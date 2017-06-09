Гуляша объелись. Россию на кубке конфедераций ждет провал

Сборная России сыграла вничью с командой Чили в контрольном матче. «Советский спорт» объясняет, почему наш коллектив ждут не самые сладкие времена на Кубке конфедераций.

Сразу оговорюсь: у нас есть две версии развития событий на Кубке конфедераций. Вот альтернативный вариант от коллеги Артема Терентьева.

БУДТО ПОБЫВАЛ НА ПУСТОМ СТАДИОНЕ

Вообще, забудьте про ауру забитых до отказов стадионов, баннеров, растянутых на всю трибуну, и больших эмоций. Сложилось ощущение, что на «ВЭБ Арену» заглянули все, кто изначально собирался в ближайший продуктовый за свежей буханкой, но вдруг ошибся дверью и заглянул на стадион.

Дачники в этот вечер обыграли болельщиков со счетом 10:0, и в награду забрали половину публики с собой в Подмосковье на три ближайших дня. Там хорошо: банька, шашлычок под коньячок и развлекать самому себя не придется. А футбол можно и по телевизору посмотреть.

Кстати о футболе. То ли команда Станислава Черчесова чересчур поверила в себя после победы над Венгрией (3:0), то ли еще не вышла на пик формы. Матч с чилийцами, кстати тоже участником Кубка конфедераций, получился, на мой взгляд, проходным. Причем как по результату, так и по наполнению.

Думал, никогда больше не увижу кошмара, который сотворил с Дмитрием Комбаровым Дрис Мертенс в памятном матче ЧМ-2014. Ан нет, ошибся. Правда теперь роль жертвы, донельзя избитой и намотанной на бутсы соперника, исполнил Игорь Смольников, а в хищника переоделся Пабло Эрнандес.

Увидев расстановку нашей команды задолго до стартового свистка, неслабо удивился: как это схема с четырьмя защитниками? А где же все то, что нарабатывалось на австрийском сборе на глазах у моего коллеги? Или он нас репортажами оттуда нагло обманывал? Слава богу, нет: графика ошибочно закинула Романа Шишкина в опорную зону, а так он конечно расположился в обороне. Но, честно говоря, это не сильно помогло.

ВИДАЛЬ БАСКЕТБОЛИСТ

Ума не приложу, за счет чего высокие Кудряшов и Васин из раза в раз проигрывали борьбу заметно уступающему в росте Артуро Видалю. Может, у него пружинки в шипах или суперсила? Может, его баскетболисты натаскали? За 40 минут хавбек, знающий о борьбе в штрафной все и даже больше, пробил головой (!!!) четыре раза. Один из ударов даже в сетку залетел, но, к счастью, не засчитали.

Тактически, кроссы на полузащитника «Баварии» невероятно любопытны: то он в гордом одиночестве оказывался на дальнем углу вратарской, то судьба заносила его во второй эшелон атаки, за спины наших оборонцев. И в каждом из эпизодов Видаль успевал прицелиться, адресовать воздушный поцелуй какой-нибудь красотке с трибун и вдумчиво пробить по воротам Акинфеева своим крутым ирокезом.

Приятно, что наша команда не садилась к воротам, но оттого лучше не выглядела. Порой игроки средней линии просто не знали, что делать с мячом: вынести на Смолова, сыграть с ближним, отпасовать назад. Да и в отбор наши ребята шли неохотно, чаще мяч в их ногах оказывался после ошибок южноамериканских гостей.

КОРОЛЬ АЛЕКСИС

Главная звезда сборной Чили, форвард «Арсенала» Алексис Санчес, появился на поле только во втором тайме. Но зато как появился! Первое касание мяча он потратил на обработку, затем последовал проникающий пас верхом на Ислу, и защитник уложил Акинфеева на газон. И пока голкипер принимал горизонтальное положение, мяч на радостях катился на рандеву с сеткой ворот. Меня этот гол телепортировал в прошлое, когда еще юные Исла и Санчес, выступая за «Удинезе», то и дело проворачивали подобный трюк с оппонентами по чемпионату Италии.

Вот так элегантно появившись на поле, Алексис поучаствовал в голевой атаке своей команды. Вот так, придумав гол из ничего, чилийцы открыли счет. Принцип тот же, что и с мячом Смолова в Будапеште. Правда, мы уже в Москве, и против нас не 33-я команда рейтинга ФИФА, а четвертая.

Безусловно, в игре сборной России есть светлые пятна – Миранчук со своей гениальной изобретательностью, коллективное «Могу. Умею. Практикую» на стандартах (гол Васина), а также действительно качественный выход из обороны в атаку.

Осталось забыть венгерский гуляш, которого в понедельник заслуженно наелись с лихвой, довести до ума взаимопонимание в обороне и максимально оптимально подойти к предстоящему турниру. Ведь чилийцы явно играли вполсилы, отчасти даже лидеров поберегли. А на Кубке конфедераций так себя вести никто не будет.