«Васин – король воздуха». Черданцев и КО – о матче Россия – Чили
Сегодня сборная России сыграла вничью с командой Чили в контрольном матче перед стартом домашнего Кубка конфедераций (1:1).
«Советский спорт» приводит самые ярки комментарии по игре на «ВЭБ Арене».
Что-то народу совсем мало😢😢😢— Константин Генич (@GenichK) 9 июня 2017 г.
Видаль весь верх выиграл.— Константин Генич (@GenichK) 9 июня 2017 г.
Вышел ИГРОК и сразу забили. Все закономерно)— Константин Генич (@GenichK) 9 июня 2017 г.
Чили сегодня одна из сильнейших команд в мире. Даже дело не в рейтинге ФИФА. Два раза подряд случайно выиграть Копа Америка невозможно.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 9 июня 2017 г.
Компенсировать то, что уступаем в мастерстве, нужно движением. Бегать в два раза быстрее и больше. Только так. #РоссияЧили— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 9 июня 2017 г.
Для контрольного матча неплохо. Есть, над чем работать, от чего отталкиваться. #РоссияЧили #КК2017— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 9 июня 2017 г.
Для Чили этот матч был в полной мере товарищеским. Для нас контрольным. Так что, ничья закономерный результат. Для нас еще и оптимистичный— Александр Неценко (@netsenko) 9 июня 2017 г.
Круто Глушаков пробил!!! Ole!!!!— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 9 июня 2017 г.
По стадиону объявили, что гол забил Артуро Видаль))))— Michael Polenov (@misha_polenov) 9 июня 2017 г.
Сборная порадовала. В обороне порядок. В средней линии мысль есть. И желание на уровне, все рубятся. Молодцом 💪🏻💪🏻💪🏻— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 9 июня 2017 г.
У Васина второй гол за сборную. Один точный выстрел раз в три матча. Шик для защитника!— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 9 июня 2017 г.
футбольная страна? pic.twitter.com/RVjf4dujik— ZhuraWell (@TimZhur) 9 июня 2017 г.
Выглядели разумно, что редко и потому приятно. https://t.co/R5aYSDKRF6— Евгений Дзичковский (@dzichEV) 9 июня 2017 г.
Васин король воздуха )))!!!!— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 9 июня 2017 г.
Васин и Глушаков. Один забил. Второй мог забить эффектно. pic.twitter.com/O8kSBg7hBw— Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2017 г.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция