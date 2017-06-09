Денис Глушаков: У сборной есть неделя, чтобы исправить ошибки

Полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы журналистов после контрольного матча против команды Чили (1:1).

- Была ли рука в одном из моментов у чилийских ворот в первом тайме?

- Думаю, да. Мяч попал в руку в штрафной.

- В целом как можете оценить матч против чилийцев?

- В принципе,

- Мы знали, чего ожидать от этого соперника. Они тоже готовятся к турниру, находятся под большими нагрузками. Как настраивались? Да каждый по-своему.

- По позиции вы играли против Артуро Видаля. Насколько это было сложно?

- Видаль – футболист топ-уровня, но мне не впервой выступать против игроков подобного класса.

- Почему не удалось остановить Алексиса Санчеса? Он так легко ушел от опеки.

- У него креатив просто зашкаливает, это очень хороший футболист. Такие ребята техничные, быстрые, резкие. Видимо, каждый из нас где-то не доглядел, не подстраховал. Вот и сложилось, что пропустили после его передачи.

- Отсутствие Романа Зобнина сильно сказывалось?

- Отсутствие каждого футболиста сказывается. У нас много футболистов, кто пропускает Кубок конфедераций.

- Не екнуло сердце, когда Кудряшов захромал и покинул поле?

- Слава богу у Федора ушиб и ничего более. Там по эпизоду было видно, что ничего серьезного.

- Вы могли забить красивый гол через себя. Тренируете такие удары?

- Если бы я такие удары отрабатывал, то не выходил бы на матчи (смеется).

- В каком настроении подходите к Кубку конфедераций?

- В обычном. Не все конечно отлично, но у нас есть неделя, чтобы разобраться с ошибками.

- Сборная под нагрузками. Сейчас так же тяжело?

- Могу сказать, что сейчас чувствую себя лучше, чем в матче с Венгрией.