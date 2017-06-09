Денис Глушаков: У сборной есть неделя, чтобы исправить ошибки
Полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы журналистов после контрольного матча против команды Чили (1:1).
- Была ли
рука в одном из моментов у чилийских
ворот в первом тайме?
- Думаю, да. Мяч попал в руку в штрафной.
- В целом
как можете оценить матч против чилийцев?
- В принципе,
- Мы знали, чего ожидать от этого соперника. Они тоже готовятся к турниру, находятся под большими нагрузками. Как настраивались? Да каждый по-своему.
- По позиции
вы играли против Артуро Видаля. Насколько
это было сложно?
- Видаль – футболист топ-уровня, но мне не впервой выступать против игроков подобного класса.
- Почему не
удалось остановить Алексиса Санчеса?
Он так легко ушел от опеки.
- У него креатив просто зашкаливает, это очень хороший футболист. Такие ребята техничные, быстрые, резкие. Видимо, каждый из нас где-то не доглядел, не подстраховал. Вот и сложилось, что пропустили после его передачи.
- Отсутствие
Романа Зобнина сильно сказывалось?
- Отсутствие каждого футболиста сказывается. У нас много футболистов, кто пропускает Кубок конфедераций.
- Не екнуло
сердце, когда Кудряшов захромал и покинул
поле?
- Слава богу у Федора ушиб и ничего более. Там по эпизоду было видно, что ничего серьезного.
- Вы могли
забить красивый гол через себя. Тренируете
такие удары?
- Если бы я такие удары отрабатывал, то не выходил бы на матчи (смеется).
- В каком
настроении подходите к Кубку конфедераций?
- В обычном. Не все конечно отлично, но у нас есть неделя, чтобы разобраться с ошибками.
- Сборная
под нагрузками. Сейчас так же тяжело?
- Могу сказать, что сейчас чувствую себя лучше, чем в матче с Венгрией.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция