиги. Что же получается, переходные матчи на этом газоне можно играть, а премьер-лигу — нет?

- В том-то и дело.

- Хабаровск — футбольный город, он это показал. Переходные матчи вообще показали, кто больше хотел. Тула, Хабаровск… Специалисты работают. В чем там вопрос, я не знаю. На днях посидим и поговорим. Сделаем все, чтобы Хабаровск играл дома.

- Наш ведущий арбитр Сергей Карасев находится в подвешенном состоянии. Говорят, он может начать сезон в ФНЛ.

- Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьезный арбитр. Нам нужен серьезный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасева? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость. Карасев, Безбородов, Егоров — все это арбитры высокого уровня. Молодежь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать.

- Недавно на вопрос «как там наш футбол» вы ответили «порвем всех». Как Россия должна выступить на Кубке конфедераций, чтобы вы сказали, что мы всех порвали?

- Всегда ставим максимальные задачи. Глобальная — готовить команду к чемпионату мира. Но хочется, чтобы и на Кубке конфедераций ребята как можно больше сыграли и дошли до финала. Есть желание выиграть турнир. Вот только амбиции надо подкрепить самоотдачей, желанием и тактической выучкой.