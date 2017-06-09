Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль6:3, 6:4, 6:0Тим
Футбол  Латвия0 : 0Португалия
Футбол  Россия1 : 1Чили
Волейбол  Франция1 : 0Россия
Футбол  Голландия2 : 0Люксембург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гуляша объелись. Россию на кубке конфедераций ждет провал

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гуляша объелись. Россию на кубке конфедераций ждет провал
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Сборная России сыграла вничью с командой Чили в контрольном матче. «Советский спорт» объясняет, почему наш коллектив ждут не самые сладкие времена на Кубке конфедераций.

Сразу оговорюсь: у нас есть две версии развития событий на Кубке конфедераций. Вот альтернативный вариант от коллеги Артема Терентьева.

БУДТО ПОБЫВАЛ НА ПУСТОМ СТАДИОНЕ

Вообще, забудьте про ауру забитых до отказов стадионов, баннеров, растянутых на всю трибуну, и больших эмоций. Сложилось ощущение, что на «ВЭБ Арену» заглянули все, кто изначально собирался в ближайший продуктовый за свежей буханкой, но вдруг ошибся дверью и заглянул на стадион.

Дачники в этот вечер обыграли болельщиков со счетом 10:0, и в награду забрали половину публики с собой в Подмосковье на три ближайших дня. Там хорошо: банька, шашлычок под коньячок и развлекать самому себя не придется. А футбол можно и по телевизору посмотреть.

Кстати о футболе. То ли команда Станислава Черчесова чересчур поверила в себя после победы над Венгрией (3:0), то ли еще не вышла на пик формы. Матч с чилийцами, кстати тоже участником Кубка конфедераций, получился, на мой взгляд, проходным. Причем как по результату, так и по наполнению.

Думал, никогда больше не увижу кошмара, который сотворил с Дмитрием Комбаровым Дрис Мертенс в памятном матче ЧМ-2014. Ан нет, ошибся. Правда теперь роль жертвы, донельзя избитой и намотанной на бутсы соперника, исполнил Игорь Смольников, а в хищника переоделся Пабло Эрнандес.

Увидев расстановку нашей команды задолго до стартового свистка, неслабо удивился: как это схема с четырьмя защитниками? А где же все то, что нарабатывалось на австрийском сборе на глазах у моего коллеги? Или он нас репортажами оттуда нагло обманывал? Слава богу, нет: графика ошибочно закинула Романа Шишкина в опорную зону, а так он конечно расположился в обороне. Но, честно говоря, это не сильно помогло.

ВИДАЛЬ БАСКЕТБОЛИСТ

Ума не приложу, за счет чего высокие Кудряшов и Васин из раза в раз проигрывали борьбу заметно уступающему в росте Артуро Видалю. Может, у него пружинки в шипах или суперсила? Может, его баскетболисты натаскали? За 40 минут хавбек, знающий о борьбе в штрафной все и даже больше, пробил головой (!!!) четыре раза. Один из ударов даже в сетку залетел, но, к счастью, не засчитали.

Тактически, кроссы на полузащитника «Баварии» невероятно любопытны: то он в гордом одиночестве оказывался на дальнем углу вратарской, то судьба заносила его во второй эшелон атаки, за спины наших оборонцев. И в каждом из эпизодов Видаль успевал прицелиться, адресовать воздушный поцелуй какой-нибудь красотке с трибун и вдумчиво пробить по воротам Акинфеева своим крутым ирокезом.

Приятно, что наша команда не садилась к воротам, но оттого лучше не выглядела. Порой игроки средней линии просто не знали, что делать с мячом: вынести на Смолова, сыграть с ближним, отпасовать назад. Да и в отбор наши ребята шли неохотно, чаще мяч в их ногах оказывался после ошибок южноамериканских гостей.

КОРОЛЬ АЛЕКСИС

Главная звезда сборной Чили, форвард «Арсенала» Алексис Санчес, появился на поле только во втором тайме. Но зато как появился! Первое касание мяча он потратил на обработку, затем последовал проникающий пас верхом на Ислу, и защитник уложил Акинфеева на газон. И пока голкипер принимал горизонтальное положение, мяч на радостях катился на рандеву с сеткой ворот. Меня этот гол телепортировал в прошлое, когда еще юные Исла и Санчес, выступая за «Удинезе», то и дело проворачивали подобный трюк с оппонентами по чемпионату Италии.

