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Компания Hyundai Motor передала автомобили оргкомитету Кубка конфедераций-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Компания Hyundai Motor передала автомобили оргкомитету Кубка конфедераций-2017

Во время торжественной церемонии на стадионе «Спартак» компания Hyundai Motor, официальный партнер КК-2017, передала оргкомитету турнира автомобили Solaris, Tucson, Santa Fe и H1.

«Сегодня мы передаем в транспортный парк оргкомитета 88 автомобилей Hyundai, - сказал генеральный директор «Хендэ Мотор СНГ» г-н О Иккюн. – Начав сотрудничество с FIFA в 1999 году, наша компания поддерживала чемпионаты мира 2002, 2006, 2010 и 2014 годов, а также продлила партнерство с FIFA до 2022 года».

Hyundai Motor организовала конкурс «Следуй за Hyundai» и дала всем болельщикам возможность поделиться своей страстью к футболу, предложив лучший вариант девиза для команд-участниц. По итогам конкурса 8 победителей из 8 стран получили билеты на матчи и оплачиваемую поездку на КК-2017, а их девизы украсили автобусы национальных сборных».


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