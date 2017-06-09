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Сборная заставила в себя поверить. Почему провала на Кубке конфедераций не будет

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная заставила в себя поверить. Почему провала на Кубке конфедераций не будет
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Корреспондент «Советского спорта» не соглашается со своим коллегой Константином Кринским и считает, что жизнь после Евро-2016 есть.

С ОДНОГО ДУБЛЯ

У этой команды есть будущее. Ее потенциал пока неизвестен и ей самой. Она порой робеет, теряется, как это было, например, в игре с Бельгией (3:3). Даже по ходу отдельного взятого матча с Чили случались и классные действия, и откровенные ляпы, обрезы. Сборная России и гол-то пропустила, будто испугавшись появления грозного Санчеса на замену. Раньше его только по телевизору видели, а тут – вот он, родименький. Взял мяч, накрутил двоих и выдал пас как в кино. С одного дубля.

И то, как несколько боязливо играли в первом тайме с Видалем, проигрывая ему одно единоборство за другим, показательно. Это не от неумения, а от неопытности. Потому что во втором тайме его удалось сдержать.

Конечно, и проблемы в обороне никуда не делись. Но они, скорее, не структурные, а индивидуальные. Никакие новомодные схемы не помогут, если ваш защитник не успевает на долю секунды за быстрым нападающим. А за Алексисом Санчесом, если что, не успевает почти весь мир. Противостоят таким скоростям можно лишь одним способом – сталкиваться с ними в еженедельном режиме и, следовательно, на рефлекторном уровне привыкать, быть готовым. У Васина, Кудряшова и Шишкина, которые вышли в центре защиты, такого опыта пока мало. Но это дело наживное.

Поймите правильно: это не фанфары в честь сборной. Проблем хватает. И то, как в первом тайме проседал фланг Смольникова, как иногда рушился выход из обороны в атаку. Есть сложности с позиционным нападением. Но главное: у нас есть команда, которая еще не знает, где ее потолок.

ЧИЛИЕЦ ГОЛОВИН

Трибуны «ВЭБ Арены», кстати, заполнившиеся примерно тысяч на 15, встретили сборную настороженно. Но спустя 15 минут игроки заслужили первые аплодисменты. Затем, копившееся месяцами угнетающее безразличие стало сменяться сопереживанием. А с голом Васина пришло какое-никакое, но единение. Сборная заставила в себя поверить.

Когда Головин, «качнув» чилийца, заставил того вспомнить самые скверные ругательства, стало понятно, что имел ввиду Виталий Мутко, когда шутил: «В сборной Чили 11 Головиных». Полузащитник ЦСКА может включать те же скорости, быть столь же резким и быстрым. Другое дело, что он пока не так стабилен. Но это придет.

Или как Миранчук «вырезал» пас на выход Смолова один на один? Шик! Пока это все мимолетно и местами неуверенно. Но с каждой минутой матча это прорывалось все более явно. В конце игры, что характерно, увереннее и целостнее смотрелась уже российская команда. И доминировала именно она.

По-настоящему в этом матче огорчило только одно: травма Кудряшова. Снова сборная теряет важного игрока. В остальном – позитива больше. Дождемся, конечно, официальных матчей, но сейчас есть уверенность, что провала на Кубке конфедераций не будет. А значит - жизнь после Евро-2016 есть!

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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