Вот так элегантно появившись на поле, Алексис поучаствовал в голевой атаке своей команды. Вот так, придумав гол из ничего, чилийцы открыли счет. Принцип тот же, что и с мячом Смолова в Будапеште. Правда, мы уже в Москве, и против нас не 33-я команда рейтинга ФИФА, а четвертая.

Безусловно, в игре сборной России есть светлые пятна – Миранчук со своей гениальной изобретательностью, коллективное «Могу. Умею. Практикую» на стандартах (гол Васина), а также действительно качественный выход из обороны в атаку.

Осталось забыть венгерский гуляш, которого в понедельник заслуженно наелись с лихвой, довести до ума взаимопонимание в обороне и максимально оптимально подойти к предстоящему турниру. Ведь чилийцы явно играли вполсилы, отчасти даже лидеров поберегли. А на Кубке конфедераций так себя вести никто не будет.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Глушаков: Не справились с Санчесом. У него креатив зашкаливаетПолузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о лидере сборной Чили – Алексисе Санчесе.Денис Глушаков: У сборной есть неделя, чтобы исправить ошибкиДенис Глушаков: У сборной есть неделя, чтобы исправить ошибкиПолузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы журналистов после контрольного матча против команды Чили (1:1).«Васин – король воздуха». Черданцев и КО – о матче Россия – Чили«Васин – король воздуха». Черданцев и КО – о матче Россия – Чили«Советский спорт» приводит самые ярки комментарии по игре сборных России и Чили в Москве.Виталий Мутко: Все увидели, что у нас есть командаПрезидент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Чили.Кудряшов сообщил, что его травма несерьезнаЗащитник сборной России Федор Кудряшов сообщил, что его травма, полученная в товарищеском матче с командой Чили (1:1), оказалась несерьезной.Александр Тарханов: В концовке сборная России выглядела очень неплохо, могла даже вырвать победуГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Чили.Александр Жуков: Сборная России прибавляет с каждым матчемПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о товарищеском матче между российской и чилийской сборными (0:0).Сборная заставила в себя поверить. Почему провала на Кубке конфедераций не будетСборная заставила в себя поверить. Почему провала на Кубке конфедераций не будетКорреспондент «Советского спорта» не соглашается со своим коллегой Константином Кринским и считает, что жизнь после Евро-2016 есть.Виталий Мутко: Черчесов останется до чемпионата мира при любом результатеВиталий Мутко: Черчесов останется до чемпионата мира при любом результатеПрезидент РФС рассказал о подготовке к Кубку конфедераций и поделился своим взглядом на проблемы национальной команды.Кудряшов получил травму в матче с ЧилиЗащитник сборной России Фёдор Кудряшов получил повреждение голеностопа в контрольном матче с Чили.Сборные России и Чили сыграли вничьюТоварищеский матч между сборными России и Чили, который игрался сегодня в Москве, принес ничейный результат (1:1).Роман Зобнин: В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследованиеПолузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о планах своего восстановления после травмы.Товарищеский матч. Россия – Чили – 1:1. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными России и Чили.Читатели «Советского спорта» полагают, что сборная Чили победит россиянСегодня в Москве сборная России проведет товарищеский матч с командой Чили.Стал известен стартовый состав сборной России на матч с ЧилиСтал известен стартовый состав сборной России на контрольной матч с командой Чили, который пройдет сегодня в Москве.Вячеслав Малафеев: Не думаю, что сборная Чили сильно измотает нашу командуБывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Чили.Футболисты сборной России выйдут на матч с Чили в футболках в поддержку ЗобнинаКак сообщает агентство «Р-Спорт», игроки сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили выйдут на поле в майках в поддержку хавбека московского «Спартака» Романа Зобнина.Сборная Новой Зеландии прибыла в Санкт-ПетербургРейс с чемпионами Океании приземлился 5 июня утром в аэропорту «Пулково», говорится в релизе FIFA.Дорогие гости, или рейтинг стоимости сборных Кубка конфедераций-2017Дорогие гости, или рейтинг стоимости сборных Кубка конфедераций-2017«Советский спорт» подсчитал их стоимость, и на этой основе составил рейтинг, сравнив его с рейтингом ФИФА.Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной ЧилиКубок конфедераций: что нужно знать о сборной Чили«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.
Футбол
Кудряшов получил травму в матче с Чили
Футбол
Агент: Тошич останется в ЦСКА
Волейбол
Антипкин заменил Панкова в составе сборной России на второй этап Мировой лиги
Футбол
Юрий Розанов: «Зениту» надо решать проблему отсутствия лидера
все новости
Чили
Чиликалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости